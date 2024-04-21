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    США сделали крупную ставку на затягивание украинского конфликта
    На аэродроме Днепр уничтожены украинские МиГ-29 и пусковая установка ЗРК С-300ПС
    Медведев пожелал США скорейшего погружения в новую гражданскую войну
    Президент Швейцарии написала Путину письмо после переизбрания
    Российские войска освободили Богдановку возле Часова Яра
    Корабль ЧФ России отбил ракетную атаку ВСУ
    Российские военные ликвидировали отряд РДК возле Очеретино
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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как приблизит победу новая группировка войск «Север»

    В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование или предвестник очень плохих новостей для противника?

    6 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хотят ли европейцы войны с Россией

    Многочисленные опросы и выборы показали, что европейцы не питают симпатий к России, поддерживают антироссийские санкции и дозированную помощь Украине. Но воевать с Россией и накачивать ВСУ особо сильным вооружением они явно не собираются.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Отопление в доме поменять нельзя, а гендер – можно

    Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.

    19 комментариев
    21 апреля 2024, 18:33 • Новости дня

    Российские военные ликвидировали отряд РДК возле Очеретино

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные в ходе спецоперации ликвидировали отряд боевиков «Русского добровольческого корпуса» (РДК внесен в список террористов и экстремистов), сообщил журналист Владимир Соловьев.

    Он уточнил в своем Telegram-канале, что отряд был уничтожен возле населенного пункта Очеретино в Донецкой народной республике

    Ранее российские военные уничтожили склад боеприпасов украинской оперативно-тактической группы «Донецк» и террористических формирований «Русского добровольческого корпуса».

    20 апреля 2024, 21:19 • Новости дня
    В Кремле заявили о готовности ответить на закон США о конфискации активов России
    В Кремле заявили о готовности ответить на закон США о конфискации активов России
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    США ответят за решение конфисковать собственность России, Москва будет принимать меры, отвечающие ее интересам без ограничения по времени, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Конечно же, если это действительно так, то Америке придется за это ответить. И здесь вряд ли будут какие-то временные ограничения. И делать мы это будем так, как это будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам», – сказал Песков.

    По словам Пескова, решение о конфискации активов России негативно отразится на имидже Штатов и отпугнет инвесторов в эту страну, передает ТАСС.

    «В любом случае если действительно речь идет о конфискации наших активов, это нанесет непоправимый ущерб имиджу Соединенных Штатов Америки, это вынудит многих инвесторов в эту страну спасать свои средства, ибо непоколебимость частной собственности будет нарушена, тем более государственной собственности»», – добавил представитель Кремля. 

    Принятый в США закон приведет к еще большему числу жертв среди украинцев по вине киевского режима, подчеркнул он.

    «Это решение обогатит Соединенные Штаты Америки и еще больше разорит Украину», – сказал Песков.

    Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила закон о конфискации замороженных активов России.

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    20 апреля 2024, 22:21 • Новости дня
    Медведев прокомментировал решение США о выделении военной помощи Украине
    Медведев прокомментировал решение США о выделении военной помощи Украине
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал решение США о выделении Украине дополнительной военной помощи.

    «В том, что американские законодатели одобрят «помощь» банде неонацистов, никто не сомневался», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

    Он также выразил уверенность в победе России, несмотря на выделение США значительных средств на военную помощь Украине.

    Медведев отметил, что данное решение является русофобским и пожелал США скорейшего погружения в новую гражданскую войну, которая приведет к распаду страны.

    Ранее Медведев назвал «абсолютным злом» призывы американского президента Джо Байдена к Конгрессу США о голосовании за выделение нового транша помощи Киеву.

    В своем Telegram-канале он указал, что это не принесет никакого окончания конфликта, а только спровоцирует еще больше смертей.

    Также политик отметил, что можно уже в который раз вспомнить о «деменции старика» и «коррупции сына», а также про интересы американского ВПК и влияние глубинного государства.

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    20 апреля 2024, 20:42 • Новости дня
    Палата представителей США одобрила конфискацию активов России в пользу Киева

    Палата представителей США одобрила закон о конфискации активов России в пользу Киева

    Палата представителей США одобрила конфискацию активов России в пользу Киева
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Палата представителей конгресса США проголосовала за принятие закона, включающего положение о конфискации активов России в пользу Украины.

    За законопроект проголосовали 360 конгрессменов, еще 58 высказались против, передает РИА «Новости».

    Сейчас документ направляется в сенат для рассмотрения. Законопроект содержит положения о конфискации активов России, включая «запрет на разморозку суверенных российских активов» и «использование активов для восстановления Украины».

    Ранее в МИД России посягательство Запада на российские активы назвали воровством.


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    21 апреля 2024, 10:10 • Новости дня
    Корабль ЧФ России отбил ракетную атаку ВСУ
    Корабль ЧФ России отбил ракетную атаку ВСУ
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные в Севастополе на одном из кораблей отбили атаку противокорабельной ракеты, от упавших осколков произошло небольшое возгорание, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Как сообщил Развожаев в своем Telegram-канале, в воскресенье утром на одном из кораблей моряки отбили атаку противокорабельной ракеты. Он добавил, что упавшие осколки вызвали возгорание, которое быстро потушили.

    Ранее российские военные сбили над Черным морем украинскую ракету «Нептун».

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    20 апреля 2024, 21:54 • Новости дня
    Казачья бригада «Днепр» уничтожила разведкатера ВСУ с дорогостоящим оборудованием

    Казачья бригада «Днепр» уничтожила два разведкатера ВСУ с дорогостоящим оборудованием

    Tекст: Кристина Цыцура

    Добровольцы из бригады «Днепр» уничтожили два разведывательных катера ВСУ с дорогостоящим оборудованием у Кинбурнской косы, сообщил командир бригады Андрей Жидков.

    Катера были уничтожены из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет», передает ТАСС.

    «Раньше не представлялось возможности уничтожения, так как ПТРК «Корнет» работает на километр-полтора (прицельная дальность)», – сказал Жидков.

    Отмечается, что на такое близкое расстояние катера-разведчики противника подошли впервые за все время СВО.

    Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили несколько МиГ-29 и системы С-300 ВСУ.

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    20 апреля 2024, 20:11 • Новости дня
    Названа причина смерти актера Юрия Омельченко

    Tекст: Кристина Цыцура

    Актер Юрий Омельченко умер от повторного инсульта в больнице, куда его госпитализировали после первого удара, сообщили родные покойного народного артиста Азербайджана.

    Мужчина умер утром в субботу в больнице, куда попал после инсульта, передает РИА «Новости» со ссылкой на родственников Омельченко в Баку.

    Актер родился в 1976 году в Баку. С 1997-го работал в труппе Азербайджанского театра русской драмы. Снялся в фильмах «Дронго», «Беспокойство» и «Колдун».

    В свубботу стало известно, что Юрий Омельченко скончался в возрасте 48 лет.

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    21 апреля 2024, 08:57 • Новости дня
    Группировка ВСУ в Семеновке оказалась под угрозой окружения

    Кимаковский: Группировка ВСУ в Семеновке рискует попасть в окружение

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группировка украинских войск в селе Семеновка рискует оказаться в окружении. У населенного пункта осталась единственная дорога, по которой ВСУ могут покинуть населенный пункт, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, у ВСУ осталась одна дорога, по которой они могут выйти из Семеновки под Авдеевкой, при этом оставшаяся там группа украинских военных может попасть в окружение, передает РИА «Новости».

    Кимаковский сообщил также, что оставшийся путь снабжения также находится под огневым контролем ВС России.

    Ранее Кимаковский сообщил, что укрепрайон украинских войск, в котором находились, предположительно, иностранные наемники, уничтожен в Часовом Яре.

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    21 апреля 2024, 15:50 • Новости дня
    Blick: Президент Швейцарии написала Путину письмо после переизбрания
    Blick: Президент Швейцарии написала Путину письмо после переизбрания
    @ REUTERS/Denis Balibouse

    Tекст: Ольга Иванова

    Вскоре после переизбрания российского лидера Владимира Путина президент Швейцарии Виола Амхерд направила ему письмо, в котором выразила соболезнования в связи с терактом в Подмосковье, пишет швейцарское издание Blick.

    Со ссылкой на представителя министерства обороны Лоренца Фришкнехта издание сообщает, что письмо стало «призывом к диалогу в трудные времена», передает РИА «Новости».

    Президент Швейцарии подчеркнула, что уважение норм международного права и принципов, закрепленных в Уставе ООН, должно стать «компасом для достижения мира и процветания».

    При этом утверждается, что в письме Амхерд выразила соболезнования в связи с терактом в Подмосковье, но не поздравила Путина с переизбранием.

    В марте Путин победил на президентских выборах, за него проголосовали 87,28% избирателей.

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    21 апреля 2024, 13:28 • Новости дня
    Российские войска освободили Богдановку в ДНР
    Российские войска освободили Богдановку в ДНР
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Войска ДНР при поддержке российских сил задействовали комплекс мер, в результате которых взяли под контроль населенный пункт Богдановка в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что на западном направлении подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 68-й егерской, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны.

    Отмечается, что уничтожены 155-мм гаубица М777, два 105-мм орудия М119, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», 152-мм САУ «Акация», 122-мм САУ «Гвоздика», четыре 122-мм гаубицы Д-30, 100-мм противотанковая пушка МТ-12 «Рапира», БМ РСЗО «Град», РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

    В Минобороны уточнили, что на южном направлении подразделения Южной группировки войск полностью освободили Богдановку, улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение 53-й механизированной бригаде ВСУ. В сообщении говорится, что отражены две контратаки 93-й механизированной бригады ВСУ и уничтожены 152-мм орудие Д-20, БМ РСЗО «Град», две станции РЭБ «Нота», пять полевых складов боеприпасов ВСУ.

    Как указали в пресс-службе, на центральном направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение 3-й штурмовой и 24-й механизированной бригадам ВСУ, а также отразили восемь контратак и уничтожили 155-мм гаубицу М777 и склад ГСМ.

    По данным Минобороны, подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение 58-й мотопехотной бригаде ВСУ и 128-й бригаде теробороны, а также уничтожили 155-мм гаубицу FH-70, 122-мм гаубицу Д-30 и две станции РЭБ «Нота».

    В ведомстве добавили, что на Днепровском направлении подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение 23-й бригаде нацгвардии и 121-й бригаде теробороны, также уничтожена 175-мм САУ М107 производства США.

    Ранее в Минобороны заявили, что российские войска за сутки улучшили свои позиции на четырех направлениях в зоне СВО.

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    21 апреля 2024, 00:36 • Новости дня
    Американский миллиардер предрек Украине крах, несмотря на помощь США
    Американский миллиардер предрек Украине крах, несмотря на помощь США
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский миллиардер и предприниматель Дэвид Сакс считает, что крах Украины неизбежен, несмотря на одобрение Палатой представителей Конгресса США законопроекта об оказании военной помощи Киеву.

    «Эти сцены празднований будут выглядеть особенно глупо, когда Украина в любом случае потерпит крах», – написал он на своей странице в социальной сети, передает ТАСС

    Сакс обратил внимание на то, что войны в Ираке и Афганистане также начинались с ежегодных выделений средств на сумму около $60 млрд, а в итоге стоили триллионы долларов.

    Он убежден, что и в случае с Киевом речь идет не «просто о $61 млрд».

    «Украине понадобятся огромные ежегодные денежные вливания, чтобы предотвратить полное поражение. Так что $61 млрд – это лишь нижняя черта для ежегодных выделений средств в новой бесконечной войне», – заключил миллиардер.

    Напомним, Палата представителей США одобрила законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России для их передачи Киеву. Объем пакета составил $95 млрд, из которых $60 млрд предназначены для Киева.

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    20 апреля 2024, 20:31 • Новости дня
    ВСУ пытались совершить атаку воздушными шарами в Тульской и Московской областях

    ВСУ пытались совершить атаку воздушными шарами по объектам на территории Тульской и Московской областей

    Tекст: Кристина Цыцура

    Около 19.00 средства ПВО ВС России пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением малоразмерных воздушных шаров по объектам в Тульской и Московской областях.

    Дежурными средствами ПВО украинские воздушные шары были уничтожены, передает Telegram-канал Минобороны России.

    Ранее в Калужской области обезвредили упавший метеозонд.

    Коментарии (15)
    21 апреля 2024, 13:37 • Новости дня
    На аэродроме Днепр уничтожены украинские МиГ-29 и пусковая установка ЗРК С-300ПС
    На аэродроме Днепр уничтожены украинские МиГ-29 и пусковая установка ЗРК С-300ПС
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Авиация, ракетные войска и артиллерия РФ уничтожили на аэродроме Днепр украинские самолет МиГ-29, пункт управления, радиолокатор и пусковую установку ЗРК С-300ПС, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что ВС РФ поразили цех по производству беспилотников, радиолокационную станцию «Пеликан», а также живую силу и технику ВСУ в 104 районах.

    По данным Минобороны, средствами ПВО за сутки сбиты 194 украинских БПЛА, восемь реактивных снарядов HIMARS и «Ураган».

    В сообщении говорится, что с начала СВО уничтожено: 592 самолета, 270 вертолетов, 22 289 БПЛА, 508 ЗРК, 15 816 танков и ББМ, 1269 РСЗО, 9008 орудий артиллерии, 21 205 единиц спецтехники.

    Ранее в Минобороны сообщили, что войска ДНР при поддержке российских сил задействовали комплекс мер, в результате которых взяли под контроль населенный пункт Богдановка в Донецкой народной республике.

    Коментарии (0)
    20 апреля 2024, 21:50 • Новости дня
    Захарова назвала выделение военной помощи Украине прямым спонсированием терроризма
    Захарова назвала выделение военной помощи Украине прямым спонсированием терроризма
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Выделение США военной помощи Украине является прямым спонсированием террористической деятельности, заявила представитель МИД Мария Захарова.

    По словам дипломата, решение о выделении помощи Киеву, Израилю и Тайваню лишь усугубит мировые кризисные явления

    В своем Telegram-канале выделение помощи Тайваню Захарова назвала «вмешательством во внутренние дела Китая», а Израилю – прямой дорогой к эскалации конфликта в регионе.

    Ранее палата представителей США одобрила закон об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню.


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    20 апреля 2024, 18:56 • Новости дня
    Тверской общественник Никольский признался в соцсетях в убийстве жены
    Тверской общественник Никольский признался в соцсетях в убийстве жены
    @ кадр из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Экс-кандидат в депутаты и общественник из Твери Евгений Никольский сообщил в социальных сетях, что убил супругу.

    Мужчина в своем сообщении попросил позаботиться о его дочери, сообщает «Комсомольская правда».

    Никольский заявил о готовности понести наказание за содеянное, а также обвинил в посте супругу в предательстве. Позже стало известно о его задержании. Сейчас с общественником работают следователи.

    Ранее Следственный комитет возбудил дело после убийства мужчины в Балашихе.




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    21 апреля 2024, 15:07 • Новости дня
    В Подмосковье мужчина случайно застрелил девочку из пневматики

    СК: В Подмосковье мужчина случайно застрелил девочку из пневматики

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мужчина застрелил 6-летнюю девочку из пневматического оружия в Наро-Фоминске Московской области во время стрельбы по алюминиевым банкам, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК.

    Как сообщили в пресс-службе, 20 апреля обвиняемый в беседке на даче в деревне Мартемьяново в городском округе Наро-Фоминск вместе с друзьями стрелял по алюминиевым банкам из пневматического оружия и в момент передачи винтовки выстрелил в сторону, где находилась девочка, которой пуля попала в область груди, передает РИА «Новости».

    Девочку доставили в больницу, где она, несмотря на усилия врачей, скончалась.

    По информации СК, 52-летнему жителю Москвы предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности, он задержан.

    Ранее рабочего ранили из пневматики из окна квартиры в Москве.

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