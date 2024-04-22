После выборов новый президент США – кто бы им ни стал – может справедливо заявить: мол, мы дали Украине все карты в руки. Можете победить – побеждайте, не можете – договаривайтесь. Не сделали этого? Это уже не наши заботы.2 комментария
Суд арестовал отца обвиняемого в убийстве из-за спора о парковке
Замоскворецкий суд Москвы отправил под арест Низами Аббасова, который является отцом подозреваемого в убийстве в Подмосковье.
Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 18 июня, передает ТАСС.
В ходе слушаний Аббасов заявил, что вину не признает. Следствие установило, что старший Аббасов давал указания младшим скрываться от полиции после убийства.
Ранее Замоскворецкий суд Москвы арестовал обвиняемого в убийстве мотоциклиста Ковалева Шахина Аббасова.