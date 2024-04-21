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В Тюменской области назвали ситуацию с паводком напряженной
Глава Тюменской области Моор: Ситуация с паводком в регионе остается напряженной
Ситуация с паводком в Тюменской области пока напряженная, пик паводка в Ишиме ожидают к ночи, сообщил губернатор Александр Моор.
Он в своем Telegram-канале уточнил, что ситуация в регионе остается напряженной, несмотря на спад воды. По его словам, уровень воды в Ишиме в городе Ишим 20 апреля достиг 10,51 метра, что на 140 см выше нормы.
Моор добавил, что в настоящее время ведется круглосуточное наблюдение за состоянием гидротехнических сооружений. Он также рассказал, что в Казанском районе, где ранее были подтоплены населенные пункты, уровень воды начал снижаться, а в отрезанные паводком территории организованы временные дороги, скорректированы автобусные маршруты, действуют лодочные переправы.
Губернатор подчеркнул, что волна паводка движется по Ишиму вниз по течению, а в районе Абатска уровень воды поднялся на 64 см, пик здесь ожидается через три дня. На реке Тобол также наблюдается подъем воды, отметил он.
Моор заявил, что регион готовится к освобождению подтопленных территорий от воды, а сейчас необходимо разработать четкий график по бригадам, которые будут делать дезинфекцию подтопленных домов и территорий.
В воскресенье стало известно, что участок автодороги Ишим – Маслянское в Тюменской области перекрыли из-за работ во время паводка.
Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Ишим у одноименного города в Тюменской области достиг 1051 см.