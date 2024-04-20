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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как приблизит победу новая группировка войск «Север»

    В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование, или предвестник очень плохих новостей для противника?

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Отопление в доме поменять нельзя, а гендер – можно

    Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.

    16 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Поворот России на Восток – это возвращение к истокам

    В наше время можно слышать: «И чего добилась Россия, порвав с Западом? Всего лишь заменила зависимость от Запада зависимостью от Китая». Аналогия с выбором Александра Невского очевидна.

    10 комментариев
    20 апреля 2024, 15:18 • Новости дня

    Подполковник США допустил ввод американских войск на Украину при разгроме ВСУ

    Подполковник США Виндман допустил ввод американских войск на Украину при разгроме ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон может принять решение об отправке войск на Украину, если украинская армия потерпит поражение в конфликте с Россией, заявил отставной подполковник армии США Александр Виндман.

    США не хотят сражаться на Украине, поэтому новый пакет помощи крайне важен, отметил Виндман в эфире MSNBC, передает РИА «Новости».

    По его словам, если ВСУ не смогут добиться успеха на фронте, «мы увидим ситуацию, в которой Россия увеличит вероятность ввода американских войск на Украину».

    Виндман также подчеркнул, что новый пакет помощи от Вашингтона может поступить на Украину слишком поздно, так как российская армия продолжает наступление.

    Накануне Палата представителей США проголосовала за законопроект о помощи Украине. Американский президент Джо Байден пообещал подписать документ.

    20 апреля 2024, 10:06 • Новости дня
    Неизвестные в военной форме расстреляли полицейских на блокпосту на западе Украины
    Неизвестные в военной форме расстреляли полицейских на блокпосту на западе Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группа неизвестных в военной форме застрелила полицейского на блокпосту между селами Флорино и Еланец в Винницкой области Украины, сообщают украинские СМИ.

    По данным журналистов, внедорожник в защитном окрасе был остановлен для проверки документов, передает РИА «Новости». Злоумышленники открыли огонь по полицейским, в результате чего один из стражей порядка погиб, а второй получил ранения и был госпитализирован.

    После нападения на блокпост мужчины на внедорожнике направились в сторону Одесской области.

    В прошлом году иностранные наемники расстреляли военных ВСУ на блокпосту в Николаевской области.

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    20 апреля 2024, 11:15 • Новости дня
    В Госдуме привели доказательства планирования НАТО ударов по России

    Депутат Ивлев: НАТО планирует удары ВСУ по России во время командно-штабных игр

    В Госдуме привели доказательства планирования НАТО ударов по России
    @ Dirk Waem/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Удары украинских войск по территории России планируются во время командно-штабных игр в интересах ВСУ на картах российских регионов генералами НАТО под руководством США, заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

    Ивлев отметил, что заявления Йенса Столтенберга о якобы законных ударах ВСУ по России, можно назвать признанием в том, что НАТО координирует действия Украины. По его словам, натовские генералы в Монсе под Брюсселем проводят учения на картах Крыма, ДНР, ЛНР, Белгородской и Брянской и других областей, после чего дают команды главкому ВСУ Александру Сырскому, передает РИА «Новости».

    Также депутат заявил, что украинских летчиков и специалистов ПВО обучают на авиабазе Рамштайн натовские инструкторы, а на полигонах НАТО солдаты ВСУ обкатывают Abrams и Leopard. По его словам, спутники и беспилотники США передают разведданные и оказывают навигационную поддержку при нанесении ударов ВСУ по России.

    Ивлев считает, что своими заявлениями о легитимности ударов ВСУ, он разрешил Киеву и в дальнейшем продолжать террористические атаки России.

    Ранее Столтенберг заявил, что альянс считает законными удары Украины «по военным целям в глубине территории России».

    До этого Столтенберг заявлял, что союзникам, выбирая между помощью Киеву и собственным вооружением, следует выбрать Украину, которой нужно больше оружия.

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    19 апреля 2024, 16:02 • Новости дня
    ВС России освободили Первомайское в ДНР
    ВС России освободили Первомайское в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные освободили населенный пункт Первомайское в Донецкой народной республике, сообщило Министерство обороны России в пятницу.

    Группировка войск «Центр» в ходе активных действий освободила Первомайское и продолжила движение вглубь обороны украинской армии, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    На этом направлении отражены 53 контратаки девяти бригад украинских штурмовиков у Ленинского, Новгородского, Новокалиново, Бердычей, Уманского и Нетайлово в ДНР. Украинская армия за последние семь дней потеряла свыше 2170 человек, семь танков, 13 боевых бронированных машин, 19 орудий полевой артиллерии, включая две американских САУ M109 Paladin и американскую гаубицу М777.

    На Купянском направлении Западная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 12 бригад ВСУ и нацгвардии Украины у Купянска, Синьковки, Загоруйковки, Котляровки (Харьковская область) и Стельмаховки (ЛНР).

    Там же за семь дней отражены 11 контратак 3-й штурмовой, 21-й, 63-й механизированных бригад ВСУ, 12-й бригады спецназа нацгвардии и 125-й бригады теробороны у Червоной Дибровы (ЛНР), Торского и Терн (ДНР). На этом направлении украинская сторона за неделю потеряла свыше 380 человек, танк, девять боевых бронированных машин. При контрбатарейной борьбе поражены 18 орудий полевой артиллерии, включая три САУ M109 Paladin, уничтожены шесть складов боеприпасов и пять станций радиоэлектронной борьбы («Нота» и «Анклав»).

    На Донецком направлении Южная группировка заняла более выгодные позиции и поразила живую силу и технику четырех штурмовых, двух аэромобильных и шести механизированных бригад ВСУ у Белогоровки, Раздоловки, Орехово-Василевки, Богдановки, Клещеевки и Курдюмовки в ДНР.

    Там отражены семь контратак 46-й аэромобильной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ у Красногоровки и Новомихайловки в ДНР. ВСУ потеряли на этом направлении за неделю более 3550 человек, четыре танка, пять боевых бронированных машин и 87 автомобилей. При контрбатарейной борьбе поражено 31 орудие полевой артиллерии, включая 14 западных, уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы («Нота» и «Анклав») и семь складов боеприпасов.

    Также за неделю ВС России в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России нанесено 34 групповых удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования и беспилотниками. Поражены украинские объекты энергетической отрасли, предприятия ВПК и железнодорожной инфраструктуры, средства ПВО, арсеналы и хранилища топлива для военной техники.

    Поражены центры подготовки операторов дронов, пункты временной дислокации подразделений ВСУ, нацформирований и иностранных боевиков.

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    20 апреля 2024, 11:33 • Новости дня
    Экс-советник НАТО: Запад не знает, как выйти из конфликта на Украине

    Экс-советник НАТО Жак Бо: Запад не знает, как выйти из конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    У Запада отсутствует стратегия выхода из конфликта на Украине, заявил бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО полковник Жак Бо.

    «У Запада нет стратегии выхода, у Украины тоже нет стратегии выхода. Более того, есть некий самообман, что Украина все еще может победить», – сказал он в интервью YouТube-каналу Daniel Davis / Deep Dive, передает РИА «Новости».

    По словам Бо, западные страны с самого начала конфликта были уверены, что смогут сломить Россию с помощью санкций, поэтому даже не задумывались о достижении победы военным путем.

    «С самого начала они думали, что смогут победить санкциями. Они думали, что Россия рухнет через два-три месяца. Но этого не произошло», – указал он.

    Кроме того, Бо подчеркнул, что ситуация для украинской армии ежедневно ухудшается, а российские войска постепенно продвигаются вперед.

    Ранее в G7 заявили о способности России закончить конфликт на Украине «уже сегодня».

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    19 апреля 2024, 18:35 • Новости дня
    НАТО посчитало законными удары Украины по военным целям в глубине России

    Столтенберг: В НАТО обсудили поставку Украине высокоточных дальнобойных систем

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Главы министерств обороны стран Североатлантического альянса обсудили передачу киевскому режиму высокоточных систем дальнего поражения, заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг.

    Министры обсудили передачу Украине систем ПВО, высокоточных систем дальнего радиуса действия и снарядов калибра 155 мм, цитирует Столтенберга ТАСС.

    Альянс считает законными удары Украины «по военным целям в глубине территории России», добавил он.

    Генсек НАТО отметил, что Украине могут поставить не только системы Patriot, но и французско-итальянские SAMP/T. При этом раскрывать какие-либо конкретные цифры по этим поставкам он не стал.

    До этого Столтенберг заявлял, что союзникам, выбирая между помощью Киеву и собственным вооружением, следует выбрать Украину, которой нужно больше оружия.

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    19 апреля 2024, 18:57 • Новости дня
    Столтенберг призвал страны НАТО рисковать с передачей оружия Украине

    Столтенберг призвал страны НАТО отдавать оружие Украине в ущерб собственным интересам

    Столтенберг призвал страны НАТО рисковать с передачей оружия Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Североатлантический альянс должен передавать вооружение киевскому режиму даже в ущерб своим оборонным возможностям, заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг.

    При передаче оружия Киеву остается риск снижения военных возможностей стран альянса ниже уровня требований НАТО, заявил Столтенберг, передает ТАСС.

    Если это единственный способ поставить оружие Украине, то это «риск, на который нужно пойти», добавил он. При этом в странах НАТО должны принять решения о наращивании запасов вооружений в случае их истощения на Украине, заключил генсек.

    Также ранее в пятницу он заявлял, что министры обороны стран НАТО обсудили передачу киевскому режиму высокоточных систем дальнего поражения.

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    19 апреля 2024, 20:30 • Новости дня
    В G7 заявили о способности России закончить конфликт на Украине «уже сегодня»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия может завершить конфликт на Украине «уже сегодня», говорится в заявлении, опубликованном после встречи министров иностранных дел стран Группы семи (G7) в Италии.

    Вместе с тем главы МИД стран G7 в очередной раз потребовали от России вывести свои войска с территорий, которые Запад считает украинскими, невзирая на референдумы, в ходе которых подавляющее большинство жителей проголосовали за воссоединение с Россией, передает РИА «Новости».

    Ранее газета The Washington Post сообщила, что Россия сможет продолжать вести СВО по меньшей мере еще два года благодаря тому, что ей удалось нарастить военное производство.

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    20 апреля 2024, 10:28 • Новости дня
    Потомок Наполеона предупредил об опасности конфликта с Россией

    Внучатый племянник Наполеона предупредил о беспрецедентных последствиях конфликта с Россией

    Потомок Наполеона предупредил об опасности конфликта с Россией
    @ Robert Ghement/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Внучатный племянник Наполеона Бонапарта Иоахим Мюрат объявил о своем участии в выборах в Европарламент и предупредил об опасности скатывания Европы в войну с Россией в условиях существования ядерного оружия.

    В своей статье, опубликованной в журнале Revue Politique et Parlementaire, Мюрат выразил обеспокоенность курсом Европы, ведущим к потенциальному военному столкновению с Россией, учитывая наличие ядерного оружия.

    Политик считает, что «французская нация ускоряет свое падение» и рискует быть втянутой в войну с разрушительными и беспрецедентными последствиями». По его словам, Франция разрушается сторонниками «федералистской Европы», призвав к восстановлению власти наций перед лицом «деспотичной евробюрократии», состоящей из технократов без какой-либо демократической легитимности, передает РИА «Новости».

    Мюрат назвал использование украинского конфликта европейскими бюрократами нечестным аргументом, осудил «фанатиков федералистской Европы» за критику тех, кто выступает за дипломатию и переговоры. По словам политика, нужно принять все возможности для достижения прочного мира.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Запад находится в шаге от отправки войск на Украину, что «утянет Европу на дно».

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    20 апреля 2024, 14:01 • Новости дня
    ВС России поразили хранилище авиатоплива ВСУ

    Минобороны: ВС России поразили хранилище авиатоплива ВСУ

    ВС России поразили хранилище авиатоплива ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска поразили хранилище авиатоплива воздушных сил Украины, два используемых в военных целях объекта транспортной инфраструктуры, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, была поражена также живая сила и военная техника ВСУ в 112 районах.

    Средствами ПВО сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, 213 украинских беспилотников, а также пять управляемых авиационных французских бомб Hammer»

    Всего с начала СВО были уничтожены 591 самолет, 270 вертолетов, 22095 беспилотников, 506 ЗРК, 15812 танков и других бронемашин, 1267 машин РСЗО, 8991 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 21183 единицы спецтехники.

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    20 апреля 2024, 13:52 • Новости дня
    Российские военные нанесли удар по Одесскому припортовому заводу

    Подполье: Российские военные нанесли удар по Одесскому припортовому заводу

    Российские военные нанесли удар по Одесскому припортовому заводу
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Целью удара ВС России по Южному был Одесский припортовый завод, располагающийся вплотную к Южному порту, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Источники Лебедева уточнили, что был нанесен удар по Одесскому припортовому заводу, который находится впритык к Южному, передает РИА «Новости».

    Ранее Лебедев сообщал, что ВС России ударили по порту города Южный, и уничтожили ангар с водными беспилотниками.

    Также Лебедев сообщил, что ВС России уничтожили склад с боекомплектом в районе села Нерубайское в пригороде Одессы.

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    19 апреля 2024, 19:28 • Новости дня
    Орбан: Отправка западных войск на Украину утянет Европу на дно

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные страны находятся в шаге от того, чтобы отправить свои войска на Украину, однако это может «утянуть Европу на дно», заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

    «Сегодня в Брюсселе провоенное большинство, настроения в Европе воинственные, в политике доминирует логика войны, я вижу подготовку к войне со стороны всех и повсюду», – приводит слова Орбана интернет-издание Index, передает ТАСС.

    По словам венгерского премьера, европейские лидеры рассматривают конфликт на Украине «как собственную войну и ведут ее как таковую», они наращивают помощь Киеву, однако это не помогает изменить ситуацию в лучшую сторону.

    «Деньги, оружие, но ситуация не улучшается, а на самом деле ухудшается, мы в шаге от того, чтобы Запад отправил военных на Украину, это вихрь войны, который может утянуть Европу на дно. Брюссель играет с огнем и искушает Бога», – сказал политик.

    Ранее в НАТО заявили о готовности альянса к конфликту с Россией.

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    20 апреля 2024, 00:07 • Новости дня
    Байден пообещал подписать законопроекты о помощи Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент Джо Байден пообещал подписать законопроекты об оказании помощи Украине, как только они будут приняты Палатой представителей и Сенатом Конгресса США, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    «Мы хотим, чтобы Палата представителей, Сенат приняли их, положили на стол президенту. И он их сразу подпишет», – заявила она, передает ТАСС

    Жан-Пьер также отметила, что США смогут немедленно возобновить поставки вооружений Украине, как только соответствующие законопроекты будут подписаны. По ее мнению, «бездействие Конгресса вредит тому, что пытается делать Украина».

    Она также признала, что Вооруженные силы Украины находятся в отступлении и напомнила заявление директора ЦРУ, что ВСУ «теряют территорию».

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    20 апреля 2024, 04:50 • Новости дня
    США выразили готовность оперативно передать Украине новый пакет военной помощи

    The Washington Post: США выразили готовность оперативно передать Украине новый пакет военной помощи

    Tекст: Денис Тельманов

    США подготовили очередной пакет военной помощи для Украины и готовы отправить его в течение недели, как только Конгресс одобрит дополнительное финансирование.

    «В случае одобрения соответствующего законопроекта обеими палатами Конгресса США и подписания его президентом США Джо Байденом, сроки доставки на Украину нового пакета помощи составят «менее недели»», – пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники в Пентагоне, передает ТАСС

    Отмечается, что точный состав и объем нового пакета помощи пока неизвестны, однако, по данным источников, он «почти наверняка будет включать» 155-мм артиллерийские снаряды. Также в пакет могут быть включены средства противовоздушной обороны.

    Напомним, что в пятницу законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню прошли процедурное голосование в Палате представителей Конгресса США. Ожидается, что пакет законопроектов может быть принят уже в субботу.

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    20 апреля 2024, 08:07 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по складу ВСУ в пригороде Одессы

    Подполье: ВС России ударили по складу ВСУ в одесском селе Нерубайское

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России уничтожили склад с боекомплектом в районе села Нерубайское в пригороде Одессе, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Источники Лебедева сообщают, что российские войска попали в склад с БК, произошел большой взрыв в районе села Нерубайское под Одессой, передает РИА «Новости».

    Ураинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе, которые прозвучали на фон воздушной тревоги.

    Подполье сообщило об ударе ВС Росси по авиабазе в Конотопе в Сумской области.

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    19 апреля 2024, 16:54 • Новости дня
    Блинкен назвал последствия промедления с новым пакетом помощи Украине

    Блинкен: Если помощь США Украине не поступит, будет «слишком поздно»

    Tекст: Ольга Никитина

    Конгрессу следует как можно скорее согласовать новый пакет помощи Украине, считает госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Если помощь будет задерживаться, есть риск, что станет «слишком поздно», передает ТАСС слова Блинкена.

    Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс оценил как «весьма вероятный» риск того, что Украина к концу 2024 года потерпит поражение в конфликте с Россией.

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