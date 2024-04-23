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    Как БАМ связал пространство и время России
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    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия утратила комплекс собственной неполноценности

    Можно обсуждать, что приключилось с западной цивилизацией – куда делись те качества, которые веками обеспечивали ей преимущество в конкурентной гонке. А вот текущим успехам и прорывам России может удивляться только тот, кто ничегошеньки про нее не понимает.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Европа делает из русских «новых евреев»

    То, что было бы глупо, недопустимо и немыслимо по отношению к англиканам – да и к кому угодно еще, по отношению к русским православным становится вполне уместным.

    7 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Придет победа, и мы увидим себя другими

    Экзистенциальный характер нынешнего противостояния выражается не только во фронтовых новостях, в работе на победу, сострадании, боли и скорби. Он выражается и в повседневной жизни России за границами больших городов, такой, как она есть, где до сих пор живет большинство русских людей.

    18 комментариев
    23 апреля 2024, 21:23 • Новости дня

    Делегация Московского зоопарка прибыла в Пхеньян

    Делегация Московского зоопарка прибыла в Пхеньян

    Tекст: Вера Басилая

    Российская делегация Московского зоопарка во главе с его генеральным директором Светланой Акуловой прилетела в Пхеньян, сообщило северокорейское агентство ЦТАК.

    Как следует из сообщения, в российской делегации – 11 человек, при этом цели и программа визита не уточняются. Возможно, речь идет о заключении соглашения о сотрудничестве с Центральным зоопарком Пхеньяна и северокорейской ассоциацией зоопарков и аквариумов для обмена животными и опытом среди специалистов-зоологов. Об этих планах ранее сообщала директор Московского зоопарка, передает РИА «Новости».

    В октябре 2022 года зоопарк Пхеньяна вступил в Евроазиатскую региональную ассоциацию зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА), президентом которой избрана Светлана Акулова.

    30 апреля Центральному зоопарку КНДР исполняется 65 лет, на территории в 10 га содержатся более 15 тыс. животных более чем 760 различных видов. В 2015 году Московский зоопарк передал КНДР золотых, серебряных и королевских фазанов, балобанов и полярных сов.

    В мае 2018 года Московский зоопарк заявлял о планах получить из зоопарка Пхеньяна дымчатого леопарда.

    23 апреля 2024, 00:38 • Новости дня
    Стало известно о бегстве без приказа бригады ВСУ из Очеретино
    Стало известно о бегстве без приказа бригады ВСУ из Очеретино
    @ Karl-Josef Hildenbran/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Очеретино одна из бригад вооруженных сил Украины без приказа оставила позиции, сообщили украинские СМИ со ссылкой на волонтера.

    Украинский волонтер Тим Златкин заявил, что в «Очеретино очень тяжело». Он сообщил, что российские силы «немедленно зашли в населенный пункт» после бегства украинских военных.

    Златкин заявил о «боях в центре силами другой бригады». Предполагалось, что эта бригада отправится «на ротацию и возобновление». По его словам, «это еще не прорыв, но выровнять фронт на важном Авдеевском направлении будет сложно».

    Украинские СМИ отмечают, что на «внештатную ситуацию» указывали и другие источники, хотя официального подтверждения нет.

    Напомним, российские военкоры сообщили о взятии Очеретино бойцами 433-го полка 27-й дивизии группировки «Центр».

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    23 апреля 2024, 08:53 • Новости дня
    Россия приготовила ответ Западу на изъятие активов в пользу Киева

    Матвиенко: У России заготовлен ответ Западу на изъятие активов в пользу Киева

    Россия приготовила ответ Западу на изъятие активов в пользу Киева
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия заготовила ответ на изъятие замороженных активов в пользу киевского режима, законодатели примут его незамедлительно, если Запад решится на такой шаг, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    Матвиенко заявила РИА «Новости», что в результате «европейцы потеряют больше, чем мы». Спикер верхней палаты парламента отметила, что на Западе боятся такого ответа, особенно на фоне их разрушающейся экономики.

    «Сегодня мы, а завтра вы», – напомнила Матвиенко слова президента Владимира Путина, адресованные европейцам.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что США хотят конфисковать и передать Украине замороженные российские активы, потому что так их будет проще украсть.

    В Кремле ранее также предупреждали, что Россия ответит на незаконную инициативу США об изъятии российских активов.

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    23 апреля 2024, 06:52 • Новости дня
    Пашинян заявил об отсутствии у Армении причин оставаться в ОДКБ

    Пашинян заявил о возможной «точке невозврата» в отношениях между Арменией и ОДКБ

    Пашинян заявил об отсутствии у Армении причин оставаться в ОДКБ
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью британским СМИ заявил, что не знает, зачем его стране оставаться в составе ОДКБ.

    Пашинян сказал, что ОДКБ не смогла отреагировать на нарушение границ Армении в 2021 и 2022 годах с той мотивацией, что границы страны не делимитированы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Общественное телевидение Армении.

    Он заявил: «Фактически они говорят, что зону ответственности ОДКБ в Армении они показать не могут, это значит, что по сути говорят, что ОДКБ нет». По его мнению, на ОДКБ «принципиально нельзя надеяться» как Армении, так и другим странам. «Наше общество спрашивает: почему вы продолжаете оставаться членами ОДКБ, и, если говорить честно, у меня нет ответа на этот вопрос», – сказал он.

    Пашинян заявил, что Россия предложила направить на армяно-азербайджанскую границу «наблюдателей или миротворцев» ОДКБ. По словам Пашиняна, «если бы они прибыли, они должны были бы действовать как союзнические войска, а не как наблюдатели или миротворцы», передает ТАСС.

    Сейчас Армения почти «приостановила участие в ОДКБ», сказал Пашинян. Он подчеркнул, что стороны могут «достичь точки невозврата», если «такое состояние будет продолжаться».


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    23 апреля 2024, 13:08 • Новости дня
    Шойгу назвал потери ВСУ с начала СВО

    Шойгу: Потери ВСУ с начала СВО составили почти 500 тыс. военнослужащих

    Шойгу назвал потери ВСУ с начала СВО
    @ Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ потеряли почти 500 тыс. военнослужащих с начала СВО, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

    В Telegram-канале ведомства указано, что с начала спецоперации потери ВСУ составили почти полмиллиона военнослужащих, в то время как США цинично заявляют, что умирать за их интересы в борьбе с Россией будут украинцы.

    Также ВС России уничтожили с начала спецоперации более 22 тыс. БПЛА и 600 ракет ВСУ, в том числе HIMARS 3549 и «Вампир» 361, а также около 2 тыс. других воздушных целей, среди них 592 самолета, 270 вертолетов, 349 зенитных управляемых и тактических баллистических ракет, 329 управляемых ракет, 278 противорадиолокационных ракет и 37 воздушных шаров.

    Глава Минобороны заверил, что российские военные продолжат решать поставленные задачи до полного достижения целей СВО.

    Ранее стало известно, что ВСУ начали пополняться осужденными на Херсонском направлении.

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    23 апреля 2024, 00:59 • Новости дня
    Эксперты назвали ракету, которой была поражена телевышка в Харькове

    Эксперты высказали предположение об уничтожении телевышки в Харькове ракетами Х-59

    Эксперты назвали ракету, которой была поражена телевышка в Харькове
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска могли нанести удар по телевышке в Харькове, на которой ВСУ разместили военное оборудование, ракетами Х-59, считают эксперты.

    Как пишут авторы Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах», «суть такого удара в его высочайшей точности», у России есть «варианты соответствующего инструмента».

    В качестве «классического» варианта указаны «ракеты Х-59 воздушного базирования разных модификаций». Эксперты предположили, что «оператор (штурман) самолета-носителя» наводил ракеты «по телевизионному каналу».

    Отмечается, что по ряду параметров телевышка – «цель даже более простая для поражения, чем прочие», ведь из-за ее высоты не требуется «слишком строго» целиться «по высоте, только по направлению».

    Напомним, российские войска нанесли удар по телевизионной вышке в Харькове, на которой было установлено военное оборудование.

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    23 апреля 2024, 11:55 • Новости дня
    Морпехи ТОФ захватили в Новомихайловке большое количество западных вооружений
    Морпехи ТОФ захватили в Новомихайловке большое количество западных вооружений
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Морпехи ТОФ захватили большое количество вооружения ВСУ западного производства при освобождении Новомихайловки, сообщили в Минобороны.

    Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, среди захваченных трофеев, обнаруженных российскими морпехами в Новомихайловке, – американские «Джавелины», шведские гранатометы и боекомплект к ним, натовские комплексы РЭБ и другое вооружение западного производства.

    Ранее морпехи показали, как поднимали флаг в освобожденной Новомихайловке.

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    23 апреля 2024, 14:26 • Новости дня
    Шойгу анонсировал поставку в войска первых С-500
    Шойгу анонсировал поставку в войска первых С-500
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В российские войска в 2024 году поступят первые образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500 в двух модификациях, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

    С-500 поступят на вооружение в двух модификациях – зенитные ракетные комплексы дальнего действия и комплексы противоракетной обороны, говорится в Telegram-канале ведомства.

    Также в войска будут направлены С-400, С-300В4, «Бук-М3», «Тор-М2У» и радиолокационные станции нового поколения.

    Ранее Шойгу заявил, что поставки в войска ЗРК «Панцирь» будут увеличены вдвое.

    Коментарии (19)
    23 апреля 2024, 17:36 • Новости дня
    Эрдоган заявил об установлении нового порядка на Южном Кавказе
    Эрдоган заявил об установлении нового порядка на Южном Кавказе
    @ IMAGO/Turkish presidency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В регионе Южного Кавказа устанавливается новый порядок, и премьер-министр Армении Никол Пашинян осознает это, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

    По его словам, настало время отбросить беспочвенные воспоминания и начать действовать в соответствии с реалиями времени, поскольку это лучше, чем «опираться на сфабрикованные истории, не имеющие никакой связи с реальностью», передает РИА «Новости».

    Турецкий лидер также выразил надежду, что армянская сторона «выберет путь создания новых начал для светлого завтра» и «начнется новая эра».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что между Арменией и Азербайджаном произошло, как заявляется, «долгожданное историческое событие». Впервые за десятки лет стороны достигли соглашения о том, как между ними должна пройти государственная граница.

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    23 апреля 2024, 06:57 • Новости дня
    Такер Карлсон объяснил желание США конфисковать активы России

    Такер Карлсон обвинил правящий класс США в намерении украсть замороженные российские активы

    Такер Карлсон объяснил желание США конфисковать активы России
    @ EPA/TACC

    Tекст: Антон Антонов

    США хотят конфисковать и передать Украине замороженные российские активы, потому что так их будет проще украсть, заявил американский журналист Такер Карлсон.

    Карлсон сказал, что соответствующий законопроект дает Белому дому возможность перевести активы «в специальный фонд для Украины». «Это будет 8 млрд долларов, которые правительство США только что украло у российских граждан без суда», – приводит его слова ТАСС.

    Как заявил Карлсон, указанные средства США хотят перевести на Украину, поскольку американскому «правящему классу гораздо легче воровать, когда они находятся в офшорах».

    Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия ответит на незаконную инициативу США об изъятии российских активов.

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    23 апреля 2024, 02:56 • Новости дня
    Посольство предложило россиянам подумать об отказе от рейсов Turkish Airlines

    Посольство подтвердило ущемление прав россиян в аэропортах Турции и предложило подумать об отказе от Turkish Airlines

    Посольство предложило россиянам подумать об отказе от рейсов Turkish Airlines
    @ Rupert Oberhauser/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Турецкая авиакомпания Turkish Airlines («Турецкие авиалинии») снимает граждан России с рейсов в страны Латинской Америки, россиянам рекомендуется «тщательно взвешивать целесообразность использования услуг данной авиакомпании», заявило российское посольство в Анкаре.

    Посольство подтвердило в Telegram, что «проблема существует, проблема серьезная», граждане России «подвергаются ущемлению их прав в турецких аэропортах». Российская сторона не понимает, «насколько турецкие власти осознают всю серьезность» ситуации.

    Как пояснило посольство, за последние недели происходили случаи, когда гражданам России, которые транзитом направлялись через Стамбул в Латинскую Америку, «отказывали в посадке на рейс». Как указывает посольство, «бывает, что сотрудники авиакомпании ведут себя не вполне корректно».

    Чаще всего отказ объясняют тем, что «якобы страны следования установили жесткие правила на допуск росграждан в их государства». Требования включают «наличие обратного билета, денежных средств, подтверждения брони гостиницы, в случае цели поездки, отличной от туристической – соответствующих подтверждающих документов и др.».

    Хотя Turkish Airlines опубликовали соответствующие требования на турецком и английском языках, на русском языке предоставлять информацию компания «по непонятным причинам» отказалась.

    «Генконсульство России в Стамбуле привлекло внимание авиакомпании к создавшейся нездоровой ситуации», – говорится в сообщении. Посольство направило официальную ноту в МИД Турции, а также обратилось в министерство «устно», но «внятной реакции» турецкой стороны не было.

    Напомним, ситуация с транзитом россиян в Латинскую Америку через Стамбул осложнилась с конца февраля. Turkish Airlines не допускает на рейсы из Стамбула в Аргентину и Бразилию пассажиров, в том числе россиян, по ряду причин, среди которых отсутствие багажа или «чистый» паспорт. В некоторых случаях мотивировка не озвучивается.

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    23 апреля 2024, 13:31 • Новости дня
    Шольц раскритиковал отсылку Путина на философа Канта

    Канцлер Германии Шольц раскритиковал отсылку российского лидера Путина на философа Канта

    Шольц раскритиковал отсылку Путина на философа Канта
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе торжественной церемонии, приуроченной к 300-летию Иммануила Канта, заявил, что у президента России Владимира Путина якобы «нет ни малейшего основания» цитировать немецкого философа, пишет Welt.

    По его словам, российские власти якобы стремятся «любой ценой присвоить Канта и его работы», передает РИА «Новости».

    Кроме того, Шольц добавил, что представления немецкого мыслителя о мире идут вразрез с позицией России по Украине.

    Тем не менее в Германии все чаще призывают не надеяться на скорый «хороший» конец конфликта на Украине.

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    23 апреля 2024, 12:53 • Новости дня
    Лавров рекомендовал к обязательному прочтению четыре произведения русской литературы

    Лавров рекомендовал к обязательному прочтению «Белую гвардию» и «Тараса Бульбу»

    Лавров рекомендовал к обязательному прочтению четыре произведения русской литературы
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Сергей Лавров по случаю Всемирного дня книги порекомендовал к прочтению четыре произведения русской классической литературы XIX и XX веков. Лавров принял участие в подготовленном испанской газетой La Vanguardia опроснике с рекомендациями к чтению от ведущих мировых политиков.

    Лавров рекомендовал к обязательному прочтению повесть Николая Гоголя «Тарас Бульба», роман Михаила Булгакова «Белая гвардия», а также роман Василия Аксенова «Остров Крым» и «Преступление и наказание» Федора Достоевского, передает ТАСС.

    Кроме Лаврова, в опроснике участвовали глава Евросовета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и ряд других политических деятелей.

    Коментарии (11)
    23 апреля 2024, 11:11 • Новости дня
    США пригрозили банкам Китая отключением от доллара

    WSJ: США могут ввести санкции против банков Китая за торговлю с Россией

    США пригрозили банкам Китая отключением от доллара
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    США могут ввести санкции против китайских банков, которые содействуют торговле КНР с Россией, сообщили источники The Wall Street Journal.

    Ограничения могут затронуть те финансовые учреждения, которые, как полагают в США, помогают осуществлять экспорт товаров двойного назначения в РФ. Целью санкций станет отключение этих банков от долларовой системы, что ограничит их возможности на мировом рынке, передает ТАСС содержание публикации WSJ.

    Такие меры могут быть предприняты, если дипломатические усилия по убеждению Китая отказаться от торговли с Россией чувствительными товарами не принесут результатов. По данным издания, американские чиновники на частных встречах и телефонных переговорах в последнее время «усилили давление на Пекин», предупреждая о готовности Вашингтона ввести рестрикции против китайских банков.

    Однако, как отмечает газета, подобные усилия «приводили к кратковременным результатам». Некоторые китайские банки, как утверждает издание, действительно отказывались от участия в торговле с РФ, но на их место затем приходили «малоизвестные региональные» учреждения, которые «меньше работают с долларом и, следовательно, меньше опасаются санкций со стороны США». В связи с этим, по словам неназванного американского чиновника, США пытаются убедить страны Европы также оказать давление на Китай, поскольку, по мнению США, Европа имеет большее дипломатическое влияние на Пекин.

    Ранее США заявили, что хотят создать как можно более широкую коалицию, чтобы повлиять на экономическую политику Китая.

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    23 апреля 2024, 15:07 • Новости дня
    В американской разведке смоделировали итог возможной войны США с Китаем

    Defense One: Разведка США заявила о победе над Китаем в случае полномасштабной войны

    В американской разведке смоделировали итог возможной войны США с Китаем
    @ Vadim Ghirda/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские военные одержат победу в войне с Китаем, если она начнется сегодня, но понесут большие потери, пишет издание Defense One со ссылкой на сотрудника американской разведки.

    «Если бы война с Китаем началась сегодня, американские военные победили бы <...>, хотя и с большими потерями», – говорится в материале Defense One, передает РИА «Новости».

    Сотрудник разведки заявил изданию, что преимущество США заключается в их богатом боевом опыте, которого якобы не хватает Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Военные США имеют большой опыт ведения боевых действий, тогда как в НОАК якобы «нет никого» с таким опытом, считает он.

    По его словам, НОАК испытывает трудности с обучением своих солдат использованию современных вооружений, а новейший китайский бомбардировщик-невидимка H-20 значительно уступает американским аналогам.

    Ранее в США призвали к обновлению ядерного арсенала для «сдерживания России и Китая».

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    22 апреля 2024, 21:54 • Новости дня
    Арестован шестой фигурант дела об убийстве из-за парковки в Москве

    Суд Москвы арестовал шестерых фигурантов дела об убийстве из-за парковки

    Арестован шестой фигурант дела об убийстве из-за парковки в Москве
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Замоскворецкий суд Москвы арестовал шестого фигуранта дела об убийстве из-за замечания о парковке. Им оказался родной брат главного обвиняемого – 26-летний Шохрат Аббасов, сообщили в пресс-службе суда.

    Как указали в пресс-службе, суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому Шохрату Аббасову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 июня, передает РИА «Новости».

    Шохрат Аббасов – родной брат Шахина Аббасова, который, по версии следствия, нанес смертельные ножевые ранения 24-летнему жителю Москвы после того, как тот сделал ему замечание за неправильную парковку. Как сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, Шохрат Аббасов избивал потерпевшего уже после того, как его брат нанес ему ножевые удары.

    Ранее суд Москвы отправил под арест Низами Аббасова, который является отцом подозреваемого в убийстве в Подмосковье. Кроме того, в понедельник был арестован Шахин Аббасов.

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      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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