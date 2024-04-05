Обвинение запросило восемь лет экс-совладельцу «Интерторга»

Обвинение запросило для экс-совладельца «Интерторга» восемь лет по делу у хищении у Сбербанка

Tекст: Алексей Дегтярев

Представитель гособвинения на прениях запросил для Аллахверди Абдуллаева и Марианны Левинтовой по восемь лет колонии и штраф в 1 млн рублей, сообщили в суде ТАСС.

Для Игоря Защеринского обвинение потребовало семь с половиной лет колонии и штраф в 1 млн рублей.

Приговор планируется огласить 24 апреля. Всех подсудимых гособвинитель просит признать виновными по статье «Мошенничество в сфере кредитования».

В 2021 году суд отправил Абдуллаева под домашний арест по делу о хищении у Сбербанка свыше 8 млрд рублей.