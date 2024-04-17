Когда в Штатах случается так называемая нехватка ликвидности, по странному стечению обстоятельств где-то в другой части мира нередко разгорается война или цветная революция. Так и хочется прибегнуть к известному мему «Совпадение? Не думаю!».0 комментариев
ФСБ задержала второго подозреваемого по делу о подрыве машины в Москве
ФСБ задержала второго фигуранта дела о подрыве в Москве автомобиля бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова, это гражданин России и Молдавии, доставивший компоненты для взрывного устройства, при помощи которого был осуществлен взрыв, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Как говорится в сообщении, ФСБ задержала гражданина России и Молдовы 1994 года рождения, который привез в Россию из-за рубежа компоненты СВУ, которым был подорван автомобиль экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова, передает ТАСС.
По данным ФСБ, компоненты бомбы закамуфлировали в СБУ под инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, затем в Варшаве при пособничестве местной жительницы передали посылкой в транспортную компанию для доставки в Москву.
Как рассказал курьер, 7 апреля с ним связалась отправительница груза, спросила, когда можно забрать груз, после чего он отдал груз мужчине, с которым встретился по адресу его проживания.
В Москве перевозчик отдал посылку мужчине, который стал непосредственным исполнителем подрыва автомобиля Прозорова. ФСБ показала и отправительницу груза –это брюнетка с длинными волосами. На видео она говорит с курьером по-русски и демонстрирует бумажный пакет с посылкой, в которой находятся замаскированные под косметику компоненты бомбы.
Ранее задержанный в Москве по подозрению в покушении на экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова мужчина признался в работе на СБУ и в изготовлении использованного при покушении взрывного устройства.