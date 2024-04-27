Акцию «Окна Победы» поддержали по всей России

Проект направлен на сохранение памяти о событиях истории России и подвиге героев Великой Отечественной войны. Участники движения по всей стране размещают на окнах домов, учебных и общественных заведений наклейки, посвященные 9 мая. Так они отдают дань памяти героизму и смелости ветеранов и солдат.

Специально для участников акции «Движение» разработало более 30 трафаретов наклеек, на которых изображены символы Великой Победы – георгиевские ленточки, гвоздики и голуби, знаменитые памятники – «Родина-мать зовет!», «Алеша» и многие другие, а также дата и название праздника.

Одними из первых в столице акцию «Движения» поддержали Министерство просвещения и Госдума. Вместе с участниками «Движения Первых» окна здания министерства украсил первый замминистра Александр Бугаев. В Госдуме к акции присоединились зампред парламента Анна Кузнецова, глава комитета по просвещению Ольга Казакова и первый зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева.

К акции «Движения Первых» присоединятся Министерство труда и соцзащиты, Министерство финансов и МИД.

Акцию «Окна Победы» в столице поддержали в Музее Победы на Поклонной горе, а также Музей космонавтики. Десятки юных патриотов из «Движения Первых» вместе с сотрудниками музеев разместили патриотические трафареты на окнах музеев.

«Окна Победы» появились и в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете. Здесь прошла торжественная церемония, в которой приняли участие студенты и ректор МАДИ Артем Ажгиревич.

Акцию поддержали и крупные государственные и частные российские компании. Например, «Первые» вместе с сотрудниками ОАО «РЖД» наклеили трафареты с символами воинской славы и поздравления с Днем Победы на окнах поездов. Акцию поддержали и сотрудники издательской компании «Эксмо», которые вместе с активистами «Движения» разместили трафареты на окнах центрального офиса компании в Москве.

Кроме того, к акции подключились тысячи ребят из всех регионов. Например, «Первые» Джанкойского района Крыма украсили окна историко-краеведческого музея, а ребята из Чувашии разместили символы Великой Победы в Канашском транспортно-энергетическом техникуме.

Участники «Движения» наклеили праздничные трафареты на окнах здания управления ГИБДД по Свердловской области, здания Совета Ветеранов поселка Панино в Воронежской области, музея боевой славы школы №9 Новочебоксарска в Чувашии, областной универсальной научной библиотеки им. Крупской в Оренбургской области и многих других местах.

В Бурятии «Первые» помогают в проведении акции детсадам, домам престарелых и реабилитационным центрам. Например, в прошлом году участники «Движения» в Улан-Удэ украшали окна одного из ведущих вузов Бурятии.

К акции присоединятся все 46 тыс. первичных отделений «Движения Первых». Они вместе с родителями, учителями, наставниками и друзьями украшают окна домов, квартир, школ, университетов.