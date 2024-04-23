Эксперт: Востребованность БАМа возросла после поворота экономики России к восточным рынкам

Политолог Мартынов: Россия сохранила и кратно улучшила построенную в СССР Байкало-Амурскую магистраль

Tекст: Андрей Резчиков

«БАМ-2, высокоскоростные магистрали, космодромы, порты и другие стройки века – это не просто достойное наследие строителей БАМа, а кратно приумноженное достоинство. Сегодня отмечается 50-летний юбилей начала Всесоюзной стройки Байкало-Амурской магистрали. Идея проекта стратегической магистрали на восток была логичной с точки зрения экономического развития страны», – отметил историк Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

«Реализация проекта сыграла серьезную и значимую роль в развитии страны. Кроме того, более десяти лет назад было спроектировано расширение БАМа, и я помню, как либеральная общественность жаловалась на то, что «бюджетные деньги закапывают в землю», – продолжил эксперт. – Но именно президент Путин настоял на реализации проекта по расширению БАМа. На второй ветке было построено много транспортных узлов. Сегодня это современная магистраль из двух веток с приличной скоростью движения».

Разворот российской экономики в сторону восточных рынков и Азиатско-Тихоокеанского региона сделал этот проект еще более востребованным. «Мы не просто сохранили, что было построено в советские времена, а кратно улучшили этот логистический маршрут и заслуженно поздравляем всех причастных», – добавил политолог.

Мартынов особо отметил, что при реализации проекта по расширению БАМа повышается и качество жизни людей в населенных пунктах на прилегающих к магистали территориях. «Никогда не уделялось такого пристального внимания уровню жизни и комфорта людей, как это происходит сегодня при реализации таких мегапроектов. БАМ – это мощнейший драйвер развития регионов. Сегодня мы видим это по цифрам объемов грузопотоков по обеим веткам – 24 часа в сутки с пятиминутным интервалом. Представьте, какой это масштаб», – указал спикер.

Во вторник президент России Владимир Путин принял участие в торжественном мероприятии, посвященном празднованию 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали, и вручил государственные награды.

«Этот проект был исторически необходим нашей стране. Еще в XIX веке появились первые предложения по транспортному освоению Забайкалья и Приамурья. В начале XX века изучалась география будущей грандиозной стройки, проводилась даже трассировка маршрута. Перед Великой Отечественной войной и в послевоенные годы были уложены отдельные участки», – напомнил президент.

Полномасштабное строительство железной дороги стартовало в апреле 1974 года. Именно тогда, на XVII съезде комсомола, БАМ был объявлен ударной стройкой, был сформирован первый отряд добровольцев. «БАМ стал действительно общенародным, всесоюзным проектом. Над его объектами взяли шефство коллективы сотен предприятий, научно-исследовательских институтов, проектных организаций из всех республик Советского Союза», – добавил Путин.

По его словам, на рубеже столетий БАМ помог открыть для российской экономики рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, обеспечил надежный транзитный маршрут для всей Евразии, в единой связке с Транссибом стал по-настоящему стратегическим транспортным коридором не только национального, но и глобального значения.

В этом году запускается третий по счету этап развития БАМа и Транссиба. «В горизонте десяти лет объем перевозок по Восточному полигону железных дорог должен выйти на уровень 270 миллионов тонн в год. Это позволит более широко осваивать природные ресурсы в «зоне притяжения» БАМа и Транссиба, станет мощным импульсом для открытия промышленных комплексов, создания современных рабочих мест, развития социальной инфраструктуры в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке России», – рассказал президент.

