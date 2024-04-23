Делегация Московского зоопарка прибыла в Пхеньян

Tекст: Вера Басилая

Как следует из сообщения, в российской делегации – 11 человек, при этом цели и программа визита не уточняются. Возможно, речь идет о заключении соглашения о сотрудничестве с Центральным зоопарком Пхеньяна и северокорейской ассоциацией зоопарков и аквариумов для обмена животными и опытом среди специалистов-зоологов. Об этих планах ранее сообщала директор Московского зоопарка, передает РИА «Новости».

В октябре 2022 года зоопарк Пхеньяна вступил в Евроазиатскую региональную ассоциацию зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА), президентом которой избрана Светлана Акулова.

30 апреля Центральному зоопарку КНДР исполняется 65 лет, на территории в 10 га содержатся более 15 тыс. животных более чем 760 различных видов. В 2015 году Московский зоопарк передал КНДР золотых, серебряных и королевских фазанов, балобанов и полярных сов.

В мае 2018 года Московский зоопарк заявлял о планах получить из зоопарка Пхеньяна дымчатого леопарда.