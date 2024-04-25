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    Борис Акимов Борис Акимов Давайте выныривать из Сети

    Если сегодня мы все с вами с утра до вечера сидим в интернете, то и завтра будет так же? Да нет же. Завтра будет так, как мы решим сегодня, точнее, как решат те, кто готов найти в себе силы что-то решать.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Украина потеряла право на существование

    Будущее Украины может представлять собой как полную ликвидацию государственности и раздел территории соседними странами (как случилось с Речью Посполитой в конце XVIII века), так и частичный раздел и переучреждение власти на части земель под жестким контролем заинтересованных стран (как поступили с Германией в 1945 году).

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Сердце художника против культурных «ждунов»

    Люди и на фронте, и в тылу должны видеть: те, кому от природы больше дано, на их стороне, а не сами по себе. Но культурная мобилизация не означает, что всех творческих людей нужно заставить ходить строем.

    11 комментариев
    25 апреля 2024, 18:38 • Новости дня

    Адвокат сообщил об аресте счетов экс-замминистра обороны Иванова

    Адвокат экс-замминистра обороны Иванова Балуев сообщил об аресте счетов его клиента

    Адвокат сообщил об аресте счетов экс-замминистра обороны Иванова
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Счета бывшего замминистра обороны Тимура Иванова арестованы в рамках расследования дела о получении взятки, сообщил его адвокат Денис Балуев.

    Счета арестовал суд, сказал Балуев ТАСС. Сумму арестованного он не раскрыл.

    Ранее суд арестовал Иванова, по версии следствия, он получил взятку при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. Он не признал вину. Министр обороны Сергей Шойгу отстранил его от должности.

    Также суд заключил под стражу друга и предполагаемого соучастника Иванова – Сергея Бородина.

    24 апреля 2024, 09:55 • Новости дня
    В суде раскрыли обстоятельства получения взятки замминистра обороны Ивановым

    В суде раскрыли обстоятельства получения взятки замминистра обороны Тимуром Ивановым

    В суде раскрыли обстоятельства получения взятки замминистра обороны Ивановым
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Тимур Иванов, по версии следствия, получил взятку при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны России, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

    Уточняется, что курирующий вопросы строительства и капремонта объектов Минобороны Бородин, находясь в дружеских связях с замминистра Ивановым, вступили в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере, передает ТАСС.

    В суде указали, что взятка была получена в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства.

    Ранее сообщалось, что Следственный комитет России начал обыски по делу о взятке замминистра обороны Тимура Иванова.

    Иванов был задержан во вторник днем, с утра он присутствовал на коллегии Минобороны России. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

    Коментарии (33)
    24 апреля 2024, 13:28 • Новости дня
    Эксперт объяснил значимость ареста замминистра обороны Иванова

    Военный эксперт: Борьба с коррупцией в армии положительно скажется на СВО

    Эксперт объяснил значимость ареста замминистра обороны Иванова
    @ Пресс-служба Басманного суда/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Замминистра обороны России Тимур Иванов курировал сферу строительства в армии. Его арест никак не помешает деятельности подконтрольных ему департаментов, но в перспективе положительно скажется на их работе и на обстановке в зоне СВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее Басманный суд арестовал Тимура Иванова по подозрению во взяточничестве.

    «Важность ареста Иванова отмечают многие. Безусловно, борьбу с коррупцией в армии можно оценивать только позитивно, так как этот процесс помогает обеспечивать порядок в войсках. Кроме того, в перспективе это положительно скажется на ситуации в зоне СВО», – сказал военный эксперт Максим Климов.

    «Иванов курировал строительство объектов для пользования Минобороны, например, казарм или аэродромов. И к этим департаментам давно возникали вопросы. В частности, на себя обращали внимание защитные укрытия на некоторых авиабазах. Сейчас у правоохранительных органов есть основания для дополнительной проверки объектов», – считает он.

    «Следует ожидать, что силовики проведут следственные мероприятия в департаментах, курируемых Ивановым. На деятельность ведомства данный процесс никак не повлияет. Честные люди продолжат работать, а замешанным в сомнительных схемах следует начать беспокоиться. Кроме того, структура управления армии предполагает наличие замены на случай выхода из строя какого-либо руководящего лица», – заключил Климов.

    В среду Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия в отношении заместителя министра обороны Тимура Иванова. Он отправлен в СИЗО на два месяца – до 23 июня. На такой же срок помещен под стражу еще один фигурант дела – его знакомый Сергей Бородин. Каждому из них предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье – до 15 лет лишения свободы.

    По версии следствия, Иванов и Бородин «вступили в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединились с ними для совершения организованной группой преступления». В суде указали, что взятка была получена в виде «оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны». На время предварительного следствия Иванов будет содержаться в СИЗО «Лефортово».


    Замминистра вину в получении взятки не признает, сообщили в правоохранительных органах. «Иванов категорически отрицает свою причастность к инкриминируемому ему преступлению и настаивает на своей невиновности», – приводит «Интерфакс» заявление источника. По мнению обвиняемого и стороны защиты, его действия носили гражданско-правовой характер.

    Иванов был задержан сотрудниками ФСБ во вторник в 17.00. Несколькими часами ранее проходила коллегия Минобороны, на которой он присутствовал. Как сообщал «Коммерсант», эту ночь задержанный провел в изоляторе временного содержания (ИВС). По информации ТАСС, обвиняемый давно находился в оперативной разработке. Источник агентства сообщил, что материалы дела основаны в том числе на свидетельских показаниях и на результатах оперативных мероприятий. Представитель правоохранительных органов уточнил, что оперативное сопровождение уголовного дела ведет военная контрразведка ФСБ.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложено о задержании Иванова. Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу.

    Коментарии (38)
    24 апреля 2024, 22:09 • Новости дня
    Учредитель «Олимпситистрой» дал показания против замминистра обороны Иванова

    ТАСС: Один из учредителей «Олимпситистрой» дал показания против замминистра обороны Тимура Иванова о получении взяток

    Учредитель «Олимпситистрой» дал показания против замминистра обороны Иванова
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Московский бизнесмен, один из учредителей компании «Олимпситистрой», дал показания против заместителя министра обороны Тимура Иванова и бизнесмена Сергея Бородина по делу о взяточничестве.

    «(Задержанные) получали вменяемые им следствием блага и взятки от таких крупных подрядчиков, как этот предприниматель», – приводит ТАСС слова источника.

    Отмечается, что неназванный бизнесмен является бенефициаром нескольких компаний, являющихся подрядчиками Министерства обороны России, и что именно он дал показания на Иванова.

    Компания «Олимпситистрой» занимается строительством жилых и нежилых зданий.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как арест Иванова отразится на работе курируемого им подразделения и кому еще стоит беспокоиться после начала расследования в отношении замминистра обороны.

    На ваш взгляд
    Каким будет решение суда по делу замминистра обороны Тимура Иванова?




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    14 комментариев


    Коментарии (12)
    24 апреля 2024, 11:55 • Новости дня
    В Сети отреагировали на дело против замминистра обороны Иванова
    В Сети отреагировали на дело против замминистра обороны Иванова
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Военкоры, политики, журналисты и блогеры отреагировали на арест замминистра обороны России Тимура Иванова по делу о хищении в особо крупном размере.

    «Бастрыкину и СКР дали карт-бланш. Что ж, мужики, защищайте интересы государства», – призвала журналист Анастасия Кашеварова в связи с арестом Иванова.

    Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале предположил, что миллион, о хищении которого говорят в рамках дела в отношении Иванова, – это даже не сумма предполагаемой взятки. Миллион, считает он, появился «исходя из статьи», поскольку дело в отношении него квалифицируется как «хищение в особо крупном размере», а согласно закону, «особо крупный размер» – это сумма свыше 1 млн рублей.

    «Сомневаюсь, что при таких должности и достатке можно быть настолько алчным, чтоб погореть на одном ляме. Ну или надо очень верить в свою безнаказанность», – считает Коц.

    Также военкор обратил внимание на биографию Сергея Бородина, еще одного фигуранта этого громкого дела. «Полковник с 2022 года являлся фигурантом скандального расследования о хищении десятков гектаров земли, в том числе на Алабинском полигоне», – сообщил Коц со ссылкой на публикации в газете «Коммерсант».

    Согласно этим данным, Бородин обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. По данным следствия, группа действовала с 2008 по 2019 год. В результате ее деятельности были похищены земли обороны и безопасности общей площадью более 45 га. Кадастровая стоимость активов оценивается в 900 млн рублей.

    Тогда Бородин полностью признал вину, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве с Главной военной прокуратурой, рассказал военкор, предположив, что Иванов попал в поле зрения спецслужб именно тогда.

    «Специальная военная операция – путь к оздоровлению российского общества. Тяжелый, долгий, полный кочек, ухабов и ям. Еще одну проскочили, но путь еще не пройден до конца», – пишет Telegram-канал «Рыбарь». – «Хочется посмотреть, насколько же глубоко сейчас следователи будут копать».

    «Нашим людям нужна справедливость. Душа русская требует», – пишет Telegram-канал «Месть доброй воли» в связи с арестом Иванова. – «Вот это вот все получается даже интереснее, чем новое отжатое у Украины село – освобождение наших земель входит в рутину. А вот замминистра в суде – новиночка. Улюкаев подзабылся».

    Напомним, суд арестовал Иванова до 23 июня 2024 года. На время предварительного следствия он будет содержаться в СИЗО «Лефортово». Вины своей он не признал.

    По данным следствия, Иванов получил взятку при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд МО РФ. Также суд заключил под стражу друга и предполагаемого соучастника Иванова – Сергея Бородина.

    Коментарии (25)
    23 апреля 2024, 23:18 • Новости дня
    СК начал обыски по делу о взятке замминистра обороны Иванова

    Следственный Комитет России начал обыски по делу о взятке замминистра обороны Тимура Иванова

    СК начал обыски по делу о взятке замминистра обороны Иванова
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет РФ сообщил о проведении следственных действий в отношении заместителя министра обороны Тимура Иванова, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, речь идёт о сумме более 1 млн рублей.

    «Проводятся следственные действия. Преступление относится к особо тяжким, будут ходатайствовать об аресте», – сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

    Отмечается, что в рамках уголовного дела проводятся обыски по местам проживания и работы Иванова. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложено о задержании Иванова. Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу.

    Тимур Иванов занимал должность заместителя министра обороны с 2016 года. Он курировал вопросы имущественных отношений, жилищного обеспечения, строительства и размещения войск.

    Иванов был задержан во вторник днем, с утра он присутствовал на коллегии Минобороны России.

    Коментарии (18)
    24 апреля 2024, 09:57 • Новости дня
    Арестован соучастник обвиняемого в получении взятки замглавы Минобороны

    Арестован соучастник обвиняемого в получении взятки замглавы Минобороны Иванова

    Tекст: Александра Юдина

    Басманный суд Москвы заключил под стражу обвиняемого в соучастии при получении взятки замглавы Минобороны Тимуром Ивановым Сергея Бородина, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

    Как отметили в пресс-службе суда, ходатайство органов предварительного расследования в отношении Бородина Сергея было удовлетворено, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 23 июня 2024 года, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Следственный комитет России начал обыски по делу о взятке замминистра обороны Тимура Иванова.

    Иванов был задержан во вторник днем, с утра он присутствовал на коллегии Минобороны России. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

    Коментарии (14)
    24 апреля 2024, 21:52 • Новости дня
    Бывший первый зампред правительства Подмосковья задержана по подозрению во взятке
    Бывший первый зампред правительства Подмосковья задержана по подозрению во взятке
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова задержана по подозрению в получении взятки, сообщили в правоохранительных органах.

    В настоящее время устанавливается сумма взятки, а также взяткодатель, передает ТАСС.

    Напомним, суд арестовал замглавы Минобороны Тимура Иванова до 23 июня 2024 года. На время предварительного следствия он будет содержаться в СИЗО «Лефортово». Он не признал вину в инкриминируемом деянии. Согласно версии следствия, замминистра получил взятку при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

    Коментарии (21)
    24 апреля 2024, 10:45 • Новости дня
    Замминистра обороны Иванов не признал вину в получении взятки
    Замминистра обороны Иванов не признал вину в получении взятки
    @ Кирилл Брага/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель министра обороны России Тимур Иванов не признал вину в получении взятки, сообщили в правоохранительных органах.

    По данным ТАСС, Иванова задержали на рабочем месте.

    По информации РБК, в связи с делом в отношении Иванова в ряде регионов России проходят десятки обысков. Источники издания рассказали, что сотрудники ФСБ, в частности, работают в Краснодарском и Ставропольском краях. Мероприятия начались вечером вторника и продолжаются до сих пор.

    Источник издания сообщил, что замминистра задержали во вторник в 17.00, а за несколько часов до этого проходила коллегия Минобороны, на которой Иванов присутствовал.

    Материалы уголовного дела, по словам источника, связаны с должностными обязанностями чиновника. Причем дело может обрасти новыми эпизодами, считает он.

    Напомним, суд арестовал Иванова до 23 июня 2024 года. На время предварительного следствия он будет содержаться в СИЗО «Лефортово».

    Также суд в среду заключил под стражу друга и предполагаемого соучастника Иванова – Сергея Бородина.

    По данным следствия, получил взятку при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны России.

    Коментарии (17)
    24 апреля 2024, 09:46 • Новости дня
    Суд арестовал замминистра обороны Иванова
    Суд арестовал замминистра обороны Иванова
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Басманный суд арестовал замминистра обороны Тимура Иванова, подозреваемого во взяточничестве, до 23 июня 2024 года.

    Иванову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, передает РИА «Новости» со ссылкой на Мосгорсуд.

    В суде сообщили, что Иванов, по версии следствия, получил взятку при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны России.

    Ранее сообщалось, что Иванов давно находился в оперативной разработке, его делом занималась военная контрразведка ФСБ.

    Иванову грозит до 15 лет лишения свободы.

    Коментарии (19)
    24 апреля 2024, 11:07 • Новости дня
    Замминистра обороны Иванова решили отправить в СИЗО «Лефортово»

    Замминистра обороны Иванов будет содержаться в СИЗО «Лефортово»

    Замминистра обороны Иванова решили отправить в СИЗО «Лефортово»
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель министра обороны Тимур Иванов, арестованный по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, на время предварительного следствия будет содержаться в СИЗО «Лефортово», сообщили в правоохранительных органах.

    Как сообщил источник ТАСС, Иванову официально предъявили обвинение по статье «Получение взятки в особо крупном размере», а после того как ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, конвой доставил его в СИЗО «Лефортово».

    Как уточнили в пресс-службе Басманного суда, замминистра был доставлен для избрания меры пресечения после девяти утра.

    Ранее Иванов не признал вину в получении взятки.

    Напомним, суд арестовал Иванова до 23 июня 2024 года.

    Коментарии (12)
    25 апреля 2024, 15:08 • Новости дня
    Экс-замминистра культуры Ярилову приговорили к семи годам колонии

    Суд приговорил экс-замминистра культуры Ярилову к семи годам колонии

    Экс-замминистра культуры Ярилову приговорили к семи годам колонии
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Тверской суд Москвы приговорил к семи годам колонии бывшего заместителя министра культуры России Ольгу Ярилову, ее признали виновной в превышении полномочий, сообщили в суде.

    Ярилова будет отбывать наказание в колонии общего режима. Суд также постановил взыскать с бывшей чиновницы более 125 млн рублей в пользу потерпевшей стороны, передает ТАСС.

    Напомним, в ходе следствия экс-замглавы Минкультуры Ярилова не признала вину.

    Ранее сообщалось, что в СК было открыто уголовное дело по факту хищения свыше 200 млн рублей в ходе реализации программы «Пушкинская карта». В ходе его расследования была арестована Ольга Ярилова.

    Коментарии (6)
    25 апреля 2024, 09:11 • Новости дня
    Суд арестовал подозреваемого в даче взятки экс-замминистра обороны Иванову

    Суд арестовал Фомина, подозреваемого в даче взятки экс-замминистра обороны Иванову

    Суд арестовал подозреваемого в даче взятки экс-замминистра обороны Иванову
    @ moscowcourts

    Tекст: Ольга Никитина

    Мосгорсуд сообщил об аресте Александра Фомина, который, по версии следствия, дал взятку Тимуру Иванову, на фоне коррупционного скандала отстраненному от должности замминистра обороны России.

    Следствие считает, что Фомин незаконно оказал Иванову, Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от оплаты за ремонт/реконструкцию, передает РИА «Новости».

    Напомним, суд арестовал Иванова до 23 июня 2024 года. По данным следствия, Иванов получил взятку при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд МО РФ. Вины своей он не признал. Также суд заключил под стражу друга и предполагаемого соучастника Иванова – Сергея Бородина.

    Министр обороны Сергей Шойгу отстранил Иванова от должности.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как арест Иванова отразится на работе курируемого им подразделения.

    Коментарии (3)
    24 апреля 2024, 11:16 • Новости дня
    Фирма арестованного вместе с замминистра обороны Бородина выполняла госконтракты

    Tекст: Александра Юдина

    Фирма арестованного за соучастие в получении взятки заместителем главы Минобороны Тимуром Ивановым Сергея Бородина выполняла госконтракты ведомства, сообщили в правоохранительных органах.

    Отмечается, что Бородин является предпринимателем, его фирма исполняла госконтракты министерства, передает ТАСС.

    О каких именно госконтрактах идет речь, не уточняется.

    Напомним, суд арестовал Иванова до 23 июня 2024 года. На время предварительного следствия он будет содержаться в СИЗО «Лефортово».

    Также суд в среду заключил под стражу друга и предполагаемого соучастника Иванова – Сергея Бородина. Заместитель министра обороны России Тимур Иванов свою вину не признал.

    Коментарии (2)
    25 апреля 2024, 02:32 • Новости дня
    У арестованного экс-замминистра обороны Иванова назначена встреча с психологом

    Экс-замминистра обороны Иванов оценил свое моральное состояние и встретится с психологом

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель министра обороны Тимур Иванов, арестованный по делу о взяточничестве, не имеет жалоб на условия содержания в СИЗО «Лефортово». Об этом сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Дамир Енаев.

    «Посетили сегодня Тимура Иванова, жалоб на условия содержания у него нет», – приводит слова Енаева ТАСС.

    Отмечается, что сейчас Иванов содержится в карантинной камере, соседей у него нет.

    «В самой камере все необходимое имеется: телевизор, холодильник, питьевая вода, постельные и гигиенические принадлежности», – рассказал Енаев.

    По словам правозащитника, Иванов оценивает свое моральное состояние как стабильное. Он также сообщил, что замминистра уже посетил врач, и хронических заболеваний у него не выявлено. На четверг у него запланирована сдача анализов и визит к психологу.

    Напомним, Тимур Иванов был задержан 23 апреля по обвинению во взяточничестве. Следствие полагает, что он вступил в преступный сговор с целью получения взятки в особо крупном размере. Суд отправил Иванова под стражу на два месяца.

    Коментарии (4)
    24 апреля 2024, 13:23 • Новости дня
    Адвокат: В деле замминистра обороны Иванова не было факта передачи взятки

    Tекст: Александра Юдина

    Замминистра обороны Тимур Иванов отрицает вину по делу о получении взятки, по которому он был арестован Басманным судом Москвы.

    По словам его адвоката Дениса Балуева, в деле замминистра обороны Иванова не было факта передачи взятки, передает ТАСС.

    Адвокат отметил, что вменяемая Иванову сумма – более 1 млн рублей, она никак не связана с делом о хищениях при поставке сухпайков, о котором писали СМИ.

    Напомним, суд арестовал Иванова до 23 июня 2024 года. На время предварительного следствия он будет содержаться в СИЗО «Лефортово». Также суд заключил под стражу друга и предполагаемого соучастника Иванова – Сергея Бородина.

    Военкоры, политики, журналисты и блогеры отреагировали на арест Иванова по делу о хищении в особо крупном размере.

    Коментарии (3)
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    Адвокат сообщил об аресте счетов экс-замминистра обороны Иванова
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      Владимир Зеленский продолжает возмущаться тем, что страны Запада не закрывают Украину от атак ракет и БПЛА так, как в случае с Израилем, который не является союзником НАТО официально. «Я в шоке», – говорит Зеленский. Так почему Украина не Израиль?

    • Польша запросила ядерную бомбу

      Президент Польши Анджей Дуда заявил о желании Польши разместить у себя американское ядерное оружие. Это удивило даже премьер-министра страны Дональда Туска. Что такая инициатива означает для России?

    • Новая эпоха в отношениях России и США

      То, что США все-таки выписали президенту Украины чек на 60 млрд долларов, одновременно присвоив замороженные активы России, означает возвращение Вашингтона к двухпартийной политике, а также то, что у американской элиты есть более-менее понятный план действий по Украине до конца года.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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