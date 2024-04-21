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При крушении вертолетов ВМС Японии один человек погиб, семеро пропали без вести
Один человек погиб, еще семеро пропали без вести в результате крушения двух патрульных вертолетов SH60K морских Сил самообороны Японии. Об этом сообщил министр обороны страны Минору Кихара.
«Мы подтвердили гибель одного члена экипажа. Поиски еще семи продолжаются», – приводит слова министра ТАСС.
Ранее сообщалось, что два вертолета SH60K перестали выходить на связь поздно вечером в субботу во время учебного патрулирования в районе островов Идзу. На борту каждого из вертолетов находились по четыре члена экипажа.
Погодные условия в районе патрулирования были хорошие. Причины крушения выясняются.