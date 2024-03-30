Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё ещё не хочет нас отпускать.24 комментария
Пресс-секретарь Зеленского объяснил, почему уволили несколько советников президента
Пресс-секретарь Зеленского объяснил, почему уволили сразу несколько советников президента
Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоpов пояснил, что кадровые перестановки в офисе главы государства провели ради «оптимизации» штата.
По словам Никифорова, Зеленский ожидает аналогичных усилий и от других органов власти, передает РИА «Новости» со ссылкой на РБК-Украина.
Ранее Зеленский уволил ряд советников и помощников, включая Сергея Шефира – директора и основателя студии «Квартал-95».