29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.8 комментариев
Саакашвили отозвал иск из ЕСПЧ о том, что он «при смерти»
Адвокаты гражданина Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, отбывающего шестилетнее заключение за коррупцию и злоупотребление служебными полномочиями, отозвали иск из ЕСПЧ о том, что состояние его здоровья опасно для жизни, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
На пресс-конференции министр юстиции Рати Брегадзе, заявил, что его ведомство получило соответствующее уведомление из Страсбурга.
«Саакашвили написал в ЕСПЧ об отзыве этого иска», – сказал он.
По словам Рати Брегадзе, «адвокаты бывшего президента заявили, что его нынешнее состояние здоровья не угрожает его жизни».
Страсбургский суд запросил комментарий Минюста Грузии до 10 мая.
«Мы уже сегодня подтвердили, что действительно – его здоровью ничего не угрожает», – сказал министр.
Год назад ЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе из тбилисской клиники «Вивамеди», где он находится уже почти два года, на лечение в Варшаву.