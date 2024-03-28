Отменив попечение культуры, мы передали ее в руки собственных идеологических и геополитических противников. Неудивительно, что к началу СВО на месте «большой» русской литературы обнаружилась зияющая дыра.4 комментария
Второй фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал арест
Исроил Исломов, один из обвиняемых по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», подал апелляцию на решение суда о заключении его под стражу, сообщили в Басманном суде Москвы.
Как указал источник, в суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании Исломову Исроилу меры пресечения в виде заключения под стражу. Отмечается, что всего Басманный суд Москвы арестовал по делу восемь человек, передает РИА «Новости».
Напомним, в четверг обвиняемый по делу о теракте в «Крокусе» Аминчон Исломов подал апелляцию на свой арест. Четверо других обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» не подавали жалобы на свой арест.