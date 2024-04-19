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    Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.

    4 комментария
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    В наше время можно слышать: «И чего добилась Россия, порвав с Западом? Всего лишь заменила зависимость от Запада зависимостью от Китая». Аналогия с выбором Александра Невского очевидна.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Китай и Запад перетягивают украинский канат

    Пекин понимает, что Запад пытается обмануть и Россию, и Китай. Однако китайцы намерены использовать ситуацию, чтобы гарантировать себе место за столом переговоров по украинскому вопросу, где будут писаться правила миропорядка.

    5 комментариев
    19 апреля 2024, 15:40 • Новости дня

    Economist: Российская армия легко продвигается в зоне СВО

    Economist: Российская армия легко продвигается в зоне СВО, сея панику на Западе

    Tекст: Александра Юдина

    Британский журнал The Economist пишет, что Российская армия легко продвигается в зоне спецоперации, встречая минимальное сопротивление со стороны украинских военных.

    По данным издания, так как у Украины нет средств для подавления наступления пехоты, Российская армия теперь может с легкостью приблизиться к ее позициям, передает РИА «Новости».

    Ранее газета The Washington Post писала, что Россия сможет продолжать вести СВО по меньшей мере еще два года благодаря тому, что ей удалось нарастить военное производство.

    19 апреля 2024, 09:03 • Новости дня
    В Часовом Яре уничтожен укрепрайон ВСУ с иностранными наемниками

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Укрепрайон украинских войск, в котором находились, предположительно, иностранные наемники, уничтожен в Часовом Яре, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, ВКС России в Часовом Яре уничтожили укрепрайон ВСУ, находившийся далеко от первой линии обороны, передает ТАСС.

    Кимаковский добавил, что, предположительно, в числе личного состава были и иностранные наемники.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что дополнительные силы ВСУ прибыли в Часов Яр для удержания одного из ключевых районов в обороне города.

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    19 апреля 2024, 08:49 • Новости дня
    «Волнорез» не дал дронам поразить оставленный в поле на ночь «Солнцепек»

    «Волнорез» не дал БПЛА ВСУ поразить оставленный в поле на ночь «Солнцепек»

    «Волнорез» не дал дронам поразить оставленный в поле на ночь «Солнцепек»
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские FPV-дроны всю ночь атаковали оставленную в поле российскую тяжелую огнеметную систему «Солнцепек», но не смогли ее поразить из-за установленного на ней мобильного комплекса РЭБ «Волнорез», сообщил разработчик системы Станислав (полное имя не приводится из соображений безопасности).

    По его словам, был случай, когда в зоне СВО российские военные покинули машину и оставили ее пустой на всю ночь, а утром система РЭБ «Волнорез» на «заглушенной» машине смогла ее защитить, передает РИА «Новости». «Солнцепек» стоял в чистом поле шесть часов, ВСУ потратили на него штук пять-шесть дронов и все равно не смогли поразить.

    По его словам, «Солнцепек» сейчас снова в строю.

    Ранее на «Уралвагонзаводе» сообщили, что российские танки начали серийно оснащаться системами радиоэлектронной борьбы против украинских дронов в зоне спецоперации.

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    18 апреля 2024, 20:20 • Новости дня
    Онуфриенко: ВСУ не станут размещать F-16 в Староконстантинове

    Военный аналитик назвал возможные цели удара ВС России по аэродромам в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях

    Онуфриенко: ВСУ не станут размещать F-16 в Староконстантинове
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Истребители F-16, в случае их поставок на Украину, не будут размещать на аэродроме в Староконстантинове, поскольку, как показывают нынешние удары, российские войска могут до него дотянуться, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее ВС России ударили по аэродромам в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

    «ВС России регулярно наносят удары по военным аэродромам Украины. Выбор цели и времени зависит от того, какими разведданными располагает наше Минобороны», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Он не исключил, что на территории аэродромов в пригороде Староконстантинова и в Коломые было зафиксировано сосредоточение сил и техники противника.

    Вместе с тем собеседник усомнился, что площадки готовили для размещения там F-16. Несмотря на то, что местный аэродром еще в 2021 году был переоборудован под стандарты НАТО, он вряд ли может стать местом базирования американских истребителей, поскольку, как показывают нынешние удары, российские войска могут до них дотянуться. «Я думаю, что истребители, в случае их поставок на Украину, будут располагаться вблизи западноукраинской границы, прежде всего в Закарпатье», – считает Онуфриенко.

    При этом спикер допускает, что украинское командование рассматривало площадку в Староконстантинове в качестве аэродрома подскока для F-16.

    Ранее ВС России нанесли удар в районе военного аэродрома в пригороде Староконстантинова в Хмельницкой области Украины, а также по аэродрому в Ивано-Франковской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его данным, площадки готовили для принятия американских истребителей F-16.

    «В Староконстантинове в направлении аэродрома прилет, был очень мощный взрыв», – цитирует его РИА «Новости». Российские войска не первый раз наносят удар по этой цели. Один из прилетов был зафиксирован в марте. В начале апреля российские военные также ударили по объекту. Тогда сообщалось, что, возможно, было попадание по месту расположения западных и украинских военных летчиков. В районе военного аэродрома расположены электрическая подстанция, бомбовый склад, полигон, железобетонный и асфальтовый заводы.

    Лебедев уточнил, что также в ночь на 18 апреля российские войска нанесли удар по аэродрому в городе Коломыя в Ивано-Франковской области, в результате чего произошла детонация, а через несколько минут взрывы прогремели в Ивано-Франковске, где под удар попали военные склады. «Потом было три прилета в город Ивано-Франковск, недалеко от центра. Один из прилетов попал в расположение военных. Свидетели пишут о множестве скорых и о том, что кварталы почти сразу оцепили», – отметил координатор.

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    18 апреля 2024, 23:55 • Новости дня
    Директор ЦРУ счел «весьма вероятным» поражение Украины к концу года

    Директор ЦРУ Бернс счел «весьма вероятным» риск поражения Украины к концу 2024 года

    Директор ЦРУ счел «весьма вероятным» поражение Украины к концу года
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Риск того, что Украина к концу 2024 года потерпит поражение в конфликте с Россией, «весьма вероятен», заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.

    По крайней мере, сказал Бернс, вероятен риск того, что Москва сможет «фактически диктовать условия мирного урегулирования», передает РИА «Новости».

    Он заявил, что Конгресс США должен проголосовать за проект закона о дополнительном финансировании Украины, без этой поддержки «картина» окажется «гораздо более ужасной».

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что потенциал российских Вооруженных сил многократно превышает возможности ВСУ, без помощи Запада у Киева нет шансов продолжать боевые действия.

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    19 апреля 2024, 10:42 • Новости дня
    Упавший на Ставрополье бомбардировщик Ту-22М3 возвращался с боевого задания
    Упавший на Ставрополье бомбардировщик Ту-22М3 возвращался с боевого задания
    @ t.me/VVV5807

    Tекст: Ольга Никитина

    Дальний бомбардировщик Ту-22М3, потерпевший крушение в Ставропольском крае, упал после выполнения боевой задачи и возвращался на аэродром базирования, сообщили в Минобороны.

    В заявлении военного ведомства говорится, что летчики катапультировались. На борту самолета, по данным Минобороны, не было боекомплекта. Разрушений на земле не произошло, передает ТАСС сообщение Минобороны.

    Причиной аварии, по предварительным данным, стала техническая неисправность.

    Напомним, один из членов экипажа упавшего в Красногвардейском округе Ставропольского края самолета Ту-22М3 погиб, двое других госпитализированы, а четвертого в настоящее время ищут.

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    19 апреля 2024, 04:24 • Новости дня
    Economist заявил о недовольстве США Украиной

    Economist сообщил об игнорировании Украиной призывов США прекратить удары по инфраструктуре России

    Economist заявил о недовольстве США Украиной
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом недоволен тем, что Киев игнорирует призывы США прекратить удары по инфраструктуре России, сообщают СМИ.

    Как отмечает Economist, за последнюю неделю прекратились удары по российским НПЗ, передает РИА «Новости».

    США встревожены из-за угрозы роста цен на нефть. Также Вашингтон опасается «неконтролируемого обмена ударами, в котором Украина рискует оказаться проигравшей стороной», передает ТАСС.

    Источник в украинской разведке заявил Economist, что ему не поступало указаний прекратить удары. Другой источник, который производит БПЛА для украинских войск, заявил, что в Вашингтоне нет согласия по этому вопросу и в «частном порядке» американские чиновники говорят Украине «продолжать».

    Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отказался от дискуссии по поводу прекращения ударов по российским НПЗ в случае, если США не предоставят ВСУ новые системы ПВО.

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    19 апреля 2024, 10:47 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по аэродрому в Николаевской области

    Подполье: ВС России ударили по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы России нанесли удар по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области, сообщил координатор местного подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, около полуночи был прилет по аэродрому Мартыновка в Николаевской области, взрыв и детонация были слышны в нескольких километрах, дома хорошо тряхнуло, передает РИА «Новости».

    Ранее ВС России нанесли удар в районе военного аэродрома в пригороде Староконстантинова в Хмельницкой области Украины, а также по аэродрому в Ивано-Франковской области.

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    19 апреля 2024, 05:46 • Новости дня
    Власти Украины заявили, что «зима будет тяжелой»

    Вице-премьер Украины Верещук предрекла стране тяжелую зиму

    Tекст: Антон Антонов

    Очевидно, что для Украины «зима будет тяжелой», заявила вице-премьер страны Ирина Верещук.

    Верещук, комментируя масштабы повреждения инфраструктуры, заявила, что «на стороне» Украины «опыт», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    В числе наиболее проблемных областей она назвала Харьковскую, Сумскую и Черниговскую – для них запланированы отдельные проекты по восстановлению энергообъектов. Верещук сообщила, что достигнуто соглашение с Бельгией о выделении Киеву 1,5 млрд евро.

    Напомним, украинский энергохолдинг ДТЭК пожаловался на утрату 80% мощностей. В понедельник вечером Украина была вынуждена прибегнуть к экстренному импорту электроэнергии из Румынии и Польши.

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    19 апреля 2024, 14:45 • Новости дня
    WP: Военная мощь позволит России продолжать СВО по меньшей мере еще два года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия сможет продолжать вести СВО по меньшей мере еще два года благодаря тому, что ей удалось нарастить военное производство, сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на аналитиков.

    Как пишет издание, минимум в ближайшие два года ВС России смогут продолжать добиваться поставленных российским руководством задач в рамках СВО, что это стало возможным благодаря тому, что России удалось перевести на военные рельсы экономику и перехватить инициативу в зоне СВО, передает ТАСС.

    По мнению WP, этот прогноз должен отрезвить Киев по мере того, как ВСУ продолжают терять позиции на поле боя из-за нехватки вооружений и притока живой силы.

    Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что риск того, что Украина к концу 2024 года потерпит поражение в конфликте с Россией, «весьма вероятен».

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    18 апреля 2024, 23:16 • Новости дня
    Угрозу ракетной опасности объявили в Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков в Telegram призвал жителей, которые сейчас дома, держаться подальше от окон, а тех, кто оказался на улице – спуститься «в укрытие или иное безопасное место».

    Позднее ракетная опасность была отменена, но мэрия объявила об опасности атаки БПЛА в Белгороде. Через некоторое время ракетная опасность была объявлена повторно.

    Напомним, за ночь российская ПВО сбила над Белгородской областью две украинские оперативно-тактические ракеты «Точка-У», 19 снарядов РСЗО RM-70 «Вампир», 16 БПЛА и два малоразмерных воздушных шара.

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    19 апреля 2024, 01:52 • Новости дня
    ПВО сбила 25 воздушных целей на подлете к Белгороду

    Tекст: Антон Антонов

    Над Белгородом и Белгородским районом российская ПВО уничтожила 25 воздушных целей вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что никто, по имеющейся информации, не пострадал. В Белгороде выбиты окна трех в частных домовладениях, повреждены фасады.

    Кроме того, повреждения получили промышленное предприятие и складские помещения, в одном из которых произошел пожар, его уже потушили. Также повреждены 11 машин.

    В селе Таврово осколками посечены крыша постройки и забор, поврежден автомобиль.

    Напомним, в Белгородской области объявили угрозу ракетной опасности и опасности атаки БПЛА.

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    19 апреля 2024, 13:17 • Новости дня
    Солдаты ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен

    Губернатор Сальдо: Трое солдат ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен

    Tекст: Ольга Никитина

    Трое украинских военных переплыли Днепр и сдались в плен Российской армии, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    «О намерениях они сообщили нашему командованию заранее, все было скоординировано и прошло успешно», – написал он в своем Telegram-канале, опубликовав видео с пленными.

    Сальдо отметил, что теперь солдаты выживут и после победы России в спецоперации вернутся к своим семьям.

    Губернатор призвал украинских военных не умирать за Владимира Зеленского и писать в соответствующий чат-бот, чтобы сдаться в плен.

    Ранее пленный украинский военнослужащий Евгений Погребняк рассказал, что принял решение сдаться после того, как прочитал записку, скинутую российским беспилотником, к позициям ВС России он также вышел, двигаясь вслед за дроном.

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    19 апреля 2024, 07:56 • Новости дня
    Ракеты РСЗО «Вампир» и ATACMS сбиты над Белгородской областью и Черным морем

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский режим попытался осуществить террористические атаки с использованием оперативно-тактических ракет ATACMS, РСЗО RM-70 «Вампир» и БПЛА, сообщило Минобороны России.

    Минобороны в Telegram сообщило, что три ОТР ATACMS сбиты над Черным морем. Над Белгородской областью ПВО сбила 25 снарядов и три беспилотника.

    Напомним, накануне Минобороны сообщило, что за ночь российская ПВО сбила над Белгородской областью две оперативно-тактические ракеты «Точка-У», 19 реактивных снарядов, 16 БПЛА и два малоразмерных воздушных шара. Также воздушные цели были уничтожены над Ростовской и Воронежской областями.

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    19 апреля 2024, 14:15 • Новости дня
    В Одессе прогремели два взрыва

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два взрыва прогремели в Одессе, сообщает украинское издание «Общественное».

    Между тем издание «Страна» сообщило о пожаре в городе после взрыва, передает ТАСС.

    В Одесской области действует воздушная тревога.

    Ранее российские войска нанесли удар по порту Одессы.

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    19 апреля 2024, 12:32 • Новости дня
    Для кандидатов в программу «Время героев» в зоне СВО увеличены сроки тестирования

    Tекст: Ольга Никитина

    Продолжается отбор на образовательную программу «Время героев». Участники отбора проходят тестирование управленческих компетенций. Для участников отбора в зоне СВО предусмотрен особый порядок, в том числе увеличение сроков тестирования и прохождение тестов в центрах оценки, сообщил руководитель блока оценочных мероприятий программы Павел Безручко.

    По его словам, оценочные мероприятия проходят успешно. Многим участникам отбора не помешало пройти тестирование и то, что они находятся на передовой. «Мы изначально прекрасно понимали все трудности, с которыми столкнутся наши военнослужащие, находящиеся в зоне боевых действий. Поэтому они ставили специальную отметку в анкете. Для них был предусмотрен особый порядок, в том числе увеличение сроков тестирования и прохождение тестов в центрах оценки», – приводятся его слова в Telegram-канале «Время героев».

    Однако, по словам  Безручко, большинство военнослужащих, находящихся в зоне СВО, были настолько мотивированы на участие в программе, что смогли пройти тестирование в общем порядке. «Из числа тех, кто в анкете отметил, что находится в зоне СВО, 65% смогли найти возможность и пройти тестирование в отведенный для этого срок. Это почти 7 тыс. военнослужащих. Еще 3 тыс. 300 участников, выполняющих свой воинский долг, мы ждем на тестировании в центрах оценки. Мы преклоняемся перед ребятами: найти время и возможность для саморазвития, выполняя боевые задачи, – это очень высокая мотивация».

    Тем, кто по объективным причинам не смог завершить регистрацию либо не успел пройти тестирование, будут направлены приглашения посетить центры оценки в филиалах Президентской академии.

    Понимая все технические сложности, с которыми могли столкнуться участники, проходившие тестирование на передовой, в случае обнаружения во время оценки результатов тестов признаков явных технических проблем, будет рассматриваться возможность приглашения их в центры оценки для прохождения тестирования, говорится в сообщении.

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