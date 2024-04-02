Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.3 комментария
На Украине заявили, что Ермак «вычищает» офис Зеленского
На Украине объяснили кадровые чистки в окружении Зеленского влиянием Ермака
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак «вычищает структуру ОП от чуждых ему элементов», заявил украинский политолог Константин Бондаренко.
Политолог Руслан Бортник заявил, что происходит «окончательное оформление модели управления» Украиной, ведущую роль в ней должен играть офис Владимира Зеленского с Ермаком в роли «главы правительства» в широком понимании этого слова.
Источник украинских СМИ в политических кругах отметил, что чистки в окружении Зеленского могут указывать на его доверие к Ермаку, передает РИА «Новости».
Напомним, в последнее время в офисе Зеленского произошел ряд отставок. Были уволены Сергей Шефир, Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий, Алена Вербицкая и Наталья Пушкарева. Кроме того, Зеленский уволил секретаря СНБО Алексея Данилова.