  • Новость часаОпасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской и Курской областях
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    США помешали Киеву сохранить Украину
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    Врач развеял миф об аллергии на тополиный пух
    Американский военный корреспондент Рассел Бентли погиб в Донецке
    В ФРГ пообещали ответить на ноту по преступлениям нацистов в СССР
    Палата представителей США проголосовала за законопроект о помощи Украине
    Столтенберг призвал страны НАТО рисковать с передачей оружия Украине
    Умер российский дипломат Владимир Казимиров
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Отопление в доме поменять нельзя, а гендер – можно

    Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Поворот России на Восток – это возвращение к истокам

    В наше время можно слышать: «И чего добилась Россия, порвав с Западом? Всего лишь заменила зависимость от Запада зависимостью от Китая». Аналогия с выбором Александра Невского очевидна.

    9 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Китай и Запад перетягивают украинский канат

    Пекин понимает, что Запад пытается обмануть и Россию, и Китай. Однако китайцы намерены использовать ситуацию, чтобы гарантировать себе место за столом переговоров по украинскому вопросу, где будут писаться правила миропорядка.

    5 комментариев
    20 апреля 2024, 00:07 • Новости дня

    Байден пообещал подписать законопроекты о помощи Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент Джо Байден пообещал подписать законопроекты об оказании помощи Украине, как только они будут приняты Палатой представителей и Сенатом Конгресса США, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    «Мы хотим, чтобы Палата представителей, Сенат приняли их, положили на стол президенту. И он их сразу подпишет», – заявила она, передает ТАСС

    Жан-Пьер также отметила, что США смогут немедленно возобновить поставки вооружений Украине, как только соответствующие законопроекты будут подписаны. По ее мнению, «бездействие Конгресса вредит тому, что пытается делать Украина».

    Она также признала, что Вооруженные силы Украины находятся в отступлении и напомнила заявление директора ЦРУ, что ВСУ «теряют территорию».

    19 апреля 2024, 01:26 • Новости дня
    Небензя заявил о практически полной изоляции США

    Небензя обвинил Вашингтон в попытке сломить волю палестинцев и заявил о практически полной изоляции США

    Небензя заявил о практически полной изоляции США
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США, пытаясь сломить волю палестинцев, оказались практически в полной изоляции, заявил постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя результаты голосования в СБ по проекту резолюции о принятии Палестины во всемирную организацию.

    Небензя упрекнул США в готовности «до последнего закрывать глаза на преступления» Израиля в отношении мирных жителей Газы. По его мнению, это делается, чтобы «сломать волю палестинцев, заставить их безоговорочно подчиниться оккупирующей державе», передает ТАСС.

    Он указал, что страданиям палестинцев сочувствуют по всему миру, в том числе в государствах, которые поставляют оружие Израилю – «все громче звучат голоса сторонников запрета таких поставок».

    «Результаты голосования, когда Вашингтон остался практически в полной изоляции, говорят сами за себя», – сказал Небензя, посчитав действия США «бесплодной попыткой остановить неумолимый ход истории». По его словам, политика США – «прямой путь к дальнейшему скатыванию в пучину войны» на Ближнем Востоке. Небензя заявил: «История вам этого не простит».

    Первый заместитель постпреда Дмитрий Полянский заявил: «Исторический момент. Совет Безопасности ООН проголосовал по членству Палестины в ООН: 12 – за, 2 – воздержались (Великобритания, Швейцария). Один постоянный член СБ ООН против: США применили вето».

    Он раскритиковал объяснения США причин блокирования резолюции: «Сбивчиво объясняли, что не время и что сначала нужна нормализация отношений Израиля с арабскими соседями». Полянский считает, что объяснения «выглядели жалко».

    Кроме того, постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун заявил, что принятие Палестины в качестве полноправного члена ООН сейчас актуально как никогда.

    Алжир пообещал, что вернется к вопросу полноправного членства Палестины во всемирной организации.

    Напомним, США наложили вето на подготовленный Алжиром проект резолюции СБ ООН, в котором Генассамблее ООН рекомендовалось принять Палестину в состав организации как полноправного члена.

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    19 апреля 2024, 14:29 • Новости дня
    Хинштейн: ФСБ задержала пытавшихся поджечь в Самарской области Ми-8 подростков

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Самарской области задержали пытавшихся поджечь вертолет Ми-8 на военном аэродроме Кряж несовершеннолетних жителей Тольятти, задержание провели сотрудники регионального управления ФСБ, военной контрразведки и оперативники регионального ГУ МВД, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

    Подростки заявили, что действовали по заданию украинских спецслужб, ранее они уже организовывали другие диверсии и теракты в Самарской области, написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

    В 2024 году они подожгли два релейных шкафа в селе Боровка, вышку сотовой связи в Тольятти и неработающий поезд на ж/д станции «Жигулевское Море».

    Дело завели по статье о теракте, подозреваемых задержали в порядке ст. 91 УПК России.

    Напомним, в январе в МВД сообщали, что зафиксированы факты передачи подростками под влиянием сторонников ВСУ данных о расположении российских военнослужащих в Новороссии.

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    19 апреля 2024, 13:38 • Новости дня
    Лавров заявил о бессмысленности переговоров с Зеленским
    Лавров заявил о бессмысленности переговоров с Зеленским
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва говорит о готовности к переговорам по Украине не ради «красного словца», однако разговаривать с украинским президентом Владимиром Зеленским нет смысла, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Он отметил, что у России есть полная убежденность, что нам надо продолжать СВО. Москва действительно готова к переговорам, но разговоры с Зеленским бессмысленны по многим причинам, передает слова министра радио Sputnik.

    При этом Швейцария не подходит в качестве площадки для переговоров по Украине, поскольку для России она превратилась из нейтральной в откровенно враждебную страну.

    Глава МИД подчеркнул, что в случае проведения новых переговоров Россия не будет делать пауз в боевых действиях на период их проведения.

    Лавров добавил, что властям Украины нет никакой веры, а президент Владимир Зеленский сам запретил себе переговоры.

    Реалии на земле стали «существенно другими», поэтому их необходимо учитывать. Речь идет не только о дислокации войск и линии соприкосновения, но и о наличии поправок в Конституцию, наличие четырех новых старых, исконно наших регионов.

    «То, что они этого не понимают, и не только не понимают, но и даже не готовы каких-то гипотетических компромиссов искать, это тоже абсолютно ясно. Формула Зеленского, ультиматум, никаких альтернатив и так далее», – заключил Лавров.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Стамбульский договор, который готовился в марте 2022 года, может быть базисом для переговоров по Украине, но стоит учитывать, что за это время реалии изменились.

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    19 апреля 2024, 12:55 • Новости дня
    Лавров счел чистосердечным признанием слова Борреля о «войне» Европы против России
    Лавров счел чистосердечным признанием слова Борреля о «войне» Европы против России
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что Европа «воюет не за Украину, а против России», является чистосердечным признанием, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Он отметил, что недавнее заявление Борреля из серии чистосердечных признаний звучало так: «Мы воюем не за Украину, а воюем против России». Лавров подчеркнул, что подобных высказываний очень много, передает радио Sputnik.

    Лавров также добавил, что страны Запада, помимо страха утраты гегемона, дали понять, что США являются главными. «Все легли» под Вашингтон, подчеркнул он.

    При этом нагнетание темы необходимости нанести России поражение отражает агонию и истерику западных стран.

    Говоря о возможности переговоров по Украине, Лавров отметил, что Россия всегда предпочитала диалог «дракам и войнам».

    Ранее Боррель заявил, что единственный путь урегулирования украинского конфликта – это реализация плана Владимира Зеленского.

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    19 апреля 2024, 04:24 • Новости дня
    Economist заявил о недовольстве США Украиной

    Economist сообщил об игнорировании Украиной призывов США прекратить удары по инфраструктуре России

    Economist заявил о недовольстве США Украиной
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом недоволен тем, что Киев игнорирует призывы США прекратить удары по инфраструктуре России, сообщают СМИ.

    Как отмечает Economist, за последнюю неделю прекратились удары по российским НПЗ, передает РИА «Новости».

    США встревожены из-за угрозы роста цен на нефть. Также Вашингтон опасается «неконтролируемого обмена ударами, в котором Украина рискует оказаться проигравшей стороной», передает ТАСС.

    Источник в украинской разведке заявил Economist, что ему не поступало указаний прекратить удары. Другой источник, который производит БПЛА для украинских войск, заявил, что в Вашингтоне нет согласия по этому вопросу и в «частном порядке» американские чиновники говорят Украине «продолжать».

    Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отказался от дискуссии по поводу прекращения ударов по российским НПЗ в случае, если США не предоставят ВСУ новые системы ПВО.

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    19 апреля 2024, 16:02 • Новости дня
    ВС России освободили Первомайское в ДНР
    ВС России освободили Первомайское в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные освободили населенный пункт Первомайское в Донецкой народной республике, сообщило Министерство обороны России в пятницу.

    Группировка войск «Центр» в ходе активных действий освободила Первомайское и продолжила движение вглубь обороны украинской армии, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    На этом направлении отражены 53 контратаки девяти бригад украинских штурмовиков у Ленинского, Новгородского, Новокалиново, Бердычей, Уманского и Нетайлово в ДНР. Украинская армия за последние семь дней потеряла свыше 2170 человек, семь танков, 13 боевых бронированных машин, 19 орудий полевой артиллерии, включая две американских САУ M109 Paladin и американскую гаубицу М777.

    На Купянском направлении Западная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 12 бригад ВСУ и нацгвардии Украины у Купянска, Синьковки, Загоруйковки, Котляровки (Харьковская область) и Стельмаховки (ЛНР).

    Там же за семь дней отражены 11 контратак 3-й штурмовой, 21-й, 63-й механизированных бригад ВСУ, 12-й бригады спецназа нацгвардии и 125-й бригады теробороны у Червоной Дибровы (ЛНР), Торского и Терн (ДНР). На этом направлении украинская сторона за неделю потеряла свыше 380 человек, танк, девять боевых бронированных машин. При контрбатарейной борьбе поражены 18 орудий полевой артиллерии, включая три САУ M109 Paladin, уничтожены шесть складов боеприпасов и пять станций радиоэлектронной борьбы («Нота» и «Анклав»).

    На Донецком направлении Южная группировка заняла более выгодные позиции и поразила живую силу и технику четырех штурмовых, двух аэромобильных и шести механизированных бригад ВСУ у Белогоровки, Раздоловки, Орехово-Василевки, Богдановки, Клещеевки и Курдюмовки в ДНР.

    Там отражены семь контратак 46-й аэромобильной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ у Красногоровки и Новомихайловки в ДНР. ВСУ потеряли на этом направлении за неделю более 3550 человек, четыре танка, пять боевых бронированных машин и 87 автомобилей. При контрбатарейной борьбе поражено 31 орудие полевой артиллерии, включая 14 западных, уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы («Нота» и «Анклав») и семь складов боеприпасов.

    Также за неделю ВС России в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России нанесено 34 групповых удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования и беспилотниками. Поражены украинские объекты энергетической отрасли, предприятия ВПК и железнодорожной инфраструктуры, средства ПВО, арсеналы и хранилища топлива для военной техники.

    Поражены центры подготовки операторов дронов, пункты временной дислокации подразделений ВСУ, нацформирований и иностранных боевиков.

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    19 апреля 2024, 13:38 • Новости дня
    Рар: США заблокировали принятие Палестины в ООН по двум причинам

    Немецкий политолог Рар: США не могли допустить вступления Палестины в ООН

    Рар: США заблокировали принятие Палестины в ООН по двум причинам
    @ Eskinder Debebe/UN Photo/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    После голосования в СБ ООН стоит ожидать, что ситуация на Ближнем Востоке продолжит развиваться по задумке американцев: на бумаге они будут заявлять о планах признания государственности Палестины, но на практике не дадут этому осуществиться. Израиль же сохранит позиции главного оплота американского влияния в регионе, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее США заблокировали проект о принятии Палестины в ООН.

    «Итоги голосования в СБ ООН по резолюции о принятии Палестины в качестве полноправного члена всемирной организации оказались ожидаемыми», – отметил германский политолог Александр Рар. По его мнению, существует две причины, почему США наложили вето на документ. «Во-первых, Вашингтон не мог позволить, чтобы позиции его союзника – Израиля – ослабли в ООН. Во-вторых, признание Палестины изменило бы ситуацию на Ближнем Востоке – причем не в пользу Тель-Авива, а следовательно, и США», – уточнил собеседник.

    Спикер прогнозирует, что ситуация на Ближнем Востоке продолжит развиваться по задумке американцев. «На бумаге они будут заявлять о планах признания государственности Палестины, но на практике не дадут этому осуществиться. При этом Израиль должен оставаться главным оплотом американского мирового влияния на Ближнем Востоке, а также сдерживать попытки Китая и России повысить свои ставки в этом регионе», – детализировал Рар.

    По его мнению, Соединенные Штаты также продолжат накачивать Израиль оружием. «Американские правящие элиты воспринимают еврейское государство в качестве территории США», – отметил собеседник. Политолог напомнил об американской дипломатии «сколачивания стратегических партнерств» между Израилем и странами арабского полуострова. «США не безуспешно склоняют Саудовскую Аравию, Иорданию, Египет и другие страны Персидского залива на произраильские позиции. Во всяком случае, пока что. Совместно с Европой они будут делать все, чтобы не состоялась изоляция Тель-Авива», – полагает спикер.

    Вместе с тем Рар указал на процессы изменения мирового порядка – «от монопольного прозападного в сторону многостороннего». «Этот процесс идет болезненно и будет еще долго сопровождаться конфликтами. Для завершения формирования многополярного мира нужна радикальная реформа ООН. Она может произойти только изнутри этой организации, но пока не реализовывается, поскольку прежде ведущие державы не готовы делиться своей властью», – заключил политолог.

    Ранее в СБ ООН состоялось голосование по проекту резолюции о принятии Палестины в качестве полноправного члена организации. США заблокировали документ, воспользовавшись правом вето, которое есть у постоянных членов Совбеза. Соединенные Штаты – единственная страна, проголосовавшая «против». В поддержку выступили 12 членов СБ, в том числе Россия и Китай. Швейцария и Великобритания воздержались.

    Заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд объяснил вето тем, что что администрация Палестины не проводит реформы, к которым призывает Вашингтон. «Мы давно призываем Палестинскую администрацию провести необходимые реформы, чтобы помочь создать атрибуты готовности к государственности. Мы также отмечаем, что террористическая организация «Хамас» в настоящее время имеет власть и влияние в Газе, которая является неотъемлемой частью государства, предусмотренного в этой резолюции», – заявил дипломат.

    Израиль не голосовал, так как не является членом Совбеза, но израильский министр иностранных дел Исраэль Кац приветствовал решение США заблокировать резолюцию. «Предложение признать палестинское государство спустя более чем шесть месяцев после крупнейшего массового убийства евреев со времен Холокоста и после сексуальных преступлений и других злодеяний, совершенных террористами ХАМАС, стало бы наградой за терроризм», – считает он. Примечательно, что после того, как израильскому постпреду Гиладу Эрдану было предоставлено слово, около половины присутствовавших представителей делегаций покинули зал заседаний.

    Российский постпред Василий Небензя выразил сожаление в связи с итогами голосования. Он убежден, что США пытаются сломить волю палестинцев и заставить их подчиниться Израилю. Дипломат обвинил американские власти в том, что они закрывают глаза на преступления Израиля в отношении жителей Газы, а также «не замечают незаконную поселенческую активность Западного Иерусалима на Западном берегу». Небензя указал, что страданиям палестинцев сочувствуют по всему миру, в том числе в государствах, которые поставляют оружие Израилю – «все громче звучат голоса сторонников запрета таких поставок».

    «Результаты голосования, когда Вашингтон остался практически в полной изоляции, говорят сами за себя», – сказал постпред РФ, посчитав действия США «бесплодной попыткой остановить неумолимый ход истории». По его словам, политика Соединенных Штатов – «прямой путь к дальнейшему скатыванию в пучину войны» на Ближнем Востоке. Небензя заявил: «История вам этого не простит».

    Палестина пообещала, что продолжит подавать заявки на полноправное членство в ООН, невзирая на позицию Тель-Авива и Вашингтона. «Тот факт, что эта резолюция не была принята, не сломает нашу волю и не победит наше стремление. Мы не отступим от наших усилий. Государство Палестина неизбежно, оно реально», – подчеркнул постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур.  

    Напомним, проект резолюции подготовил Алжир. Документ содержит рекомендацию к Генассамблее наделить Палестину статусом полноправного члена ООН вместо ее нынешнего статуса наблюдателя. Для одобрения резолюции требовалось как минимум девять голосов в поддержку и отсутствие вето со стороны постоянных членов Совбеза. Согласно процедуре, если документ набирает необходимое количество голосов и ее никто не блокирует, она переходит на рассмотрение Генассамблеи. Для одобрения полноправного членства Палестине нужно две трети голосов членов ГА.

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    19 апреля 2024, 09:17 • Новости дня
    На Западе заявили о появлении у ВСУ способных долететь до Сибири дронов

    Economist: У ВСУ появились дроны с дальностью полета 3 тыс. км

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы Украины (ВСУ), как утверждают британские СМИ, получили новые беспилотники с дальностью полета до 3 тыс. километров, что позволяет им «потенциально наносить удары по территории Сибири».

    Как пишет британский журнал The Economist, производство дальнобойных БПЛА якобы ведется на нескольких (около шести) предприятиях, а общий объем инвестиций в проект оценивается в сотни миллионов долларов.

    «Самая совершенная из новых моделей имеет радиус действия 3 тыс. километров и способна долететь до Сибири», – передает «Царьград» содержание публикации.

    По оценке британских журналистов, создание Украиной дальнобойных БПЛА стало ответом на отказ Запада поставлять Киеву оружие дальнего радиуса действия.

    Напомним, ранее Украина атаковала Татарстан переделанными в дроны легкомоторными самолетами.

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    19 апреля 2024, 18:35 • Новости дня
    НАТО посчитало законными удары Украины по военным целям в глубине России

    Столтенберг: В НАТО обсудили поставку Украине высокоточных дальнобойных систем

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Главы министерств обороны стран Североатлантического альянса обсудили передачу киевскому режиму высокоточных систем дальнего поражения, заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг.

    Министры обсудили передачу Украине систем ПВО, высокоточных систем дальнего радиуса действия и снарядов калибра 155 мм, цитирует Столтенберга ТАСС.

    Альянс считает законными удары Украины «по военным целям в глубине территории России», добавил он.

    Генсек НАТО отметил, что Украине могут поставить не только системы Patriot, но и французско-итальянские SAMP/T. При этом раскрывать какие-либо конкретные цифры по этим поставкам он не стал.

    До этого Столтенберг заявлял, что союзникам, выбирая между помощью Киеву и собственным вооружением, следует выбрать Украину, которой нужно больше оружия.

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    19 апреля 2024, 02:22 • Новости дня
    ВТБ и JPMorgan Сhase обменялись исками в России и США

    JPMorgan Chase подал иск в суд Нью-Йорка из-за обращения ВТБ в петербургский суд в связи с заблокированными активами

    ВТБ и JPMorgan Сhase обменялись исками в России и США
    @ Shen Hong/ Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский банк JPMorgan Chase подал в суд в Нью-Йорке иск против ВТБ, который пытается через петербургский суд взыскать 439,5 млн долларов со счета, заблокированного из-за санкций.

    ВТБ в среду подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградский области иск к девяти структурам JP Morgan Chase, включая российский дочерний банк «Дж П Морган Банк Интернешнл», передает РБК.

    JPMorgan Chase рассматривает иск ВТБ как «вопиющее нарушение» соглашения между двумя организациями о рассмотрении споров в Нью-Йорке. Как заявил JPMorgan Chase, ВТБ, открывая счет в американском банке, согласился с правилами, которые включают возможность заморозки счетов из-за санкций, а также предписывают разбирать спорные вопросы в только в Нью-Йорке, передает РИА «Новости».

    После того, как в отношении России ввели американские санкции, JPMorgan Chase перевел со счета ВТБ около 439 млн долларов на специальный внутренний заблокированный счет. JPMorgan Chase указывает, что в соответствии с американскими законами не может перевести ВТБ запрошенную сумму. При этом американский банк боится, что ВТБ захочет добиться ареста активов JPMorgan Chase за рубежом, если выиграет судебный процесс в России.

    В марте Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области поступило исковое заявление от ВТБ о взыскании ущерба с Euroclear Bank.

    Кроме того, после того, как ВТБ оказался под санкциями, власти Германии отстранили его от управления VTB Bank Europe. Годовое собрание акционеров европейской «дочки» ВТБ приняло решение о ликвидации банка с 1 апреля 2023 года. ВТБ запретил бывшей «дочке» использовать свой бренд. VTB Europe был переименован в Ost-West Handelsbank. OWH потребовал от ВТБ вернуть дивиденты с 2013 года на 433,8 млн евро.

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    19 апреля 2024, 18:57 • Новости дня
    Столтенберг призвал страны НАТО рисковать с передачей оружия Украине

    Столтенберг призвал страны НАТО отдавать оружие Украине в ущерб собственным интересам

    Столтенберг призвал страны НАТО рисковать с передачей оружия Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Североатлантический альянс должен передавать вооружение киевскому режиму даже в ущерб своим оборонным возможностям, заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг.

    При передаче оружия Киеву остается риск снижения военных возможностей стран альянса ниже уровня требований НАТО, заявил Столтенберг, передает ТАСС.

    Если это единственный способ поставить оружие Украине, то это «риск, на который нужно пойти», добавил он. При этом в странах НАТО должны принять решения о наращивании запасов вооружений в случае их истощения на Украине, заключил генсек.

    Также ранее в пятницу он заявлял, что министры обороны стран НАТО обсудили передачу киевскому режиму высокоточных систем дальнего поражения.

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    19 апреля 2024, 13:03 • Новости дня
    Лавров: Никакой веры Киеву нет

    Глава МИД Лавров: Никакой веры Киеву нет

    Лавров: Никакой веры Киеву нет
    @ Mission of Russia EU/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Москва неоднократно подчеркивала, что готова к переговорам, тогда как Киев не единожды нарушал договоренности, веры им нет, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, на нынешнем этапе и президент Владимир Путин, и представители Кремля повторяют, что готовы ли мы к переговорам, однако президент Украины Владимир Зеленский сам себе запретил переговоры, к тому же им (Киеву) нет никакой веры, передает радио Sputnik.

    Также Лавров добавил, что западным странам стоит понять, что Россия не боится ситуации, когда ее хотят победить и уничтожить.

    Ранее в ЕС заявили, что единственный путь урегулирования украинского конфликта – это реализация плана Владимира Зеленского.

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    19 апреля 2024, 13:14 • Новости дня
    Лавров заявил о наличии данных о работе французских инструкторов на Украине

    Лавров заявил о наличии у России данных о работе французских инструкторов на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия располагает данными о том, что на Украине работают французские инструкторы наряду с другими представителями военных и специальных служб стран Европы, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Он пояснил, что Польша, Прибалтика, Чехия, Болгария «задают тон», и еврограндам приходится как-то соответствовать. В частности, Лавров привел пример президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил о необходимости отправлять французских солдат на Украину.

    «Потом кто-то там объясняет, что его не так поняли. А он сам опять говорит, нет, меня так поняли», – сказал Лавров в интервью радио Sputnik.

    Министр добавил, что есть данные о том, что инструкторы и наемники из Франции работают на Украине.

    Ранее ВС России нанесли удар по расположению французских наемников в Славянске, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Коментарии (2)
    19 апреля 2024, 20:30 • Новости дня
    В G7 заявили о способности России закончить конфликт на Украине «уже сегодня»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия может завершить конфликт на Украине «уже сегодня», говорится в заявлении, опубликованном после встречи министров иностранных дел стран Группы семи (G7) в Италии.

    Вместе с тем главы МИД стран G7 в очередной раз потребовали от России вывести свои войска с территорий, которые Запад считает украинскими, невзирая на референдумы, в ходе которых подавляющее большинство жителей проголосовали за воссоединение с Россией, передает РИА «Новости».

    Ранее газета The Washington Post сообщила, что Россия сможет продолжать вести СВО по меньшей мере еще два года благодаря тому, что ей удалось нарастить военное производство.

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    19 апреля 2024, 05:46 • Новости дня
    Власти Украины заявили, что «зима будет тяжелой»

    Вице-премьер Украины Верещук предрекла стране тяжелую зиму

    Tекст: Антон Антонов

    Очевидно, что для Украины «зима будет тяжелой», заявила вице-премьер страны Ирина Верещук.

    Верещук, комментируя масштабы повреждения инфраструктуры, заявила, что «на стороне» Украины «опыт», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    В числе наиболее проблемных областей она назвала Харьковскую, Сумскую и Черниговскую – для них запланированы отдельные проекты по восстановлению энергообъектов. Верещук сообщила, что достигнуто соглашение с Бельгией о выделении Киеву 1,5 млрд евро.

    Напомним, украинский энергохолдинг ДТЭК пожаловался на утрату 80% мощностей. В понедельник вечером Украина была вынуждена прибегнуть к экстренному импорту электроэнергии из Румынии и Польши.

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