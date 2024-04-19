Генерал ВВС предположил «титановый пожар» причиной крушения Ту-22М3 на Ставрополье

Генерал Попов: Причиной крушения Ту-22М3 на Ставрополье мог стать «титановый пожар»

Tекст: Валерия Городецкая

«С моей точки зрения, отказ двигателя мог произойти из-за «титанового пожара» двигателей. Такое встречается не часто, но бывает», – сказал Попов в беседе с «Московским комсомольцем».

«Титановый пожар» может вызвать разрушение подшипников основного вала двигателя, из-за чего лопатки компрессора или турбины начинают соприкасаться с металлическими частями внутри основного корпуса, выбивая искры, которые начинают плавить металл, пояснил генерал.

«Потушить пламя системой противопожарной безопасности на самолете практически невозможно. То есть она тушится на какую-то секунду, а затем возгорание возобновляется. Пламя превращается в раскаленный металл, который может перерезать систему управления рулями высоты или элементами крыла», – сказал он.

Напомним, в пятницу в Красногвардейском округе Ставропольского края упал самолет Ту-22М3, один из членов экипажа погиб, двое госпитализированы, четвертого ищут.