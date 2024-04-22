В ДНР объяснили значение освобождения Новомихайловки

НАТО заверило в отсутствии планов переброски «боевых сил» на Украину

Генсек НАТО Столтенберг заверил в отсутствии у альянса планов направлять «боевые силы» на Украину

Tекст: Антон Антонов

Столтенберг заверил, что «планов присутствия НАТО в боевой роли» на Украине нет. Однако, отметил он, на Украине присутствуют «мужчины и женщины в форме в посольствах», эти люди «дают советы и так далее», передает РИА «Новости» со ссылкой на MSNBC

Генсек НАТО подчеркнул, что необходимо понимать «разницу между людьми в форме, которые могут там присутствовать или присутствуют», и отправкой «боевых сил». Он заверил, что направлять «боевые силы» на Украину «не планируется».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский признал, что не может публично попросить западных партнеров прислать войска в страну, но не откажется от такой помощи. О возможности отправки европейских войск на Украину говорил президент Франции Эммануэль Макрон.