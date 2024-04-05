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Обвинение запросило восемь лет экс-совладельцу «Интерторга»
Обвинение запросило для экс-совладельца «Интерторга» восемь лет по делу у хищении у Сбербанка
Обвинение затребовало до восьми лет колонии фигурантам дела о хищении у Сбербанка экс-совладельца и двух топ-менеджеров «Интерторга», управляющей сетью Spar в России, сообщили в Головинском суде Москвы.
Представитель гособвинения на прениях запросил для Аллахверди Абдуллаева и Марианны Левинтовой по восемь лет колонии и штраф в 1 млн рублей, сообщили в суде ТАСС.
Для Игоря Защеринского обвинение потребовало семь с половиной лет колонии и штраф в 1 млн рублей.
Приговор планируется огласить 24 апреля. Всех подсудимых гособвинитель просит признать виновными по статье «Мошенничество в сфере кредитования».
В 2021 году суд отправил Абдуллаева под домашний арест по делу о хищении у Сбербанка свыше 8 млрд рублей.