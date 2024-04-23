СК допросил 180 человек по делу о пропаже осетинской спортсменки в Дагестане

Эксперты назвали ювелирным уничтожение телевышки в Харькове

Военный эксперт Леонков объяснил, зачем ВСУ размещали военное оборудование на телевышке в Харькове

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Использование любых высотных сооружений и размещение на них, например, обзорных РЛС – вполне уместно: чем выше их разместить, тем больше обзор. ВСУ пошли на такие меры в связи с дефицитом РЛС дальнего обзора на таких комплексах ПВО, как С-300 или Patriot. К ним летят наши дроны, самолеты, они хотят видеть дальше и пользуются всеми подобными объектами», – пояснил военный эксперт Алексей Леонков.

«Однажды мы уже стреляли по этой телевизионной вышке, когда украинцы размещали там средства ретрансляции. Но вышку эту не срубило. А сейчас, видимо, у нас появились надежные данные – и наши специалисты провели соответствующую операцию», – напомнил собеседник.

Он также добавил, что сама по себе вышка – сложный объект для поражения ввиду особенностей своей конструкции. Именно по этой причине ВСУ стараются разместить военное оборудование на подобного рода конструкциях, которые внешне выглядит как обычная гражданская инфраструктура, но в реальности она выполняет функции двойного назначения.

«Мы обнаружили, что гражданский объект используется в военных целях – и ювелирно уничтожили его. Мы ведь предупреждали противника о том, что любая гражданская инфраструктура, которая будет использоваться в военных целях, является нашей законной мишенью. Когда мы освобождали Артемовск, Авдеевку и Мариуполь, ВСУ размещали на домах и всех возвышенностях системы наблюдения и корректировки огня. И мы их тоже обнаруживали с помощью станций радиотехнической разведки и уничтожали», – заключил аналитик.

В то же время военкор Александр Коц отметил, что уничтоженная в Харькове телевышка не только раздавала телесигнал и сотовую связь, но и служила мачтой для различного военного оборудования: РЭБ, РТР, ретрансляторов и прочего.

«Размещать подобную аппаратуру на таких высотных объектах – общепринятая практика, так она дальше добивает. И успешное поражение вышки – это ювелирная работа наших летчиков. Точно попасть ракетой в такой хоть и неподвижный, но очень узкий объект сможет далеко не каждый профи», – подчеркнул Коц в своем Telegram-канале.

Напомним, в понедельник ВС РФ ударили по телевизионной вышке в Харькове, на который находились системы связи украинской ПВО, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

«В 16.36 был нанесен удар по телевышке в Харькове, которая находится по улице Деревянко, треть вышки срезало, на ней была антенна связи ПВО», – сказал он. Лебедев добавил, что на данный момент системы ПВО в Харькове действуют на минимальном расстоянии, и каждая из систем не имеет связи с другой.

Харьковская телебашня была пятой по высоте телебашней УССР и самым высоким сооружением в Харькове – 240,7 метра. Весь комплекс телецентра был введен в эксплуатацию 12 декабря 1981 года. Тогда же впервые в отечественной практике с помощью грузового вертолета МИ-10К были смонтированы конструкции фидерно-лифтового ствола телебашни, начиная с отметки 158 метров.