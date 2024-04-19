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    19 апреля 2024, 18:11 • Новости дня

    Движение ограничили на участке тюменской трассы из-за паводков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Движение ограниченно с 40 по 41-й км региональной автодороги Ишим – Казанское – граница Казахстана в Тюменской области из-за паводков, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

    Как говорится в сообщении, ограничено движение транспорта в связи с переливом воды через проезжую часть на участке 40 - 41-й км, передает ТАСС.

    Отмечается, что на этом отрезке трассы установлены временные дорожные знаки, работает наряд ДПС.

    Ранее в Тюменской области вода подошла ко всем населенным пунктам по течению реки Ишим.

    18 апреля 2024, 20:46 • Новости дня
    В Кургане возникла угроза прорыва дамбы

    МЧС призвало жителей Кургана эвакуироваться из-за риска прорыва дамбы

    В Кургане возникла угроза прорыва дамбы
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жителей Кургана призывают эвакуироваться в связи с риском прорыва дамбы, сообщает ГУ МЧС по Курганской области.

    Специалисты МЧС проводят обход жителей и информируют их о необходимости эвакуироваться до конца сегодняшнего дня, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в Кургане уровень воды в Тоболе достиг 10 метров.

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    17 апреля 2024, 17:04 • Новости дня
    Глава МЧС допустил неблагоприятный сценарий паводка в Тюменской области

    Глава МЧС Куренков допустил неблагоприятный сценарий паводка в Тюменской области

    Глава МЧС допустил неблагоприятный сценарий паводка в Тюменской области
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    На территории Тюменской области прогнозируется неблагоприятный сценарий развития паводковой ситуации, доложил глава МЧС Александр Куренков президенту России Владимиру Путину.

    В Тюменской области подтоплены 12 низководных мостов и один участок автодороги, однако ситуация может ухудшиться, сообщил Куренков, передает ТАСС.

    По словам главы МЧС, если объем сброса воды из казахстанских водохранилищ сохранится на текущем уровне, в регионе возможен наихудший сценарий развития обстановки.

    Ранее Куренков назвал нынешний паводок самым масштабным за последние десятилетия.

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    17 апреля 2024, 15:28 • Новости дня
    Из-за массовой сдачи билетов в Кургане отменили часть авиарейсов

    Tекст: Александра Юдина

    Ряд рейсов из Москвы в Курган и обратно отменили из-за сдачи билетов пассажирами, сообщили в пресс-службе аэропорта.

    Отмечается, что отмена рейсов связана с низкой нагрузкой, люди испугались и сдали билеты, передает ТАСС.

    По информации пресс-службы, были отменены рейсы на 16 апреля и 23 апреля ТИ-1091 и ТИ-1092 Москва – Курган – Москва и назначенные на 21 апреля рейсы ТИ-1093/ТИ-1094 Москва – Курган – Москва.

    Ранее сообщалось, что аэропорт, по прогнозам, попадает в зону возможного подтопления.

    Тем временем уровень воды в реке Тобол в Кургане поднялся до 850 см, достигнув отметки опасного явления.

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    17 апреля 2024, 15:50 • Новости дня
    В Курганской области рекомендовали воздержаться от поездок по федеральным трассам

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Движение грузовых автомобилей на федеральных дорогах в Курганской области ограничили из-за ситуации с паводком, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

    В частности, ограничение вводится с 17 апреля по федеральной трассе «Иртыш», это связано с эвакуацией людей и обеспечении бесперебойной работы экстренных оперативных служб, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Также сообщается, что ограничение вводится для обеспечения безопасности дорожного движения при ликвидации ЧС в регионе. Ведомство рекомендовало автомобилистам временно воздержаться от поездок.

    Ранее в среду уровень воды в реке Тобол в Кургане поднялся до 850 см, достигнув отметки опасного явления. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что глава российского государства Владимир Путин обсудит на совещании с правительством ситуацию с паводками.

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    16 апреля 2024, 23:22 • Новости дня
    Уровень воды в Тоболе превысил 8 метров

    Уровень воды в Тоболе за сутки поднялся на 81 см и превысил 8 метров

    Tекст: Денис Тельманов

    Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана достиг отметки 804 см, свидетельствуют данные онлайн-карты, созданной местными властями.

    Всего за сутки вода поднялась на 81 см, преодолев критическую отметку в 8 метров.

    В пресс-службе правительства Курганской области сообщили, что в регионе подтоплены 305 жилых домов и 685 приусадебных участков в 6 муниципальных округах, передает ТАСС.

    Отмечается, что в 25 населенных пунктах отключено электричество, власти призывают жителей всех поселений в пойме Тобола, включая Курган, эвакуироваться.

    Губернатор Вадим Шумков предупредил об «очень сложной ситуации» и сообщил, что уровень воды в Тоболе может подняться до 11 метров.

    Ранее сообщалось, что в Кетовском округе в 20 км от Кургана уровень воды в Тоболе еще днем превысил 10 метров и продолжает расти.

    Глава региона Вадим Шумков посоветовал местным жителям «не надеяться на авось», забирать детей, пожилых и маломобильных родственников, документы, вещи и покинуть территории, которые может затопить.

    В самом Кургане затопило почти тысячу домов и участков.


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    17 апреля 2024, 22:40 • Новости дня
    Уровень воды в Тоболе у Кургана превысил 9 м

    Tекст: Антон Антонов

    Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 81 см, превысив 9 м, свидетельствуют данные местных властей.

    По информации на 0.00 (22.00 мск), уровень воды вырос до 946 см, передает РИА «Новости».

    Напомним, глава МЧС Александр Куренков не исключил, что уровень воды в Курганской области может установить исторический рекорд.

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    18 апреля 2024, 19:10 • Новости дня
    Эвакуация из-за угрозы подтопления объявлена в Кургане

    Эвакуация из-за угрозы подтопления объявлена в трех микрорайонах Кургана

    Tекст: Валерия Городецкая

    В связи с угрозой подтопления жителям трех микрорайонов Кургана рекомендовано эвакуироваться, сообщило правительство Курганской области.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале курганского правительства, эвакуация объявлена в микрорайонах Малое Чаусово, Восточный и Вороновка. Жителей призывают незамедлительно покинуть опасную зону.

    Накануне уровень воды в реке Тобол в Кургане поднялся до 850 см, достигнув отметки опасного явления.

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    18 апреля 2024, 06:53 • Новости дня
    Участок набережной затопило в центре Кургана

    Tекст: Антон Антонов

    В центре Кургана частично затоплена набережная реки Тобол, сообщают информационные агентства.

    В районе затопленного участка набережной расположены госучреждения, банк, многоэтажные дома. Сотрудники полиции запретили жителям выходить на набережную.

    Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос до 970 см, передает РИА «Новости».

    Напомним, глава МЧС Александр Куренков сообщил, что вода в Курганской области может подняться до рекордного уровня.

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    17 апреля 2024, 07:17 • Новости дня
    В Кургане уровень Тобола за четыре часа поднялся на 20 см до 8,5 м

    Уровень воды в Тоболе возле Кургана поднялся за четыре часа на 20 см, достигнув критической отметки в 8,5 метров

    Tекст: Денис Тельманов

    Уровень воды в реке Тобол в Кургане поднялся до 850 см, достигнув отметки опасного явления, сообщает администрация Курганской области.

    «За четыре часа уровень воды в реке Тобол вырос на 20 см. На 17 апреля на 6.00 по местному времени (4.00 по Москве) уровень составляет 850 см», – приводит сообщение администрации ТАСС.

    Из-за паводка в Курганской области подтоплены 305 жилых домов и 685 приусадебных участков в шести округах. Без электричества остаются 25 пунктов.

    Власти призвали жителей поселений в пойме Тобола, включая Курган, эвакуироваться.

    Губернатор Вадим Шумков заявил, что в области прогнозируется «очень сложная ситуация», уровень воды может подняться до 11 метров.

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    17 апреля 2024, 16:50 • Новости дня
    Куренков: Уровень воды в Курганской области может установить исторический рекорд

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Курганской области вода, согласно прогнозам, поднимется до исторического рекорда, сообщил глава МЧС Александр Куренков на совещании с президентом России Владимиром Путиным и правительством.

    В Курганской области вода подошла непосредственно к самому городу Кургану, в ближайшее время ожидаются максимальные уровни воды до 10 метров, что является историческим рекордом, сказал министр, передает ТАСС.

    В среду уровень воды в реке Тобол в Кургане дошел до отметки опасного явления в 850 см. На федеральных трассах в Курганской области ограничили движение грузовых автомобилей.

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    18 апреля 2024, 11:37 • Новости дня
    В Курганской области опровергли прорыв дамбы в селе Большое Чаусово

    Tекст: Александра Юдина

    Сообщения о прорыве дамбы в селе Большое Чаусово Кетовского района Курганской области не соответствуют действительности, сообщили в пресс-службе администрации Кетовского муниципального округа.

    Из сообщения ведомства следует, что распространяемая в социальных сетях информация является неверной, передает РИА «Новости».

    Как уточнили в администрации, специалисты обнаружили лишь небольшую протечку под бетонными плитами моста. На место происшествия оперативно была направлена техника.

    «Ситуация находится под контролем», – подчеркнули в администрации.

    Ранее глава МЧС Александр Куренков сообщил, что вода в Курганской области может подняться до рекордного уровня.

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    17 апреля 2024, 07:46 • Новости дня
    Число подтопленных участков в Томской области за сутки выросло до 484

    Tекст: Денис Тельманов

    Число подтопленных приусадебных участков в Томской области за сутки увеличилось на 153 и достигло 484, в зоне затопления остаются четыре населенных пункта и пять садоводческих товариществ, сообщает МЧС России.

    По данным ведомства, подтоплены также 36 жилых домов и несколько участков дорог, в том числе один в самом Томске, передает ТАСС

    Власти региона ранее сообщали о переливах семи участков дорог.

    Проведенные ледовзрывные работы на реке Томь позволили приостановить повышение уровня воды, однако ситуация остается сложной.

    При наихудшем сценарии развития паводка в зону подтопления могут попасть 10 населенных пунктов.

    В четырех населенных пунктах Томского района введен режим ЧС, жители нескольких деревень и СНТ эвакуированы.

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    17 апреля 2024, 12:25 • Новости дня
    Главы регионов взяли на личный контроль ситуацию с паводками

    Tекст: Ольга Никитина

    Губернаторы российских регионов взяли на личный контроль ситуацию с паводками, они выезжают в подтопленные районы, встречаются с местными жителями.

    Так, глава Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что сделал прививку от гепатита А в Орске, показав на личном примере необходимость вакцинации в подтопленных районах. «Эпидемиологическая обстановка в территориях, пострадавших от паводка, находится на особом контроле всех служб. Мы оперативно принимаем профилактические меры, чтобы защитить оренбуржцев», – сообщил он.

    Губернатор отчитался, что по области привито 25 тыс. 402 человека, из них чуть больше 7 тыс. детей. В Орске – 15 тыс. 102 человека, в Оренбургском районе – 10 тыс. 300 человек. Он сообщил, что массовая вакцинация в Оренбурге начнется в конце недели, когда в регион поступят 70 тыс. доз из резервного фонда правительства России.

    Кроме того, Паслер встретился с жителями. Он сообщил, что ряд мер по отводу воды были приняты по советам горожан после консультаций с МЧС и другими службами. «В итоге – снизили уровень воды и отвели опасность подтопления новых территорий», – рассказал он.

    В свою очередь губернатор Курганской области Вадим Шумков осмотрел дамбу в Кургане. Он сообщил, что работы по укреплению дамбы шли круглосуточно. В них ежедневно участвовали до 4 тыс. человек. Уже возведено более 17 км защитной насыпи. С помощью беспилотников осуществляется мониторинг обстановки, рассказал глава области.

    Глава Тюменской области Александр Моор вместе с полпредом президента в УРФО Владимиром Якушевым встретился с жителями муниципалитетов, рассказали о предпринимаемых мерах и провели оперативный штаб для усиления координации всех служб в условиях ЧС.

    Губернатор Томской области Владимир Мазур встретился с жителями, поручил главам районов находиться на постоянной связи с гражданами, проводить подомовые обходы, своевременно информировать людей о повадковой ситуации и при необходимости организовать размещение в ПВР.

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    17 апреля 2024, 13:14 • Новости дня
    Глава Минстроя оценил паводковую ситуацию в Томской области

    Глава Минстроя Файзуллин оценил паводковую ситуацию в Томской области

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Минстроя Ирек Файзуллин совместно с губернатором Томской области Владимиром Мазуром осмотрел объекты строительства и оценил паводковую ситуацию в Томской области.

    В регионе проведены необходимые превентивные и защитные меры, ситуация находится на контроле. Сформирована сеть пунктов временного размещения, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Министр с губернатором посетили ПВР в селе Вершинино, организованный в местной школе. Ответили на вопросы жителей о компенсации, мерах поддержки и восстановлении объектов.

    «Проделана весомая работа по защите. МЧС и команда региона в этом плане все отработали. Ситуация на контроле, условия для сохранения жизнеобеспечения созданы. Главное – все живы, а восстановить имущество государство поможет», – сказал Файзуллин.

    В целом в среду паводковая обстановка на Томи улучшилась: за минувшие сутки уровень реки в районе Вершинина снизился на 110 см, Лагерного сада – на 74 см, речного вокзала – на 54 см.

    «Вы не останетесь один на один с бедой, мы подставим плечо пострадавшим. Сразу после половодья муниципалитеты начнут подсчитывать ущерб, восстанавливать инфраструктуру. Средства в областном бюджете зарезервированы», – заверил Мазур.

    Файзуллин и Мазур также осмотрели участок перелитой автодороги Вершинино – Яр, Коммунальный мост и Северный мост Томска. В районе Северного моста специалисты ежедневно проводят ледовзрывные работы.

    В рамках рабочего визита министр также оценил объекты строительства жилья и инфраструктуры в регионе. Глава Минстроя России посетил развивающийся микрорайон «Северный парк». Микрорайон обеспечен собственной инженерной инфраструктурой, в нем открыты десткий сад и Губернаторский Светленский лицей на 1100 мест. Сегодня идет строительство нового детского сада при лицее.

    Министр строительства и ЖКХ сейчас посещает регионы в зоне паводка по поручению президента России для оценки нынешней ситуации и организации работы по восстановлению объектов.

    Ранее сообщалось, что губернаторы российских регионов взяли на личный контроль ситуацию с паводками, они выезжают в подтопленные районы, встречаются с местными жителями.

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    18 апреля 2024, 09:59 • Новости дня
    Число подтопленных жилых домов в России достигло почти 18 тысяч

    Tекст: Ольга Никитина

    В России за сутки число подтопленных паводком жилых домов выросло на 1,7 тыс. и достигло почти 18 тысяч. Наибольший рост зафиксирован в Оренбургской и Курганской областях.

    В оперативных службах сообщили ТАСС, что паводок затронул 210 населенных пунктов и 175 садовых товариществ.

    Ранее глава МЧС Александр Куренков доложил президенту России Владимиру Путину, что на территории Тюменской области прогнозируется неблагоприятный сценарий развития паводковой ситуации.

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