Движение ограничили на участке тюменской трассы из-за паводков

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, ограничено движение транспорта в связи с переливом воды через проезжую часть на участке 40 - 41-й км, передает ТАСС.

Отмечается, что на этом отрезке трассы установлены временные дорожные знаки, работает наряд ДПС.

Ранее в Тюменской области вода подошла ко всем населенным пунктам по течению реки Ишим.