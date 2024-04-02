«Тинькофф» раскрыл новый способ мошенничества

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил источник РИА «Новости», в «гибридной» схеме мошенники совмещают несколько сценариев: звонки от «сотрудников» связи, «Госуслуг» и полиции. Нововведением стало само «разоблачение» в начале разговора, после которого запуганная жертва поддается на уловки сообщников.

Один из клиентов «Тинькофф» потерял 1,5 млн рублей по такой схеме, но банк компенсировал ему деньги в рамках сервиса «Защитим или вернем деньги». Как рассказал представитель «Тинькофф», потерпевшим звонят «сотрудники» сотового оператора, сообщают о завершении договора и просят код из СМС, при этом мошенники «раскрываются», заявляя, что хотели обмануть. Далее жертву запугивают и заставляют действовать по инструкциям «сотрудников финмониторинга», «Госуслуг» и «полиции», человека убеждают «спасти» деньги, переводя их на счет мошенников через банкомат.

Он добавил, что количество таких атак за последние месяцы выросло в 3,5 раза.

Представитель «Тинькофф» предупредил, что мошенники могут попросить установить программу удаленного доступа, чтобы видеть экран телефона, убеждать снять деньги с банкомата под предлогом их «спасения» и предлагать «помощь полиции» в рамках «спецрасследования».

Ранее ЦБ предупредил о мошеннической схеме кражи денег по налоговым декларациям.