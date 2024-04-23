Народный фронт объявил к празднику 9 мая сбор «За Победу!»

«Приближается священный праздник для каждого гражданина России – День Победы нашего народа над фашизмом. Конечно, в этой связи мы думаем и о наших бойцах, которые участвуют в СВО и добивают там фашистскую гадину. Народный фронт запустил отдельный сбор, в рамках которого планируем поддержать наших ребят эвакуационными «буханками». Автомобили предоставил Минпромторг России, а за счет пожертвований будут закуплены дрон-детекторы и другое оборудование, чтобы сделать перемещение в них безопасным», – рассказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

«Наши санитары и фельдшеры, которые занимаются спасением раненых, сейчас находятся под наибольшей угрозой – противник объявил охоту на наши санитарные машины. Действительно, проще всего бороться с теми, кто не может себя защитить, кто ранен и не может уже держать автомат. Поэтому мы все свои силы сейчас собираем, чтобы помочь нашим ребятам, которые занимаются эвакуацией», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Минпромторг России выделил 100 автомобилей ульяновского автозавода, подходящих для решения боевых задач: провоза боеприпасов и эвакуации раненых. Новые автомобили – «буханки» – позволяют устанавливать на крыши детектор дронов, что делает перемещение в них более безопасным. Благодаря сбору, в каждую машину положат средства РЭБ, детекторы дронов, тепловизоры, защитные противоосколочные одеяла и другие нужные бойцам вещи.

В преддверии 9 мая Народный фронт торжественно передаст военным все эти автомобили и поздравит бойцов с праздником.

Поддержать сбор «За Победу!» призвал ветеран Великой Отечественной войны Иван Алексеевич Шпагин, который как никто другой знает, как важна помощь тыла на фронте. В 20 лет он, как курсант Подольского артиллеристского училища, попал на фронт. В октябре 1941 года артиллеристы выступили на Ильинские рубежи, где сдержали фашистских захватчиков и вошли в историю как Подольские курсанты. В феврале этого года ветерану исполнилось 103 года, но он очень внимательно следит за ходом СВО.

«Надо помочь Народному фронту, чтобы собрать средства и оказать помощь нашим солдатам. Чтобы больше вернулось домой с победой. Нужно, чтобы весь народ активно включился и доставить такое оружие, которое может победить противника, поможет нашим войскам в борьбе с беспилотниками. Я поддерживаю это начинание», – сказал ветеран.

На собранные средства Народный фронт закупит системы радиоэлектронной борьбы с БПЛА (РЭБ) для наших бойцов. Противник на передовой все чаще и агрессивней применяет беспилотную авиацию. РЭБ – это то, что ребятам сейчас особенно нужно, потому что такое оборудование, в прямом смысле, спасает их жизни.