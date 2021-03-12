Совладельца «Интерторга» отправили под домашний арест по делу о хищении 8 млрд у Сбербанка

Суд в Санкт-Петербурге отправил под домашний арест совладельца ООО «ТД «Интерторг», развивающей сеть Spar на северо-западе России, Аллахверди Абдуллаева, задержанного по делу о хищении у Сбербанка более 8 млрд рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга избрал меру пресечения Аллахверди Али оглы Абдуллаеву, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК РФ («Мошенничество в сфере кредитования»). Суд избрал домашний арест, разрешив гулять с 10.00 до 12.00 не далее 500 метров от дома», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Как сообщил в четверг источник в правоохранительных органах, среди задержанных совладелец ООО «ТД «Интерторг» Аллахверди Абдулаев и еще два топ-менеджера компании. Они были задержаны в Санкт-Петербурге 10 марта сотрудниками следственного департамента МВД России и управления «К» службы экономической безопасности ФСБ.

Уголовное дело расследуется следственным департаментом МВД по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ («Мошенничество в сфере кредитования»). Статья предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы. «В Санкт-Петербурге в нескольких офисах и по адресам проживания подозреваемых проведены обыски, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», - добавила Волк.

Следователи следственного департамента МВД назначили судебные экспертизы, проведены выемки финансовой и юридической документации в кредитной организации, проводятся допросы свидетелей и очные ставки с фигурантами по уголовному делу.