Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.7 комментариев
Генерал ВВС предположил «титановый пожар» причиной крушения Ту-22М3 на Ставрополье
Генерал Попов: Причиной крушения Ту-22М3 на Ставрополье мог стать «титановый пожар»
Дальний бомбардировщик Ту-22М3, потерпевший крушение в Ставропольском крае, мог упасть из-за «титанового пожара», заявил заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов.
«С моей точки зрения, отказ двигателя мог произойти из-за «титанового пожара» двигателей. Такое встречается не часто, но бывает», – сказал Попов в беседе с «Московским комсомольцем».
«Титановый пожар» может вызвать разрушение подшипников основного вала двигателя, из-за чего лопатки компрессора или турбины начинают соприкасаться с металлическими частями внутри основного корпуса, выбивая искры, которые начинают плавить металл, пояснил генерал.
«Потушить пламя системой противопожарной безопасности на самолете практически невозможно. То есть она тушится на какую-то секунду, а затем возгорание возобновляется. Пламя превращается в раскаленный металл, который может перерезать систему управления рулями высоты или элементами крыла», – сказал он.
Напомним, в пятницу в Красногвардейском округе Ставропольского края упал самолет Ту-22М3, один из членов экипажа погиб, двое госпитализированы, четвертого ищут.