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Ким Чен Ын заявил, что оккупирует Южную Корею ради безопасности КНДР
Глава Североной Кореи Ким Чен Ын заявил, что оккупирует Южную Корею ради безопасности КНДР
КНДР считает Республику Корея своим неизменным главным врагом и готова оккупировать ее территорию в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств, требующих обеспечения собственной безопасности, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын по случаю 76-й годовщины основания Корейской народной армии (КНА).
«Не так давно наша партия и правительство подвели итоги истории раскола и противостояния нашего народа. Определение южнокорейских марионеток как наиболее вредоносного и неизменно главного врага нашей страны и принятие решения об оккупации их территории в случае возникновения чрезвычайной ситуации в качестве национальной политики являются разумной мерой для вечной безопасности нашей страны, мира и стабильности в будущем», – приводит слова Ким Чен Ына ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын поручил указать в конституции КНДР враждебность Южной Кореи, а в случае войны на Корейском полуострове она должна быть захвачена и возвращена в состав Северной Кореи.
Он подчеркнул, что необходимо усилить «воспитательную и образовательную работу, нацеленную на укрепление образа Республики Корея в качестве постоянного враждебного государства номер один, неизменного главного противника».