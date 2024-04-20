Объект в Запорожье, по которому нанесли удар, использовался ВСУ

ВС России освободили Первомайское в ДНР

Tекст: Алексей Дегтярев

Группировка войск «Центр» в ходе активных действий освободила Первомайское и продолжила движение вглубь обороны украинской армии, указало ведомство в своем Telegram-канале.

На этом направлении отражены 53 контратаки девяти бригад украинских штурмовиков у Ленинского, Новгородского, Новокалиново, Бердычей, Уманского и Нетайлово в ДНР. Украинская армия за последние семь дней потеряла свыше 2170 человек, семь танков, 13 боевых бронированных машин, 19 орудий полевой артиллерии, включая две американских САУ M109 Paladin и американскую гаубицу М777.

На Купянском направлении Западная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 12 бригад ВСУ и нацгвардии Украины у Купянска, Синьковки, Загоруйковки, Котляровки (Харьковская область) и Стельмаховки (ЛНР).

Там же за семь дней отражены 11 контратак 3-й штурмовой, 21-й, 63-й механизированных бригад ВСУ, 12-й бригады спецназа нацгвардии и 125-й бригады теробороны у Червоной Дибровы (ЛНР), Торского и Терн (ДНР). На этом направлении украинская сторона за неделю потеряла свыше 380 человек, танк, девять боевых бронированных машин. При контрбатарейной борьбе поражены 18 орудий полевой артиллерии, включая три САУ M109 Paladin, уничтожены шесть складов боеприпасов и пять станций радиоэлектронной борьбы («Нота» и «Анклав»).

На Донецком направлении Южная группировка заняла более выгодные позиции и поразила живую силу и технику четырех штурмовых, двух аэромобильных и шести механизированных бригад ВСУ у Белогоровки, Раздоловки, Орехово-Василевки, Богдановки, Клещеевки и Курдюмовки в ДНР.

Там отражены семь контратак 46-й аэромобильной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ у Красногоровки и Новомихайловки в ДНР. ВСУ потеряли на этом направлении за неделю более 3550 человек, четыре танка, пять боевых бронированных машин и 87 автомобилей. При контрбатарейной борьбе поражено 31 орудие полевой артиллерии, включая 14 западных, уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы («Нота» и «Анклав») и семь складов боеприпасов.

Также за неделю ВС России в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России нанесено 34 групповых удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования и беспилотниками. Поражены украинские объекты энергетической отрасли, предприятия ВПК и железнодорожной инфраструктуры, средства ПВО, арсеналы и хранилища топлива для военной техники.

Поражены центры подготовки операторов дронов, пункты временной дислокации подразделений ВСУ, нацформирований и иностранных боевиков.