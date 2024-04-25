Суд арестовал активы замминистра обороны Иванова и его семьи

Суд арестовал активы замминистра обороны Тимура Иванова, его семьи, бывших жен и детей

Tекст: Денис Тельманов

«Все, что зарегистрировано на него и на его жену, а также на бывших жен и пятерых детей, включая приемных, – все это имущество уже арестовано столичным судом в целях обеспечительных мер...» – сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.



Иванов может быть причастен к получению взятки, эквивалент которой превышает 1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что у арестованного экс-замминистра обороны Иванова назначена встреча с психологом.

При этом Иванов не имеет жалоб на условия содержания в СИЗО «Лефортово».

Напомним, Тимур Иванов был задержан 23 апреля по обвинению во взяточничестве. Следствие полагает, что он вступил в преступный сговор с целью получения взятки в особо крупном размере. Суд отправил Иванова под стражу на два месяца.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отстранил Иванова от должности замминистра.

