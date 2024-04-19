Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.7 комментариев
Арестован второй фигурант дела о подрыве машины экс-офицера СБУ
Замоскворецкий суд Москвы арестовал Ивана Паскаря, обвиняемого в перевозке взрывного устройства, использованного при покушении на бывшего офицера СБУ Василия Прозорова, сообщили в пресс-службе суда.
Паскарь, по версии следствия, доставил самодельную бомбу в Москву из Литвы, а затем передал ее исполнителю. Сам он отрицает свою причастность к преступлению, передает ТАСС.
Суд постановил заключить Паскаря под стражу на время следствия. Ему предъявлены обвинения в незаконной перевозке взрывчатых веществ и покушении на убийство общеопасным способом.
Ранее в Замоскворецкий суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте мужчины, который доставил в Россию компоненты для взрывного устройства для подрыва автомобиля экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова.
В среду ФСБ задержала второго фигуранта дела о подрыве в Москве автомобиля бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова, это гражданин России и Молдавии, доставивший компоненты для взрывного устройства, при помощи которого был осуществлен взрыв.