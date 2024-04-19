Командир Ту-22М3 катапультировал пилота и штурманов перед крушением

Шольц назвал число найденных НАТО для передачи Киеву систем Patriot

Шольц: НАТО может поставить Украине шесть систем Patriot

Tекст: Дарья Григоренко

Пресс-конференция транслировалась на телеканале Phoenix. Шольц отметил, что в рамках НАТО есть возможность передать на Украину дополнительные системы Patriot. По его словам, вместе с уже поставляемой системой из Германии общее число ЗРК Patriot, которые могут быть переданы Украине, составит семь, передает РИА «Новости».

Шольц уточнил, что во время саммита он выступил с соответствующей инициативой.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса располагают достаточным количеством систем ПВО, которые можно было бы передать Украине.

Ранее Германия подтвердила решение направить Киеву еще одну систему ПВО Patriot.

Позже представитель командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш сообщил, что точные сроки доставки на Украину зенитного ракетного комплекса Patriot, который обещала передать Киеву Германия, назвать невозможно.