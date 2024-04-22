Масштабное поражение украинской армии и стоящего за ней западного политикума и ВПК будет наглядной демонстрацией окончания доминирования Запада и станет важным фактором в бесповоротном изменении геополитического мироустройства с однополярного на многополярный.0 комментариев
ВСУ начали пытаться небольшими группами уйти из Очеретино
Кимаковский: ВСУ пытаются небольшими группами уйти из Очеретино по обстреливаемой дороге
Украинские войска небольшими группами пытаются покинуть Очеретино в ДНР на Авдеевском направлении по дороге, обстреливаемой российской артиллерией, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский.
По его словам, в Очеретино окончательно разбита одна из наиболее многочисленных бригад ВСУ, оставшиеся небольшими группами пытаются выходить из населенного пункта по одной простреливаемой дороге, передает ТАСС.
Ранее журналист Владимир Соловьев сообщил, что российские военные в ходе спецоперации ликвидировали отряд боевиков «Русского добровольческого корпуса» (РДК внесен в список террористов и экстремистов).