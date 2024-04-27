Иванов за время работы в МО купил дом в 1,5 тыс. кв. метров и раритетный лимузин

Tекст: Ольга Никитина

С 2021 года сведения о госслужащих Вооруженных сил стали засекречиваться, поэтому более поздние декларации Иванова недоступны, поясняет РИА «Новости», проведя анализ поданных им деклараций с 2016 по 2019 годы.

За время работы в Минобороны Иванов с супругой каждый год покупали новую машину или мотоцикл. Так, в 2016 году у них было девять транспортных средств, а к 2019 году стало 12. Среди них – Chevrolet Suburban, ЗиС-110 (стоимость которого может достигать 18 млн рублей) и другие.

В 2019 году семья Иванова также купила дом площадью более 1500 кв. м, предположительно, оформленный на жену.

Сам Иванов с 2016 года владеет долей в квартире площадью 44,2 кв. м и пользуется квартирой площадью 300 кв. м. У их ребенка с 2016 года в пользовании находится квартира в Мексике площадью 350 кв. м.

При этом официальный доход Иванова за эти годы не сильно вырос: в 2016 году он составил 14,2 млн рублей, а в 2019 году – 14,5 млн рублей. Доходы же его супруги значительно выше: в 2018 году она заработала 123,1 млн рублей.

В 2016 году Иванов был самым богатым заместителем главы Минобороны.

Ранее сообщалось также, что в день задержания Иванова по подозрению в получении взятки на торги выставили квартиру, оформленную на его бывшую жену. Недвижимость в центре Москвы площадью 317 кв. метров оценена в 500 млн рублей.