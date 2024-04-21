Многочисленные опросы и выборы показали, что европейцы не питают симпатий к России, поддерживают антироссийские санкции и дозированную помощь Украине. Но воевать с Россией и накачивать ВСУ особо сильным вооружением они явно не собираются.0 комментариев
Специалисты по РЭБ рассказали, как подавляют самолеты ВСУ
Оператор «Торнадо»: Комплекс РЭБ «Красуха» находит самолеты ВСУ на любой высоте
Специалисты по радиоэлектронной борьбе рассказали, как комплекс РЭБ «Красуха» позволяет подавлять самолеты Украины на любой высоте.
Как рассказал начальник станции РЭБ «Красуха» с позывным «Торнадо», комплекс позволяет независимо от высоты полета самолета, скорости и маневренности обнаружить противника на большом расстоянии, передает РИА «Новости».
Оператор «Красухи» с позывным «Веселый» рассказал, что недавно был обнаружен самолет ВСУ, пытавшийся вести радиолокационную разведку российских объектов, после чего ВС России применили ответную помеху, ослепили противника – и он отступил.
Ранее Минобороны России опубликовало видео работы расчетов комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ходе специальной военной операции на Украине.