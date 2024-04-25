Прошедшее в Москве объединение молдавской оппозиции может означать, что либо уже готов ответ на возможное вторжение Кишинева в Приднестровье, либо есть понимание, что Санду не решится на силовое решение проблемы.0 комментариев
Суд арестовал активы замминистра обороны Иванова и его семьи
Суд арестовал активы замминистра обороны Тимура Иванова, его семьи, бывших жен и детей
Московский суд наложил арест на недвижимость, активы и банковские счета заместителя главы Министерства обороны России Тимура Иванова и его семьи.
«Все, что зарегистрировано на него и на его жену, а также на бывших жен и пятерых детей, включая приемных, – все это имущество уже арестовано столичным судом в целях обеспечительных мер...» – сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Иванов может быть причастен к получению взятки, эквивалент которой превышает 1 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что у арестованного экс-замминистра обороны Иванова назначена встреча с психологом.
При этом Иванов не имеет жалоб на условия содержания в СИЗО «Лефортово».
Напомним, Тимур Иванов был задержан 23 апреля по обвинению во взяточничестве. Следствие полагает, что он вступил в преступный сговор с целью получения взятки в особо крупном размере. Суд отправил Иванова под стражу на два месяца.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отстранил Иванова от должности замминистра.