Япония запретила поставки в Россию 164 товаров, включая аккумуляторы

Япония запретила с 17 апреля поставки в Россию 164 товаров, включая моторное масло и аккумуляторы

Tекст: Денис Тельманов

Запрет включает поставку из Японии в Россию ручных электроинструментов, включая шлифовальные аппараты, машины для обработки дерева, жесткой резины и пластика, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Министерства экономики, торговли и промышленности Японии.

Также из Японии в Россию будет запрещена поставка труб для газо- и нефтепроводов, нитроцеллюлозы, плавучих кранов и доков, плавучих и погружных буровых и добывающих платформ, яхт, прогулочных и спортивных судов, байдарок, каноэ, пожарных катеров,



В санкционный список также включены неорганические химикаты, включая хлороводород и гидроксид алюминия, рений и отходы его обработки, некоторые изделия из недрагоценных металлов, некоторые виды оптического и измерительного оборудования, включая микротомы и термостаты.