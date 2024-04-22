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    Масштабное поражение украинской армии и стоящего за ней западного политикума и ВПК будет наглядной демонстрацией окончания доминирования Запада и станет важным фактором в изменении геополитического мироустройства.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Зачем нам сегодня Кант

    То, что празднованию 300-летия философа присвоен федеральный статус – полностью оправдано. Разбрасываться великими соотечественниками государству не к лицу. Раз мы страна-цивилизация, у нас должно быть всё, в том числе и Кант.

    5 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хотят ли европейцы войны с Россией

    Многочисленные опросы и выборы показали, что европейцы не питают симпатий к России, поддерживают антироссийские санкции и дозированную помощь Украине. Но воевать с Россией и накачивать ВСУ особо сильным вооружением они явно не собираются.

    6 комментариев
    22 апреля 2024, 14:10 • Новости дня

    В ДНР объяснили значение освобождения Новомихайловки

    Кимаковский: Освобождение Новомихайловки приближает окружение Угледара

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взятие российскими силами села Новомихайловка на южнодонецком направлении приближает окружение Угледара, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, Новомихайловка имеет стратегическую важность и ее освобождение открыло дополнительный путь к окружению крупнейшего хаба ВСУ и приближает окружение Угледара, передает ТАСС.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска освободили Новомихайловку в ДНР.

    21 апреля 2024, 15:28 • Новости дня
    Бойцы группировки «Центр» эвакуировали трофейный танк Leopard 2
    Бойцы группировки «Центр» эвакуировали трофейный танк Leopard 2
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Бойцам группировки «Центр» удалось успешно эвакуировать танк Leopard 2 из зоны боевых действий, сообщил телеведущий Владимир Соловьев.

    В своем Telegram-канале он опубликовал кадры эвакуации, а также рассказал, что специалисты группировки тщательно спланировали и провели эту операцию.

    По словам Соловьева, чтобы сдвинуть с места немецкий танк, эвакуационной команде пришлось подорвать его гусеницы.

    Ранее военнослужащие первой отдельной гвардейской мотострелковой бригады первого армейского корпуса эвакуировали с линии боевого соприкосновения в населенном пункте Северное на Авдеевском направлении первую трофейную БМП Marder.

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    21 апреля 2024, 22:56 • Новости дня
    НАТО заверило в отсутствии планов переброски «боевых сил» на Украину

    Генсек НАТО Столтенберг заверил в отсутствии у альянса планов направлять «боевые силы» на Украину

    НАТО заверило в отсутствии планов переброски «боевых сил» на Украину
    @ Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На Украине есть «люди в форме» из стран НАТО, но «боевые силы» альянса направлять туда не планируется, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

    Столтенберг заверил, что «планов присутствия НАТО в боевой роли» на Украине нет. Однако, отметил он, на Украине присутствуют «мужчины и женщины в форме в посольствах», эти люди «дают советы и так далее», передает РИА «Новости» со ссылкой на MSNBC

    Генсек НАТО подчеркнул, что необходимо понимать «разницу между людьми в форме, которые могут там присутствовать или присутствуют», и отправкой «боевых сил». Он заверил, что направлять «боевые силы» на Украину «не планируется».

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский признал, что не может публично попросить западных партнеров прислать войска в страну, но не откажется от такой помощи. О возможности отправки европейских войск на Украину говорил президент Франции Эммануэль Макрон.

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    22 апреля 2024, 07:58 • Новости дня
    Портативный антидрон с ИИ создан в России и задействован в зоне СВО

    Генеральный конструктор НПП «Герань» Жуков сообщил об использовании в зоне СВО оснащенного ИИ подавителя дронов

    Портативный антидрон с ИИ создан в России и задействован в зоне СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    В России создан портативный подавитель дронов «Гюрза», оснащенный искусственным интеллектом, он уже применяется в зоне специальной военной операции на Украине, сообщил генеральный конструктор научно-производственного предприятия «Герань» Олег Жуков.

    Жуков сказал, что сейчас у «Гюрзы» нет аналогов, в «работу заложены алгоритмы искусственного интеллекта». Он пояснил, что подавитель дронов сам определяет «частоты гашения», передает ТАСС.

    Внедрение ИИ Жуков счел эффективным. По его словам, «Гюрза» автоматически реагирует на украинские БПЛА, «исключая посторонние сигналы и шумы». Когда сигнал БПЛА пропадает, подавитель дронов автоматически прекращает подавление.

    «Гюрза» весит 25 кг, действует на дистанции 1500 м (в зависимости от условий) и в 10 частотных диапазонах.

    Напомним, в России создана комплексная система защиты объектов от дронов «Ступор», способная своевременно выявлять и подавлять беспилотники сразу несколькими способами.

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    22 апреля 2024, 08:41 • Новости дня
    ФСБ нашла схроны с иностранным оружием и нацистской символикой в Авдеевке

    Tекст: Александра Юдина

    Сотрудники ФСБ по ДНР обнаружили несколько заминированных схронов с иностранным вооружением и нацистской символикой, оставленных украинскими войсками при отступлении в Авдеевке.

    Уточняется, что в тайниках находились 27 гранат РГН, 41 граната Ф1, 50 осколочных гранатометных выстрелов иностранного производства, 13 выстрелов ПГ7л и ПГ7с, а также 47 выстрелов TG-50.

    Кроме того, силовиками обнаружено более 10 тыс. боеприпасов иностранного производства к стрелковому оружию, свыше 700 155-миллиметровых снарядов образца НАТО и 139 танковых снарядов иностранного производства.

    Помимо прочего, в местах хранения была найдена нацистская символика и медицинские шприцы с веществом неизвестного происхождения.

    ФСБ изъяла 612 применявшихся для незаконной регистрации аккаунтов SIM-боксов.

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    22 апреля 2024, 10:50 • Новости дня
    Буданов назвал взятие Авдеевки «реальным успехом» ВС России
    Буданов назвал взятие Авдеевки «реальным успехом» ВС России
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил украинской службе Би-би-си, что взятие Авдеевки в ДНР стало «реальным успехом» российского командования.

    По его словам, у российских военных в Авдеевке состоялся реальный успех, это факт, передает ТАСС.

    Напомним, в апреле ВСУ потеряли существенную часть позиций у сел Новокалиново и Очеретино под Авдеевкой. Сама же Авдеевка, которая за время конфликта в Донбассе была превращена украинскими войсками в один из их главных укрепрайонов, перешла под контроль российских военных 19 апреля.

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    22 апреля 2024, 13:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Новомихайловку в ДНР

    Минобороны: Российские войска освободили Новомихайловку в ДНР

    Российские войска освободили Новомихайловку в ДНР
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделениями Южной группировки войск полностью освобожден пункт Новомихайловка в Донецкой народной республике и улучшено тактическое положение по переднему краю, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, российские войска нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка ЛНР, Спорное, Миньковка, Клещеевка, Часов Яр, Андреевка и Острое ДНР.

    Кроме того, отражены три контратаки штурмовых групп 33-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Богдановки и Победы в ДНР.

    Потери ВСУ – до 410 военнослужащих, девять автомобилей, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», уничтожены склад боеприпасов и станция РЭБ «Анклав». Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль Богдановку в ДНР.

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    22 апреля 2024, 05:53 • Новости дня
    Власти Украины рассказали о попытках мужчин сбежать из страны

    Госпогранслужба Украины заявила о попытках десяти человек в день сбежать из страны по поддельным документам

    Tекст: Антон Антонов

    За день около десяти мужчин предпринимают попытки сбежать с Украины по поддельным документам, сообщил спикер госпогранслужбы страны Андрей Демченко.

    Демченко сказал, что подобные попытки «ежедневно фиксируются на границе». Уклонисты также пытаются подкупать пограничников. Наиболее популярными направлениями среди пытающихся сбежать с Украины Демченко назвал Молдавию и Румынию, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, по данным СМИ, около 650 тыс. мужчин призывного возраста уже покинули страну. Среди украинцев стали набирать популярность видеоролики «ухилянтов».

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    22 апреля 2024, 12:13 • Новости дня
    ВСУ начали пытаться небольшими группами уйти из Очеретино

    Кимаковский: ВСУ пытаются небольшими группами уйти из Очеретино по обстреливаемой дороге

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска небольшими группами пытаются покинуть Очеретино в ДНР на Авдеевском направлении по дороге, обстреливаемой российской артиллерией, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский.

    По его словам, в Очеретино окончательно разбита одна из наиболее многочисленных бригад ВСУ, оставшиеся небольшими группами пытаются выходить из населенного пункта по одной простреливаемой дороге, передает ТАСС.

    Ранее журналист Владимир Соловьев сообщил, что российские военные в ходе спецоперации ликвидировали отряд боевиков «Русского добровольческого корпуса» (РДК внесен в список террористов и экстремистов).

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    22 апреля 2024, 07:39 • Новости дня
    Обвиняемого в попытке взорвать Прозорова зарегистрировали в доме в Орске

    Стало известно о регистрации в доме в Орске обвиняемого в попытке взорвать экс-сотрудника СБУ Прозорова

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский агент Владимир Головченко, который обвиняется в том, что взорвал в Москве машину бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова, был зарегистрирован в Орске Оренбургской области, рассказала местная жительница Светлана Арипова.

    Арипова узнала Головченко по фотографиям и видео из суда – в Орске она оформила ему регистрацию в своем доме на Беломорской улице. Арипова рассказала, что в Орск Головченко приезжал к деду с женой-украинкой, медиком, «делать уколы», передает РИА «Новости».

    «Так как ему была нужна прописка, дед попросил, я его прописала, (но он) не жил с нами», – пояснила Арипова, сообщив, что «рядом с нашим домом дед его жил».

    В Орске Головченко был около трех лет назад, затем «не появлялся, не звонил, съехал и не писал». Ариповой, решившей снять его с регистрации, не удавалось дозвониться до Головченко.

    Напомним, в Москве был подорван автомобиль, в котором находился бывший сотрудник СБУ Прозоров. Обвиняемый в подрыве Головченко, по словам следователей, признал вину в ходе допросов. Сообщалось, что Головченко снимал дом в поселке Иглино под Уфой вместе с матерью, но не жил там уже несколько лет.

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    22 апреля 2024, 09:41 • Новости дня
    Штурмовики «Востока» захватили позиции ВСУ под Волновахой

    Tекст: Александра Юдина

    Два штурмовика группировки ВС России группы «Восток» в ходе разведки боем в районе Волновахи на Южно-Донецком направлении вступили в бой с восемью солдатами ВСУ и захватили их укрепленные позиции, сообщили в Минобороны.

    Отмечается, что штурмовая группа под командованием офицера с позывным «Саваль» успешно провела разведку боем, в ходе которой выявила позиции украинских военных, передает РИА «Новости».

    Также уточняется, что нескольких украинских боевиков удалось взять в плен.

    Ранее российские снайперы уничтожили группу ВСУ и взяли в плен четырех националистов.

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    22 апреля 2024, 09:15 • Новости дня
    На Украине сообщили о повреждении складов в Одесской области

    ВСУ: В Одесской области повреждены склады и сельхозтехника

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Склады и сельхозтехника повреждены в Одесской области на Украине после взрывов, сообщает в понедельник оперативное командование ВСУ, отвечающее за южное направление.

    Как говорится в сообщении, повреждения получили склады и сельхозтехника, передает РИА «Новости».

    Других подробностей не приводится.

    Ранее в районе припортовой инфраструктуры в Одессе прогремел взрыв.

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    22 апреля 2024, 13:19 • Новости дня
    Песков ответил на вопрос об идее приравнять военкоров к военным

    Tекст: Ольга Никитина

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что не в курсе официальных инициатив о приравнивании военкоров к участникам боевых действий.

    Эта тема поднималась неоднократно, отметил представитель Кремля.

    Песков констатировал, что есть большая разница между работой, которую выполняют военкоры, и той работой, которую выполняют непосредственно военнослужащие с оружием в руках, передает ТАСС.

    Потому на этот вопрос есть разные точки зрения, сказал Песков.

    Газета ВЗГЛЯД писала ранее, что российские военкоры стали приоритетной целью для ВСУ.

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    22 апреля 2024, 13:41 • Новости дня
    Кремль: Помощь Киеву от США не изменит успехи российской армии в зоне СВО

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные улучшают позиции в зоне спецоперации на Украине, несмотря на выделяемую США помощь Киеву, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, задействованные в СВО российские войска улучшают свои позиции, динамика сейчас понятна абсолютно всем, передает ТАСС.

    Представитель Кремля подчеркнул, что этого не изменят выделенные со стороны США деньги и вооружения.

    Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) назвал взятие Авдеевки «реальным успехом» ВС России.

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    22 апреля 2024, 13:48 • Новости дня
    ПВО сбила украинский дрон на подлете к Белгороду

    Гладков: Украинский БПЛА самолетного типа сбит на подлете к Белгороду

    Tекст: Вера Басилая

    Система ПВО в Белгородской области сбила беспилотник самолетного типа на подлете к городу в Яковлевском городском округе, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

    Гладков в Telegram-канале сообщил, что один из разгонных блоков упал во дворе многоквартирного дома. Обошлось без пострадавших и разрушений.

    Ранее сообщалось, что при обстреле ВСУ села в Белгородской области погибла беременная женщина.

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    22 апреля 2024, 13:59 • Новости дня
    Группировка «Запад» за сутки отбила четыре контратаки «Азова» у Григоровки

    Tекст: Александра Юдина

    Российская армия в течение суток отразила атаки противника на четырех направлениях и нанесла им значительный ущерб, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в районе населенного пункта Григоровка в ДНР отражены четыре контратаки штурмовых групп 12-й бригады спецназначения нацгвардии («Азов», запрещен в России). Потери ВСУ составили до 25 человек, два пикапа и 122-мм САУ «Гвоздика».

    На Донецком направлении подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 21-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у  Тернов. Противник потерял до 25 военнослужащих, два пикапа, а также 122-мм самоходную артустановку «Гвоздика».

    На Славянском направлении подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение и отразили девять контратак штурмовых групп украинских бригад возле Первомайского, Семеновки, Нетайлово и Бердычей. Противник потерял до 365 военнослужащих, машину пехоты Marder, 12 автомобилей, 122-мм гаубицу Д-30, а также три станции РЭБ «Нота» и «Буковель-AD».

    На Авдеевском направлении подразделения группировки «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям украинских бригад поблизости от Старомайорского, Угледара, Урожайного в ДНР и Червоного в Запорожской области. Потери ВСУ составили до 95 человек и 155-мм гаубица FH-70.

    На Запорожском направлении подразделениями группировки «Днепр» нанесено комплексное огневое поражение живой силе и технике украинских бригад рядом с Работино, Новоандреевкой и Степовым Запорожской области. Противник потерял до 45 военнослужащих.

    Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражены позиционный район ПВО, пункт хранения безэкипажных катеров, живая сила и техника ВСУ в 142 районах.

    Средствами ПВО за сутки сбиты 240 украинских беспилотников.

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