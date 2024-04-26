Умерла семилетняя девочка из Челябинской области, которой перепутали диагноз

СМИ: Умерла семилетняя девочка из Челябинской области, которой врачи перепутали диагноз

Tекст: Алексей Дегтярев

Девочка скончалась от онкологического заболевания, последние две недели она не вставала с кровати, ее состояние облегчали сильные обезболивающие, сообщили в фонде, передает Ura.ru.

До этого девочку отправляли в больницу на обследование после профосмотра в детском саду. Анализы не подтвердили наличие злокачественного заболевания. После ей стало хуже, повторные исследования показали, что диагноз поставили неверно.

Мама ребенка подавала в суд, он подтвердил, что девочке поставили неверный диагноз. Суд вынес решение о компенсации морального вреда и взыскании по 1,2 млн рублей в пользу истца и ребенка от Челябинской ОДКБ и по 300 тыс. рублей с патологоанатомического бюро.