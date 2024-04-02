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    Сергей Худиев Сергей Худиев Оставьте папу римского в покое

    Так называемые православные активисты решили вдруг уличить папу римского в недостаточной любви к России и свободном отношении к нравственности. Того самого папу, который первым из политиков такого масштаба призвал Украину к переговорам. Иногда лучше молиться, чем говорить.

    9 комментариев
    2 апреля 2024, 18:46 • Новости дня

    Путин: Россия и Белоруссия вместе борются с терроризмом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская и белорусская стороны вместе занимаются укреплением границ и противодействием терроризму, заявил президент России Владимир Путин в приветствии по случаю Дня единения народов двух стран.

    «Москва и Минск эффективно координируют усилия в сферах внешней политики, укрепления пограничной безопасности и, разумеется, противодействия всем формам и проявлениям террористической угрозы», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Обращение российского лидера зачитал посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

    Ранее директор СВР России Сергей Нарышкин и председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявили о необходимости предотвращения подрывных акций за рубежом, которые проводятся западными спецслужбами.

    2 апреля 2024, 15:25 • Новости дня
    Путин: На Западе хотят реванша за неудачные походы Наполеона и Гитлера
    Путин: На Западе хотят реванша за неудачные походы Наполеона и Гитлера
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил о реваншистских устремлениях Запада после неудачных походов Наполеона и Гитлера.

    «Как ни странно, кто-то хочет реванша за неудачи в борьбе с Россией еще в исторические периоды – за неудачные походы Гитлера на Россию, Наполеона и тому подобное. Таких исторических примеров очень много. Как ни странно, в исторической памяти тех самых недоброжелателей, о которых я сказал, многое сохраняется. Я с этим сталкивался, удивительно, но факт», – приводит его слова ТАСС на заседании коллегии МВД.

    Путин также заявил, что недоброжелатели России пытаются сохранить свою гегемонию в мире за счет возможного дробления РФ. «Кто-то стремится к тому, чтобы в сегодняшних условиях быстро меняющегося мира сохранить свою гегемонию, в том числе за счет нас. Естественно, огромная территория, людские ресурсы, природные ресурсы. Сделать это [сохранить гегемонию] в том числе и за счет России после ее возможного дробления», – сказал он.

    Ранее Владимир Путин заявил, что если истребители F-16 будут участвовать в конфликте на Украине, взлетая с аэродромов третьих стран, эти аэродромы станут законной целью для российских военных. Об этом президент сказал во время общения с военными в ходе рабочей поездки в Тверскую область.

    Коментарии (19)
    2 апреля 2024, 14:15 • Новости дня
    Путин: Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокусе»
    Путин: Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокусе»
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле», заявил президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД России.

    «Сейчас вы вместе с коллегами из других ведомств участвуете в расследовании кровавого теракта 22 марта. Нам важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья цепочки, конечных преступных бенефициаров этого злодеяния», – приводит его слова РИА «Новости».

    «Мы, безусловно, до них доберемся», – заверил Путин, говоря о заказчиках теракта.

    Президент также назвал недопустимым использование теракта в «Крокусе» для провоцирования национальной розни, ксенофобии или исламофобии в России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе».

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    2 апреля 2024, 14:18 • Новости дня
    Путин: В среде террористов все легко продается

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Против России совершают террористические акты, но это обоюдоострое оружие, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии МВД во вторник.

    В ходе выступления глава российского государства высказался про заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».

    «Те, кто применяют это оружие, – а это оружие, которое применяется против России, это очевидно уже сегодня, – должны понимать, что оно обоюдоострое, это оружие», – цитирует президента ТАСС.

    Он добавил, что заказы подобных преступлений за деньги не единичны. «В этой профессиональной среде нет надежной агентуры, там делают за деньги все что угодно, не руководствуясь никакими ни религиозными, ни политическими соображениями, только финансовыми», – сказал Путин.

    В этой среде «также все легко и продается, любая информация, – и покупается». Россия доберется до конечных заказчиков теракта, выразил уверенность президент.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин глубоко переживает происходящие в стране трагедии, в том числе подобные теракту в «Крокус Сити Холле».

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    2 апреля 2024, 07:49 • Новости дня
    Путин в поздравлении Лукашенко отметил успехи Союзного государства
    Путин в поздравлении Лукашенко отметил успехи Союзного государства
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись поздравлениями с Днем единения народов двух стран.

    День единения народов России и Белоруссии отмечается 2 апреля – в этот день в 1996 году страны подписали договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии», передает РИА «Новости».

    Путин заявил, что в сложных международных условиях Россия и Белоруссия смогли «многое сделать для развития многоплановых связей» и «укрепления институтов Союзного государства», сообщается на сайте президента Белоруссии.

    Российский лидер отметил успехи в «унификации законодательства» двух стран «на важнейших направлениях», прогресс в «единой макроэкономической и денежно-кредитной политике», а также организации «общего социально-экономического пространства».

    Президент России указал, что в начале года принят «новый комплекс мер по продвижению интеграционных процессов», которые позволят укрепить «стабильность и безопасность на евразийском пространстве».

    В свою очередь Лукашенко назвал Союзное государство «уникальным совместным проектом, примером наиболее успешной интеграции на постсоветском пространстве», передает ТАСС.

    Он заявил, что Союзное государство может эффективно отвечать «на беспрецедентные вызовы и угрозы», а двусторонняя повестка позволяет развивать «новые перспективы для долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества».

    В январе Высший Госсовет Союзного государства, который провел президент России Владимир Путин со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, утвердил 15 документов о дальнейшем развитии объединения.

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    2 апреля 2024, 15:32 • Новости дня
    Путин: На Западе поняли, что ошибались, считая Россию «слабым звеном»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Многие на Западе поняли, что ошибались, считая Россию «слабым звеном», заявил российский лидер Владимир Путин в ходе заседании коллегии МВД.

    «Видимо, кто-то посчитал нашу с вами страну слабым звеном. Ошибаются. И, на мой взгляд, уже многие поняли, что ошибаются. Этого никогда не было, никому этого не удавалось, этого не будет и никому не удастся это сделать. Это очевидная, абсолютно точная вещь», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Путин также указал на попытки недоброжелателей России «доразвалить» ее после того, как перестал существовать Советский Союз. Они планировали подчинить своим геополитическим интересам то, что осталось бы от Российского государства, заявил президент.

    Ранее Путин заявил, что внутренние и внешние угрозы страны часто переплетаются и направлены на сдерживание России, на прорыв суверенитета.

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    2 апреля 2024, 14:19 • Новости дня
    Путин поручил изменить подходы к миграционной политике

    Путин поручил изменить подходы к миграционной политике в России

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Министерства внутренних дел поручил изменить подходы к миграционной политике в России.

    «Прежде всего нужно обеспечить интересы и безопасность государства и общества, сберечь, сохранить межэтническое и межрелигиозное согласие, нашу культурную, языковую самобытность, все то, что является силой России, принцип, что приехать и жить, трудиться в Россию могут только те, кто уважает наши традиции, язык, культуру, историю», – подчеркнул президент. По его словам, этот принцип должен быть решающим, передает ТАСС.

    «На недавних коллегиях ФСБ и Генеральной прокуратуры обращал особое внимание на необходимость эффективной борьбы с любыми экстремистскими проявлениями. Вы знаете, что питательная среда для такой экстремистской детальности, да и просто откровенной уголовщины – это, во многих случаях, нелегальная миграция», – отметил Путин.

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    2 апреля 2024, 18:39 • Новости дня
    Путин провел встречу с Эмиром Кустурицей

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с сербским режиссером, актером и сценаристом Эмиром Кустурицей.

    Путин поздоровался с Кустурицей за руку, пригласив за стол для беседы. «Рад вас видеть!» – обратился президент к режиссеру, передает ТАСС.

    «Хочу вас поблагодарить за вашу историческую справедливость», – сказал Путину Эмир Кустурица.

    Ранее Кустурица не исключил возможности официального оформления российского гражданства.

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    2 апреля 2024, 14:50 • Новости дня
    Путин заявил об оценке всех служб и организаций после теракта в «Крокусе»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин заявил, что проводится оценка действий всех служб и коммерческих организаций, которые отвечали за «Крокус Сити Холл».

    Комплексно оцениваются действия всех правоохранительных, контрольных, надзорных служб, коммерческих организаций, которые отвечали за работу концертного зала, передает ТАСС.

    «Мы заплатили очень высокую цену. И весь анализ ситуации должен быть предельно объективным и профессиональным», – заявил Путин.

    Ранее президент заявил, что следствие обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокусе».

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    2 апреля 2024, 15:48 • Новости дня
    Путин: МВД должно обеспечить спокойную жизнь, но само работать в «военных условиях»
    Путин: МВД должно обеспечить спокойную жизнь, но само работать в «военных условиях»
    @ YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники МВД должны обеспечить россиянам спокойную жизнь, но сами работать в условиях военного времени, подчеркнул президент Владимир Путин на коллегии ведомства.

    «Вы должны обеспечить нормальную жизнь для рядового гражданина России, но сами должны работать в условиях, близких к условиям военного времени», – передает ТАСС слова главы государства.

    Путин добавил, что для таких, как сотрудники МВД, «людей в погонах – это самая очевидная вещь». «Я очень на вас рассчитываю, и именно такой работы ждет от вас народ России», – заключил президент.

    Ранее Путин заявил, что внутренние и внешние угрозы страны часто переплетаются и направлены на сдерживание России, на прорыв суверенитета.

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    2 апреля 2024, 15:38 • Новости дня
    Путин поручил увеличить эффективность работы участковых

    Tекст: Александра Юдина

    Необходимо повысить эффективность работы участковых полицейских в стране, заявил в ходе заседания коллегии МВД президент Владимир Путин.

    По его словам, многие участковые качественно выполняют свою трудную и порой незаменимую работу, при этом необходимо увеличить эффективность работы участковых, передает ТАСС.

    Также президент отметил, что в России снижается уровень подростковой преступности, чему способствует профилактика.

    Путин подчеркнул, что важно защищать подростков от радикалов и экстремистов в глобальных сетях и в целом от преступной среды.

    «Нужно ее продолжать, в том числе подразделениям МВД по делам несовершеннолетних, подключать к этой работе общественные, религиозные, просветительские, образовательные и волонтерские организации, в целом те широкие возможности, которые планируется создать в рамках нашего нового национального проекта «Молодежь России», – заключил президент.

    Ранее Путин поручил ГИБДД внедрять передовые технологии безопасности на дороге.

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    2 апреля 2024, 15:21 • Новости дня
    Путин: Темпы роста экономики в России превысили 4%

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия сохраняет хорошие темпы роста экономики – лучше, чем в Европе, заявил президент Владимир Путин на коллегии МВД. Он обрисовал ситуацию в стране, указав сотрудникам министерства на важность усиленной работы.

    «У нас в целом удовлетворительные результаты в экономике. 3,6% рост, в Европе такого нет. И сейчас сохраняются хорошие темпы – уже за 4%. Промышленное производство растет, у нас в социальной сфере решаем стоящие перед нами задачи. Исторический минимум безработицы, исторический минимум людей, живущих за чертой бедности», – передает ТАСС слова Путина.

    «Это все результаты нашей совместной работы», – отметил глава государства.

    Ранее Россия вошла в пятерку лидеров G20 по темпам роста экономики.

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    2 апреля 2024, 14:35 • Новости дня
    Путин заявил о сотрудничестве украинских диверсантов в Донбассе с оргпреступностью

    Tекст: Валерия Городецкая

    Диверсионные группы с Украины при организации атак в Донбассе и Новороссии пользуются каналами связи с преступными группами, заявил президент Владимир Путин на коллегии МВД.

    Сотрудники внутренних дел, работающие в этих регионах, вынуждены сталкиваться не только с криминалом, но иногда и с диверсионными группами противника, которые в том числе пытаются использовать давние каналы по линии организованной преступности, указал глава государства, передает ТАСС.

    Он отметил тех, кто, организовывая работу в Донбассе и Новороссии, «выезжает в боевые служебные командировки, несет службу в сводных отрядах полиции». Среди них «люди разных национальностей, вероисповеданий практически со всей нашей большой страны», указал Путин.

    «Одна из важнейших задач в Донбассе и Новороссии – защитить граждан от криминальных угроз, обеспечить нормальную деятельность органов власти, предприятий, банков, магазинов, фермеров, малого и среднего бизнеса», – сказал Путин.

    Ранее Путин отметил работу сотрудников МВД в новых регионах России.

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    2 апреля 2024, 14:31 • Новости дня
    Нарышкин оценил отношение Запада к Союзному государству России и Белоруссии

    Директор СВР: Союзное государство России и Белоруссии вызывает «скрежет зубов» на Западе

    Tекст: Вера Басилая

    Само существование Союзного государства России и Белоруссии вызывает скрежет зубов во многих западных столицах, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин после заседания коллегий СВР и Комитета госбезопасности Белоруссии.

    По его словам, раздражение Запада вызывает уверенное развитие и многовековая дружба между российским и белорусским народами, и поэтому он пытается безуспешно их рассорить, передает ТАСС.

    Нарышкин подчеркнул, что для того, чтобы поссорить Россию и Белоруссию, Запад использует разные способы: вмешивается во внутренние дела, использует несистемную оппозицию и пропагандистскую кампанию, совершает кибератаки. Глава СВР отметил, что такие действия против Союзного государства только укрепляют единство стран.

    Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись поздравлениями с Днем единения народов двух стран.

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    2 апреля 2024, 15:59 • Новости дня
    Путин потребовал от МВД не допустить расхлябанности

    Tекст: Вера Басилая

    Работа МВД должна оставаться эффективной, несмотря на хорошие показатели в экономике и социальной сфере, России важно напряженно работать, никакой самоуспокоенности здесь быть не может, заявил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии МВД России.

    «Чтобы быть эффективными, нам нужно напряженно работать. Никакой самоуспокоенности, тем более расхлябанности быть не может. Чтобы быть успешными, нам нужно быть собранными. Работать эффективно – каждый на своем участке», – приводит ТАСС слова Путина.

    «От того, насколько эффективно вы работаете, в значительной степени зависит внутреннее состояние нашего общества», – подчеркнул президент.

    Ранее Путин заявил, что приоритетами деятельности МВД должны стать обеспечение общественного порядка, борьба с экстремизмом и пресечение незаконной миграции.

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    2 апреля 2024, 14:28 • Новости дня
    Путин призвал наращивать готовность к ЧС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Готовность к возникновению чрезвычайных ситуаций в стране необходимо постоянно усиливать, заявил президент России Владимир Путин, выступая на коллегии МВД.

    Глава государства подчеркнул, что все важные объекты должны постоянно контролироваться, в том числе силами МВД, передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства на коллегии МВД.

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