Каждая поездка туда превращает войну из обезличенных сводок о занятых деревнях и количестве попаданий в галерею из маленьких встреч, полных дыхания жизни, более наполненной, чем в любом месте на Земле.3 комментария
Специалисты ЦОДД рассказали москвичам, как добраться до дачи без пробок
Специалисты Центра организации дорожного движения предлагают добираться до дачи по определенным маршрутам, чтобы избежать пробок.
Например, по пятницам по Люблинской улице. Варшавское, Волоколамское, Ярославское шоссе, Кутузовский и Рязанский проспекты выбирать для передвижения по субботам. По Боровскому шоссе можно ехать в любое время, кроме ночи с пятницы на субботу. Проспект Генерала Дорохова и Рублевское шоссе также можно выбирать в любое время, передает РИА «Новости».
Другие магистрали: пятница после 20.00, суббота до 11.00 или после 16.00. Важно избегать часов пик: пятница (17.00–20.00), суббота (13.00–15.00).
Также стоит помнить, что пробки чаще всего есть на Щелковском шоссе, шоссе Энтузиастов, Профсоюзной и Липецкой улицах.
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