Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё ещё не хочет нас отпускать.3 комментария
Зеленский продолжил увольнять чиновников своего офиса
Зеленский уволил еще нескольких чиновников своего офиса
Президент Украины Владимир Зеленский уволил ряд высокопоставленных чиновников в своем офисе, следует из указов, опубликованных на сайте главы украинского государства.
Так, Сергей Шефир уволен с должности первого помощника президента, Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий покинули должности внештатного советника президента, Алена Вербицкая – с должности советника, Наталья Пушкарева отстранена от исполнения обязанностей уполномоченного президента по вопросам волонтерской деятельности, передает РИА «Новости».
Раннее президент уволил секретаря СНБО Алексея Данилова, которого позже назначили на должность посла в Молдавии.