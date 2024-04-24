ВСУ обстреляли территорию ДНР 22 раза за сутки, ранены два человека

Tекст: Денис Тельманов

«Зафиксировано 22 факта вооруженных атак вооруженных формирований Украины за прошедшие сутки. Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц», – приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что что обстрелы ВСУ повредили жилой дом и 4 объекта гражданской инфраструктуры. Отмечается, что всего противник выпустил по населенным пунктам ДНР 73 различных боеприпаса.

Обстрелы территории ДНР со стороны ВСУ происходят регулярно.

Ранее сообщалось, что за последние сутки «Южная» группировка Вооруженных сил России в районах Константиновки, Парасковиевки и Острого в ДНР поразила до 500 украинских военных.

Группировка улучшила тактическое положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале. Украинская сторона потеряла у этих населенных пунктов до 500 человек, три танка, БМП, гаубицу «Мста-Б», гаубицу Д-30, поражены полевых склада с боеприпасами.







