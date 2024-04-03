Третий член семьи Исломовых обжаловал арест по делу о теракте в «Крокусе»

Третий член семьи Исломовых обжаловал свой арест по делу о теракте в «Крокусе»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил источник РИА «Новости», в суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании Диловару Исломову меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее один из обвиняемых по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Исроил Исломов подал апелляцию на решение суда о заключении его под стражу

Напомним, в четверг обвиняемый по делу о теракте в «Крокусе» Аминчон Исломов подал апелляцию на свой арест.