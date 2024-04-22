Четыре населенных пункта оказались отрезаны паводком в Тюменской области

После выборов новый президент США – кто бы им ни стал – может справедливо заявить: мол, мы дали Украине все карты в руки. Можете победить – побеждайте, не можете – договаривайтесь. Не сделали этого? Это уже не наши заботы.3 комментария
После выборов новый президент США – кто бы им ни стал – может справедливо заявить: мол, мы дали Украине все карты в руки. Можете победить – побеждайте, не можете – договаривайтесь. Не сделали этого? Это уже не наши заботы.3 комментария
Масштабное поражение украинской армии и стоящего за ней западного политикума и ВПК будет наглядной демонстрацией окончания доминирования Запада и станет важным фактором в изменении геополитического мироустройства.5 комментариев
То, что празднованию 300-летия философа присвоен федеральный статус – полностью оправдано. Разбрасываться великими соотечественниками государству не к лицу. Раз мы страна-цивилизация, у нас должно быть всё, в том числе и Кант.9 комментариев
Эксперт Ионов: Украина готовится к контрнаступлению с новым оружием
Вопрос эскалации конфликта уже решен, заявил Ионов в комментарии Ura.ru.
В настоящее время идут приготовления к мобилизации на Украине, отметил эксперт.
Украинская сторона, по его словам, намеревается провести контрнаступление, по итогам которого утратит всяческий военный потенциал.
Аналитик считает, что стоит ожидать серьезного обострения на фронтах. Против России будет применяться в большом количестве современное оружие, и никто на Западе не будет этому препятствовать, подчеркнул Ионов, отметив, что западные страны, напротив, будут помогать испытывать это оружие и организовывать антироссийские операции.
По его словам, военные советники из США и Европы помогают Украине осуществлять любые атаки на Россию. «Победа в любом случае будет за Россией», – уверен Ионов.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила решение Палаты представителей Конгресса США о выделении средств Украине на военные нужды, назвав его «банальным воровством» российских активов.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен запросил у ЕС финансовую помощь для регионов, граничащих с Россией. Он заявил, что эти регионы пострадали экономически из-за якобы действий Москвы, передает РИА «Новости».
«Местные предприятия, которые долгое время обслуживали российских туристов, теряют около миллиона евро в день (или около 1,1 млн долларов)», – отмечает издание.
Закрытие границы также привело к прекращению «импорта дешевой древесины» из России. Также необходимость военных следить за восточной частью Финляндии с помощью чувствительных радаров осложнила планы по строительству ветряных электростанций в регионе.
Ранее Финляндия закрыла морские пункты на границе с Россией.
Конгрессвумен Грин назвала спикера Палаты представителей предателем США из-за законопроекта о помощи Украине
Конгрессвумен выразила уверенность в том, что «спикерство Джонсона закончено». По ее словам, если Джонсон не покинет пост сам, «его отстранят». Она обвинила спикера в том, что он продвигает политику Демократической партии и президента США Джо Байдена, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.
Напомним, Палата представителей США одобрила военную помощь Украине на сумму 60,8 млрд долларов. В ходе двухпартийного голосования 210 демократов и 101 республиканец проголосовали за, а 112 республиканцев – против.
По его словам, это не было намеренным действием, он этого не хотел, «так получилось», передает РИА «Новости».
Отец Аббасова, в свою очередь, пытался договориться с родственниками потерпевших, чтобы избежать уголовного дела.
Напомним, убийство произошло 16 апреля. По версии следствия, Аббасов-младший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес Ковалеву несколько ножевых ранений, после чего скрылся с места преступления.
Подозреваемый был задержан 19 апреля.
«Проблемы с середины мая будут», – передает его слова ТАСС.
По словам Буданова, сложная ситуация будет как на поле боя, так и во внутренней политике. Трудный период продлится также в июне.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что наиболее сложная ситуация наблюдается на Лиманском, Бахмутском (Артемовском) и Покровском (Красноармейск) направлениях.
Глава ГУР заявил, что угнавшего российский военный вертолет Кузьминова сгубило желание славы
По его словам, когда люди расслабляются, у них появляются деньги и они якобы смотрят за своей безопасностью, однако желание славы застилает глаза всем, после чего «начинают приглашать знакомых из России», рассказывать, сколько у них теперь много денег, передает РИА «Новости».
Буданов также добавил, что руководство ГУР сделало выводы из ситуации с гибелью Кузьминова, признав, что им следовало «присматривать» за Кузьминовым.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в Испании появились новые подробности касательно гибели перебежчика и предателя Максима Кузьминова, какие типичные и нетипичные ошибки и особенности поведения могли его выдать.
Газета El Pais называла две версии убийства Кузьминова: его мог узнать кто-то из соотечественников в Вильяхойосе или он позвонил бывшей девушке.
Сообщалось также, что Мадрид с момента прибытия Кузьминова на испанскую территорию был в курсе о его нахождении в стране.
«Всем нам также ясно: эпоха ископаемого топлива подходит к концу», – приводит слова Шольца РИА «Новости».
Напомним, директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов указывал, что после отказа от российского трубопроводного газа европейская промышленность сократила свой выпуск практически на треть, ряд производств в Европе был просто закрыт.
При этом в 2023 году Европа только усилила свою зависимость от российского СПГ
NYT: Израиль отказался от масштабного удара по Ирану из-за давления союзников
Изначально Израиль, по информации NYT, планировал нанести удары по ряду военных целей на территории Ирана, включая объекты вблизи Тегерана. Однако, по словам источников издания, президент США Джо Байден, а также главы МИД Великобритании и Германии настоятельно отговорили Тель-Авив от масштабной операции, побудив его ограничиться «более ограниченным» ответным ударом в прошлую пятницу, передает РИА «Новости».
Издание отмечает, что более масштабная атака Израиля могла бы привести к значительному обострению ситуации в регионе и спровоцировать крупный региональный конфликт.
Напомним, ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, в ходе которого Шольц подчеркнул необходимость избежать обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Союз ММА России решил обратиться в Минспорт по факту массовой драки на турнире в Москве
Как говорится в сообщении, Союз ММА России обратится в Минспорт по факту данной ситуации, передает ТАСС.
Массовая драка произошла на турнире организации Hardcore 19 апреля после боя между иранцем Али Хейбати и представителем Армении Аркадием Осипяном. Также Хейбати ударил ринг-герл.
Ранее был осужден член кулачной лиги Hardcore Fighting и дагестанский боец ММА Сиражудин Муртазалиев по делу о незаконном хранении пистолета, приговор вынес Дорогомиловский суд Москвы.
Во-первых, США пошли на откровенную кражу, их решение является неправовым, написал он в Telegram.
По мнению Володина, такой шаг подорвет доверие к США других государств, бизнеса и частных инвесторов. Закон разрушает принцип неприкосновенности собственности, на котором базируется вся мировая финансовая система. Также спикер ГД отметил ущерб, который будет нанесен мировому праву.
«У нашей страны теперь есть все основания принять симметричные решения по отношению к зарубежным активам», – подчеркнул он.
Во-вторых, в США находится только 5-6 млрд долларов России из заблокированных по всему миру 280 млрд долларов. Основная часть активов (210 млрд евро) заморожена в Евросоюзе.
США приняли закон о конфискации активов, чтобы вынудить ЕС пойти на аналогичный шаг, который разрушительно скажется на европейской экономике.
В-третьих, принятие закона указывает на то, что Вашингтон уже не верит в победу Украины, поэтому готов давать деньги только в кредит, который Киеву придется возвращать, либо не свои, когда речь идет о передаче российских активов.
Напомним, 20 апреля палата представителей конгресса США проголосовала за принятие закона, включающего положение о конфискации активов России в пользу Украины.
В России создали систему безопасности «Пятница» для защиты объектов от БПЛА
По его словам, разработчик представит на «Армии-2024» цифровую систему безопасности «Пятница» – программное решение, объединяющее все в единый центр, способное «закрыть» масштабные объекты, в том числе промышленные предприятия, которые подвергаются атакам украинских беспилотников, передает РИА «Новости».
Ранее генеральный конструктор научно-производственного предприятия «Герань» Олег Жуков сообщил, что в России был создан портативный подавитель дронов «Гюрза», оснащенный искусственным интеллектом, он уже применяется в зоне СВО.
Застреливших полицейского под Винницей солдат ВСУ задержали в Одесской области Украины
Сообщается, что военные – отец и сын – собирались «сбежать», а на полицейских напали, так как «перевозили боевые гранаты», в чем «признались во время задержания». После убийства полицейского они прятались в заброшенном здании в Одесской области, собираясь позднее уехать с Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Напомним, сообщалось, что отец и сын служат в 28-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. В Винницкой области Украины правоохранители попросили мужчин открыть ящики, которые были в багажнике их машины, но военные напали на полицейских.
В Карачаево-Черкесии злоумышленник застрелил двух сотрудников полиции и ранил третьего
В ночь на 22 апреля неизвестный мужчина, находясь на улице 50-летия ВЛКСМ в городе Карачаевске, произвел выстрелы в двух сотрудников полиции, которые находились при исполнении служебных обязанностей, передает РИА «Новости».
Уточняется, что напавший произвел несколько выстрелов, затем похитил их табельное оружие и боеприпасы к нему.
От полученных огнестрельных ранений двое сотрудников полиции скончались на месте происшествия, один – ранен, он доставлен в больницу.
Возбуждено уголовное дело по факту нападения на сотрудников полиции.
Ранее силовики МВД при поддержке Росгвардии задержали подозреваемого в нападении на сотрудников полиции в Московской области.
До этого в апреле мужчина ранил ножом себя и двух полицейских в Уфе.
Туск запросил у Дуды разъяснения о возможном размещении ядерного оружия в Польше
Туск подчеркнул важность данного вопроса для безопасности Польши и выразил желание «хорошо понять намерения» президента, передает РИА «Новости».
Также он отметил, что для него «очень важно, чтобы Польша была в безопасности и как можно лучше вооружена», но при этом «возможные инициативы должны быть хорошо подготовлены» и «все должны быть убеждены, что хотят этого».
Кроме того, премьер-министр назвал идею размещения ядерного оружия массивной и очень серьезной, заявив, что ему необходимо «узнать все подробности», которые побудили Дуду сделать такое заявление.
Ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Fakt заявил о готовности разместить на территории страны ядерное оружие. Германский политолог Александр Рар объяснил газете ВЗГЛЯД, что таким образом Польша пытается решить вопрос престижа и повысить свою значимость в НАТО.
Подполье: Российские войска нанесли удар по телевышке с системами связи ПВО в Харькове
По данным Лебедева, вышка стоит на улице Деревянко в Харькове, ее треть была уничтожена вместе с антенной связи ПВО. Подпольщик уточнил, что после удара системы ПВО в городе работают на минимальном расстоянии без связи друг с другом, передает РИА «Новости».
Между тем власти Харькова подтвердили повреждение вышки и сообщили о перебоях с телевизионным сигналом.
Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в Харькове.