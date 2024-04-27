Специалисты ЦОДД рассказали москвичам, как добраться до дачи без пробок

Tекст: Кристина Цыцура

Например, по пятницам по Люблинской улице. Варшавское, Волоколамское, Ярославское шоссе, Кутузовский и Рязанский проспекты выбирать для передвижения по субботам. По Боровскому шоссе можно ехать в любое время, кроме ночи с пятницы на субботу. Проспект Генерала Дорохова и Рублевское шоссе также можно выбирать в любое время, передает РИА «Новости».

Другие магистрали: пятница после 20.00, суббота до 11.00 или после 16.00. Важно избегать часов пик: пятница (17.00–20.00), суббота (13.00–15.00).

Также стоит помнить, что пробки чаще всего есть на Щелковском шоссе, шоссе Энтузиастов, Профсоюзной и Липецкой улицах.

Ранее в Роструде напомнили о длинных выходных в мае.

