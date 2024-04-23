То, что было бы глупо, недопустимо и немыслимо по отношению к англиканам – да и к кому угодно еще, по отношению к русским православным становится вполне уместным.2 комментария
Патрушев поблагодарил Додика за принципиальную позицию по Украине
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев выразил президенту Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милораду Додику благодарность за позицию по украинскому кризису, назвав ее твердой и последовательной.
Российской стороне, по словам Патрушева, хорошо известно, что на Баня-Луку оказывается беспрецедентное давление, передает ТАСС.
Во вторник Патрушев и Додик, как сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза России, обсуждали вопросы взаимодействия России и Республики Сербской в различных сферах, в том числе они обменялись мнениями по ситуации на Балканах и в целом в Европе.
Додик заявлял ранее, что специальная военная операция вызвана не конфликтом России и Украины, а попытками Запада использовать РФ для раздувания конфликта.