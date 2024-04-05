Если образ усвоен, он все время будет пополняться новым содержанием. Это значит, что факты будут причудливым образом отбираться и вкладываться в уже готовую матрицу. Если же новые факты схеме не соответствуют – тем хуже для фактов.10 комментариев
Япония запретила поставки в Россию 164 товаров, включая аккумуляторы
Япония запретила с 17 апреля поставки в Россию 164 товаров, включая моторное масло и аккумуляторы
В рамках антироссийских санкций Япония ввела с 17 апреля запрет на экспорт в Россию 164 категорий товаров, в числе которых моторное масло и аккумуляторы – как литий-ионные, так и никель-металгидридные.
Запрет включает поставку из Японии в Россию ручных электроинструментов, включая шлифовальные аппараты, машины для обработки дерева, жесткой резины и пластика, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Министерства экономики, торговли и промышленности Японии.
Также из Японии в Россию будет запрещена поставка труб для газо- и нефтепроводов, нитроцеллюлозы, плавучих кранов и доков, плавучих и погружных буровых и добывающих платформ, яхт, прогулочных и спортивных судов, байдарок, каноэ, пожарных катеров,
В санкционный список также включены неорганические химикаты, включая хлороводород и гидроксид алюминия, рений и отходы его обработки, некоторые изделия из недрагоценных металлов, некоторые виды оптического и измерительного оборудования, включая микротомы и термостаты.