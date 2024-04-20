Артиллерия Черноморского флота уничтожила наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Tекст: Денис Тельманов

В ходе разведывательных мероприятий, с применением воздушных средств, был обнаружен наблюдательный пункт противника, откуда велось наблюдение за позициями российских войск. Для его уничтожения были задействованы самоходные орудия «Нона-С», передает ТАСС со ссылкой на российское военное ведомство.



Согласно сообщению Министерства обороны, «экипажи совершили марш на огневые позиции и после проведения прицеливания огнем прямой наводкой поразили опорный пункт и уничтожили находившуюся в нем живую силу противника».

«Нона-С» – это 120-мм самоходная артиллерийская установка, обладающая высокой мобильностью и огневой мощью. Она способна поражать различные цели, включая бронетехнику, укрепленные позиции и живую силу противника. Дальность стрельбы «Ноны-С» достигает 8,8 км, а скорострельность - до 8 выстрелов в минуту. Благодаря своим характеристикам, «Нона-С» является эффективным средством огневой поддержки на поле боя.