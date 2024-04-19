Экс-педиатру Буяновой ужесточили обвинение по делу о фейках про ВС России

Tекст: Алексей Дегтярев

Ей утяжелили обвинение, переквалифицировав его на статью «Публичное распространение по политическим, идеологическим мотивам заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ», сказал Черджиев ТАСС.

Его клиент не считает себя виновной. Со следующей недели сторона защиты начнет знакомство с материалами дела.

До этого Буяновой вменялась ч. 1 ст. 207.3 УК России. По ней максимальное наказание составляет до пяти лет лишения свободы. По новой статье ей грозит до десяти лет заключения.

Ранее Черджиев заявлял, что Буянову не стали отправлять в СИЗО и избрали ей меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Согласно версии следствия, врач в ходе приема в детской больнице некорректно высказалась об отце ребенка, погибшего в зоне СВО.