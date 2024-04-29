КНДР заминировала дорогу в демилитаризованной зоне на границе с Южной Кореей

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Yonhap, мины были установлены в конце прошлого года на грунтовой дороге в районе уезда Чхорвон. Эта дорога была проложена в 2018 году в рамках межкорейского соглашения для содействия совместным усилиям по поиску останков погибших в Корейской войне, передает ТАСС.

Представитель Комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея Ли Сон Чжун заявил, что после того, как Северная Корея в конце 2023 года денонсировала военное соглашение 2018 года, она возобновила применение военных мер, поэтому армия Кореи предпринимает необходимые шаги. По его словам, Южная Корея не намерена минировать свою часть дороги.

Ранее, в январе этого года, КНДР, по данным Yonhap, заминировала две дороги, ведущие к южнокорейским городам Пхаджу и Тонхэ, а также демонтировала там фонарные столбы.

11 апреля лидер КНДР Ким Чен Ын призвал армию страны «как никогда» готовиться к войне. Кроме того, Ким Чен Ын заявил, что КНДР считает Республику Корея своим неизменным главным врагом и готова оккупировать ее территорию в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств, требующих обеспечения собственной безопасности.