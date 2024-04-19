Арестован второй фигурант дела о подрыве машины экс-офицера СБУ

Tекст: Дарья Григоренко

Паскарь, по версии следствия, доставил самодельную бомбу в Москву из Литвы, а затем передал ее исполнителю. Сам он отрицает свою причастность к преступлению, передает ТАСС.

Суд постановил заключить Паскаря под стражу на время следствия. Ему предъявлены обвинения в незаконной перевозке взрывчатых веществ и покушении на убийство общеопасным способом.

Ранее в Замоскворецкий суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте мужчины, который доставил в Россию компоненты для взрывного устройства для подрыва автомобиля экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова.

В среду ФСБ задержала второго фигуранта дела о подрыве в Москве автомобиля бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова, это гражданин России и Молдавии, доставивший компоненты для взрывного устройства, при помощи которого был осуществлен взрыв.