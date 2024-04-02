Российское общество не склонно помнить зла, и этим пытаются воспользоваться те, кто еще вчера шли по пути расчеловечивания нашего народа. Но активисты ведут тщательную фиксацию «подвигов» русофобов – и в нужный момент напоминают о них.4 комментария
Путин: Россия и Белоруссия вместе борются с терроризмом
Российская и белорусская стороны вместе занимаются укреплением границ и противодействием терроризму, заявил президент России Владимир Путин в приветствии по случаю Дня единения народов двух стран.
«Москва и Минск эффективно координируют усилия в сферах внешней политики, укрепления пограничной безопасности и, разумеется, противодействия всем формам и проявлениям террористической угрозы», – сказал Путин, передает ТАСС.
Обращение российского лидера зачитал посол России в Белоруссии Борис Грызлов.
Ранее директор СВР России Сергей Нарышкин и председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявили о необходимости предотвращения подрывных акций за рубежом, которые проводятся западными спецслужбами.