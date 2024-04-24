Можно обсуждать, что приключилось с западной цивилизацией – куда делись те качества, которые веками обеспечивали ей преимущество в конкурентной гонке. А вот текущим успехам и прорывам России может удивляться только тот, кто ничегошеньки про нее не понимает.14 комментариев
ВСУ обстреляли территорию ДНР 22 раза за сутки, ранены два человека
Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки 22 раза обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики. В результате обстрелов ранены два мирных жителя, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«Зафиксировано 22 факта вооруженных атак вооруженных формирований Украины за прошедшие сутки. Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц», – приводит сообщение ТАСС.
Отмечается, что что обстрелы ВСУ повредили жилой дом и 4 объекта гражданской инфраструктуры. Отмечается, что всего противник выпустил по населенным пунктам ДНР 73 различных боеприпаса.
Обстрелы территории ДНР со стороны ВСУ происходят регулярно.
Ранее сообщалось, что за последние сутки «Южная» группировка Вооруженных сил России в районах Константиновки, Парасковиевки и Острого в ДНР поразила до 500 украинских военных.
Группировка улучшила тактическое положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале. Украинская сторона потеряла у этих населенных пунктов до 500 человек, три танка, БМП, гаубицу «Мста-Б», гаубицу Д-30, поражены полевых склада с боеприпасами.