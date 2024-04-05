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    Появление России в Закавказье и оазисах Центральной Азии было результатом конкуренции с европейскими колониальными империями, а не традиционного для нас продвижения русского народа.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Человечеству нужно новое понимание человека

    Зачем вам суверенитет? Да затем, чтобы сохранить среду обитания нашего человека так, как мы это понимаем, любим и ценим. На фоне фронтального уничтожения всего еще живого и трепыхающегося, что мы видим вокруг, это – настоящий национальный проект спасения.

    4 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов МОК дискредитировал себя окончательно

    Нам остается только принять то, с кем приходится иметь дело. Принять, что олимпийские принципы и хартия давно превратились в бессмысленные буквы, и начать восстанавливать то, что было разрушено.

    10 комментариев
    5 апреля 2024, 13:41 • Новости дня

    МИД заявил Южной Корее о недружелюбности санкций

    МИД заявил Южной Корее о недружелюбности санкций и призвал отказаться от них

    Tекст: Александра Юдина

    Замглавы МИД Андрей Руденко заявил послу Южной Кореи Ли До Хуну, что введение Сеулом санкций против России является недружественным шагом, основанным на голословных обвинениях.

    На сайте российского ведомства указано, что подобные действия не могут не оказать негативного влияния на двусторонние отношения. Москва категорически не приемлет подобных нелегитимных действий.

    Россия также призвала Южную Корею отказаться от санкционно-силовых мер, которые усиливают напряженность на Корейском полуострове и представляют опасность для самой Республики Корея.

    В МИД отметили, что подобные действия контрпродуктивны и провоцируют дальнейшую эскалацию.

    Ранее Южная Корея ввела санкции против двух российских организаций и граждан РФ за якобы связь с программами КНДР.

    4 апреля 2024, 18:06 • Новости дня
    НАТО приняло решение о создании миссии на Украине

    Сикорский: НАТО приняло решение о создании миссии на Украине

    НАТО приняло решение о создании миссии на Украине
    @ REUTERS/Ints Kalnins

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны – члены Североатлантического альянса приняли решение по вопросу создания миссии на Украине, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

    По словам Сикорского, это не означает, что НАТО вступит в конфликт напрямую, передает РИА «Новости».

    Миссия позволит задействовать «координационные, обучающие, планирующие возможности НАТО для поддержки Украины более координированным образом», пояснил он. В частности, это даст возможность большему числу украинских военных проходить обучение в Польше, сказал министр.

    Ранее Кремль предупредил о непоправимых последствиях отправки западных военных на Украину.

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    4 апреля 2024, 16:50 • Новости дня
    Олланд призвал Париж прекратить контактировать с Россией

    Экс-президент Франции Олланд призвал Париж прекратить контактировать с Россией

    Олланд призвал Париж прекратить контактировать с Россией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Парижу после заявлений Министерства обороны России нужно прекратить контакты с Москвой, заявил бывший президент Франции Франсуа Олланд в эфире France Inter.

    Он отметил, что Россия даже допускает, что Париж мог поддерживать теракты в Москве. «Моя рекомендация: никаких контактов с Россией», – приводит его слова ТАСС.

    Накануне министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с французским коллегой Себастьяном Лекорню. В Минобороны России заявили, что Лекорню пытался убедить Шойгу в непричастности Киева и Запада к атаке на «Крокус Сити Холл».

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    4 апреля 2024, 21:15 • Новости дня
    Кучера назвал Лазареву «мразью» за поддержку атак на российские города

    Кучера раскритиковал Лазареву за ее поддержку атак на российские города

    Кучера назвал Лазареву «мразью» за поддержку атак на российские города
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российский актер Оскар Кучера публично осудил свою бывшую приятельницу, телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иностранным агентом), за ее откровенную радость по поводу атак беспилотников ВСУ на российские города.

    В своем посте в социальных сетях Кучера выразил недоумение и разочарование, подчеркнув, что за 20 лет знакомства он не мог представить, что Лазарева способна на подобные высказывания, пишет Газета.ру.

    «Ты мразь, Таня, ты просто конченая мразь, ничем не отличающаяся от фашистов. Как грустно», – написал Кучера.

    Ранее артистка в ходе интервью признала, что испытывает радость от атак на российские города.

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    4 апреля 2024, 16:12 • Новости дня
    Tagesschau: Немецкие компании помогают восстанавливать Мариуполь

    Tекст: Ольга Никитина

    Немецкое издание Tagesschau (медиагруппа ARD) опубликовало материал, в котором пишет, что продукция компаний Knauf и WKB Systems использовалась для восстановления Мариуполя в ДНР.

    В качестве доказательства издание приводит фотографии и видео, на которых видны мешки со строительными смесями Knauf и бетонные блоки с логотипом WKB Systems на стройплощадках города, передает РИА «Новости».

    Депутат Бундестага Родерих Кизеветтер осудил участие немецких компаний в восстановлении Мариуполя, заявив, что Knauf «цементирует российскую власть» на этой территории.

    В Мариуполе уже построен новый жилой комплекс из десяти многоквартирных домов общей площадью 65,1 тыс. квадратных метров.

    В ноябре прошлого года Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) на Украине включило немецкую компанию Knauf, производящую стройматериалы, в список «международных спонсоров войны» за продолжение работы в России. Однако в марте Украина закрыла этот список под давлением западных партнеров.

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    4 апреля 2024, 20:20 • Новости дня
    Озвучен размер выплаты концерна Mitsubishi за расторжение контракта в России

    Концерн Mitsubishi выплатил почти 3 млрд рублей за расторжение контракта в России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Представительство Mitsubishi в России ООО «Мицубиси Моторс Рус» разорвало контракт о соглашении по производству машин на заводе «ПСМА Рус» в Калуге и выплатило компенсацию.

    Представительство выплатило почти 3 млрд рублей компенсации за прекращение сборки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчетность дочернего предприятия японского концерна.

    Участие «дочки» Mitsubishi в специнвестконтракте (СПИК) с Минпромторгом России было официально прекращено в декабре 2023 года. В СПИК объемом 8,6 млрд рублей в конце прошлого года включили компанию «Автомобильные технологии», которая стала новым партнером завода в Калуге.

    Фактическая оплата в размере 2,946 млрд рублей была проведена в январе 2024 года.

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    4 апреля 2024, 19:02 • Новости дня
    Путин похвалил русскую косоворотку губернатора Калининграда
    Путин похвалил русскую косоворотку губернатора Калининграда
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин похвалил губернатора Калининградской области Антона Алиханова за русскую косоворотку и продвижение местных брендов.

    «Я смотрю на картинку на экране, Антон Андреевич сегодня надел русскую косоворотку. Он единственный человек, который так оделся. Он без смысла ничего не делает», – отметил Путин на церемонии открытия молодежных центров по ВКС, спросив заложен ли какой-то смысл в его одежду, передает ТАСС.

    По словам губернатора, надеть «темную рубаху» его попросила молодежь. Алиханов отметил, что ему не успели подогнать по размерам мерч «Шума» – молодежного центра в Калининграде, поэтому он надел косоворотку. «Наше местное производство, Владимир Владимирович», – добавил он.

    Президент похвалил Алиханова за то, что он продвигает местное производство, и согласился с тем, что необходимо рекламировать региональные бренды.

    Ранее Путин открыл пять новых молодежных центров в регионах.

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    4 апреля 2024, 21:57 • Новости дня
    Самолет с необычным крылом получил разрешение на первый полет
    Самолет с необычным крылом получил разрешение на первый полет
    @ ABACA/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) допустило ко взлету инновационный самолет-демонстратор со «смешанным крылом» Pathfinder, разработанный компанией JetZero.

    Ожидается, что Pathfinder совершит первый полет в 2027 году, пишет CNN.

    Технология «смешанного крыла» схожа со схемой «летающего крыла», используемой в военных самолетах, но «смешанное крыло» имеет больший объем в средней части, поясняет издание. НАСА заявляет, что эта технология «помогает увеличить экономию топлива и создает большие площади полезной нагрузки (грузовой или пассажирской) в центральной части корпуса самолета».

    Несмотря на огромные перспективы, конструкция «смешанного крыла» сталкивается с рядом препятствий, в частности, повышенной аэродинамической сложностью, которая может затруднить проектирование и испытания, рядом нормативных и сертификационных проблем, отметил авиационный аналитик консалтинговой фирмы AviationValues Бэйли Майлз. Кроме того, форма такого крыла может не подходить для существующей инфраструктуры аэропортов, добавил он.

    Коментарии (17)
    4 апреля 2024, 21:59 • Новости дня
    Медведев предложил не брать в плен солдат НАТО

    Медведев предложил давать максимальную премию за уничтожение солдат НАТО

    Медведев предложил не брать в плен солдат НАТО
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что российских военных нужно по максимуму награждать за каждого убитого на Украине западного солдата и запретить им брать натовцев в плен.

    Как указал Медведев в соцсети «ВКонтакте», комментируя перспективы участия войск НАТО в конфликте на Украине, в отношении солдат альянса «может действовать только одно правило: в плен не брать». По его словам, «за каждого убитого, взорванного или сожженного натовца нужно давать максимальную премию».

    «И трупов им не отдавать. Пусть страдают родственники на чужбине», – подчеркнул он, передает ТАСС.

    В четверг министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страны – члены Североатлантического альянса приняли решение по вопросу создания миссии на Украине.

    Ранее Кремль предупредил о непоправимых последствиях отправки западных военных на Украину.

    Коментарии (66)
    4 апреля 2024, 23:23 • Новости дня
    Губернатора Мурманской области Чибиса ранили ножом в Апатитах

    В Апатитах неизвестный нанес ножевое ранение губернатору Мурманской области Андрею Чибису

    Губернатора Мурманской области Чибиса ранили ножом в Апатитах
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил ранение при нападении в Апатитах неизвестного, сообщила его пресс-служба.

    «На выходе из ДК подбежал к нему мужчина и нанес ножевое ранение», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы региона.

    Чиновника перевезли в больницу в Кировске, сейчас его оперируют.

    В пресс-службе сообщили, что в момент госпитализации Чибис был в сознании и «держался мужественно» .

    Отмечается, что нападавший задержан, детали происшествия устанавливаются.

    Андрей Чибис родился 19 марта 1979 года в городе Чебоксары, получил юридическое образование. Работал на руководящих должностях в Министерстве регионального развития Российской Федерации, Федеральном агентстве по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству,

    С 2013 по 2018 годы на должности заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства и городской среды, с ноября 2018 отвечал в Минстрое России за вопросы цифрового развития.

    21 марта 2019 года Указом Президента Российской Федерации назначен временно исполняющим обязанности Губернатора Мурманской области. 8 сентября 2019 года избран Губернатором Мурманской области.

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    4 апреля 2024, 19:59 • Новости дня
    Фильму Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» отказано в прокате в России
    Фильму Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» отказано в прокате в России
    @ kinopoisk.ru

    Tекст: Кристина Цыцура

    Министерство культуры РФ не выдало прокатное удостоверение фильму «Министерство неджентльменских дел» известного режиссера Гая Ричи.

    Официальная причина отказа не сообщается, однако, согласно правилам выдачи прокатных удостоверений, это может быть связано с ошибками в документах, либо с тем, что на выбранную дату выходит слишком много фильмов схожей тематики, передает «Интерфакс».

    Фильм «Министерство неджентльменских дел» основан на реальных событиях и рассказывает о секретной организации, созданной Уинстоном Черчиллем во время Второй мировой войны. Главные роли в картине исполнили Генри Кавилл, Эйса Гонсалес, Алан Ритчсон и другие.

    Коментарии (28)
    4 апреля 2024, 20:46 • Новости дня
    В США обнародовано обещание НАТО не вмешиваться во внутренние дела стран СНГ
    В США обнародовано обещание НАТО не вмешиваться во внутренние дела стран СНГ
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский архив национальной безопасности рассекретил документы, освещающие короткий период истории сотрудничества между НАТО и Россией в 1990-е годы.

    В частности, обнародована стенограмма разговора бывшего генсека НАТО Манфреда Вернера и экс-председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова в 1992 году в Москве, передает РИА «Новости».

    В беседе с Хасбулатовым Вернер пообещал, что НАТО не намерено «вмешиваться во внутренние дела России, а также во внутренние дела других независимых государств – членов СНГ». Экс-генсек НАТО также отмечал заинтересованность альянса в процветании и стабильности Российского государства и выстраивании отношений с Москвой, так как это отвечало бы интересам Европы и мира в целом.

    Ранее президент России Владимир Путин рассказал о переговорах в 2000 году с тогдашним президентом США Биллом Клинтоном о вступлении России в НАТО.

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    4 апреля 2024, 15:48 • Новости дня
    ФСБ задержала пособников теракта в «Крокусе» в Москве, Екатеринбурге и Омске
    ФСБ задержала пособников теракта в «Крокусе» в Москве, Екатеринбурге и Омске
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ФСБ провела задержания в трех российских городах подозреваемых в пособничестве террористическому акту в «Крокус Сити Холле», сообщили в Центре общественных связей ведомства.

    В Москве, Екатеринбурге и Омске задержаны россиянин и два иностранца, все выходцы из Средней Азии, указало ведомство, передает ТАСС.

    Их подозревают в причастности к теракту в «Крокусе».

    Двое задержанных переводили деньги на приобретение огнестрельного оружия и транспортных средств, использовавшихся в теракте. Третий непосредственно участвовал в вербовке пособников атаки и финансировании ее исполнителей.

    До этого один из задержанных в Дагестане признал, что снабжал оружием напавших на «Крокус».

    Коментарии (23)
    4 апреля 2024, 21:24 • Новости дня
    Пушков: Ползучее внедрение НАТО на Украину принимает официальные формы
    Пушков: Ползучее внедрение НАТО на Украину принимает официальные формы
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Североатлантический альянс продолжает поэтапно увеличивать свою вовлеченность в украинский конфликт, этот процесс принимает официальные формы, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя решение НАТО создать миссию на Украине.

    «Сначала миссия. Потом координация. Потом изучение. Потом обучение. Потом вовлечение. Такова логика процесса. Ползучее внедрение НАТО на Украину продолжается, принимая официальные формы. Именно об этом прямым текстом сообщает глава МИД Польши», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

    Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страны НАТО приняли решение по вопросу создания миссии на Украине.

    Коментарии (29)
    5 апреля 2024, 08:52 • Новости дня
    Подпольщики подожгли бойцов ВСУ в Купянске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На железнодорожной станции Купянск-Узловой неизвестный бросил «коктейль Молотова» в солдат ВСУ, разгружавших военный груз. В результате трое военнослужащих получили серьезные ожоги, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрея Марочко.

    По его словам, в четверг неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в группу украинских военных, разгружавших военный эшелон, в результате чего разгрузочные работы были приостановлены почти на три часа, а трое украинских боевиков получили серьезные ожоги и были отправлены в медучреждение, передает РИА «Новости».

    Ранее подпольщики сообщили об ударе ВС России по штурмовой бригаде «Лють» в Харькове.

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    4 апреля 2024, 16:05 • Новости дня
    Рар объяснил «закатившиеся глаза» стран НАТО из-за новых расходов на Украину

    Политолог Рар: Затягивание конфликта на Украине потребует от членов НАТО колоссальных затрат

    Рар объяснил «закатившиеся глаза» стран НАТО из-за новых расходов на Украину
    @ Haim Zach/Government Press Office of Israel/wikipedia.org

    Tекст: Евгений Поздняков

    Многие участники НАТО недовольны тем, что США пытаются переложить на них бремя финансовой ответственности за Украину. Однако давление на членов альянса будет постепенно возрастать, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о негативной реакции ряда стран Североатлантического альянса на создание фонда помощи ВСУ в размере 100 млрд евро.

    «Большинство стран – членов НАТО не имеют финансовых возможностей помогать Украине в столь больших объемах. Многие западные государства уже кивают в сторону США. Если Вашингтон не хочет платить за ВСУ, то почему это обязан делать Евросоюз? Однако Лондон, Берлин и Париж будут жестко дисциплинировать всех несогласных», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Чем дольше длится конфликт на Украине, тем труднее западным государствам будет выискивать деньги на поддержку армии этой страны. Удивительно, что при таких обстоятельствах ни Великобритания, ни Германия, ни Франция не пытаются прибегнуть к обсуждению мирного соглашения с Россией», – резюмирует Рар.

    Ранее стало известно, что ряд глав МИД стран НАТО негативно восприняли предложение Йенса Столтенберга о создании фонда в 100 млрд евро для оплаты поставок вооружений на Украину. Об этом сообщает издание Politico. Отмечается, что после презентации данной инициативы генсека альянса, несколько представителей стран-участниц «закатили глаза».

    Европейские дипломаты опасаются, что предоставление НАТО такого количества денег и власти может подорвать усилия ЕС в рамках приобретения более важной роли в трансатлантической системе безопасности. Кроме того, большие вопросы возникли и к методам организации предложения Столтенберга.

    В частности, страны интересует, каким образом будет достигаться показатель выплат в 100 млрд евро: будет ли данная финансовая цель учитывать уже существующие программы, в которых союзники Украины принимают участие на индивидуальных началах, или же отсчет начнется с нуля. Таким образом, обсуждение проекта до сих пор остается на «очень ранней стадии».

    Мнения по поводу инициативы Столтенберга внутри альянса существенно разделились. Глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что страна приветствует это предложение и ждет уточнения практических аспектов ее реализации. Его испанский коллега Хосе Мануэль Альбаре также высказался в поддержку идеи, но заявил о необходимости более дательной проработки итоговой суммы выплат.

    В свою очередь министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лахбиб предупредила, что давать обещания, которые государства не могут сдержать, опасно. В то же время руководитель дипведомства Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Будапешт будет отклонять любые предложения, способствующие превращению НАТО в наступательное объединение.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что добровольную военную помощь Украине западные страны хотят превратить в обязательные выплаты под крышей НАТО. Он отметил, что в альянсе начинают использовать методы «жесткой палочной дисциплины». И все это ради того, чтобы ВСУ продолжили воевать с Россией.

    Напомним, до этого германский политолог Александр Рар подчеркивал, что не все страны альянса будут готовы значительно увеличить выплаты Украине. При этом он отмечал, что вопрос поражения России в текущем конфликте для западных стран является принципиальным, в связи с чем некогда оборонительное объединение все больше будет позиционироваться как прямой актор, вовлеченный в противостояние с Москвой.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно описывала причины перехода НАТО к принудительному финансированию офиса Зеленского.

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