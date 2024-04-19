  • Новость часаИзраиль нанес ракетный удар по Ирану
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    Латвия провоцирует этнические чистки русских в Совете Европе
    За подготовку покушения на Зеленского задержали поляка
    Макрон объяснил невозможность построить на Украине систему ПВО как в Израиле
    Панда Катюша ранила сотрудника Московского зоопарка
    ФРГ не предоставила доказательств связи с Россией подозреваемых в шпионаже
    В Крыму задержали членов неонацистской группировки «Белая масть»
    Трубопровод взорвался в Харьковской области
    Шольц назвал число найденных НАТО для передачи Киеву систем Patriot
    Кулеба признал отсутствие у Киева плана Б при прекращении помощи США
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Китай и Запад перетягивают украинский канат

    Пекин понимает, что Запад пытается обмануть и Россию, и Китай. Однако китайцы намерены использовать ситуацию, чтобы гарантировать себе место за столом переговоров по украинскому вопросу, где будут писаться правила миропорядка.

    3 комментария
    Марк Лешкевич Марк Лешкевич Вторая мировая война продолжается

    Диверсии, саботаж, радикализм – стандартные методы Запада в борьбе против нашей страны, которую в ходе холодной войны он использовал на полную катушку и продолжает использовать сейчас.

    3 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Война как способ решить финансовые проблемы

    Когда в Штатах случается так называемая нехватка ликвидности, по странному стечению обстоятельств где-то в другой части мира нередко разгорается война или цветная революция. Так и хочется прибегнуть к известному мему «Совпадение? Не думаю!».

    6 комментариев
    19 апреля 2024, 04:57 • Новости дня

    Премьер Молдавии назвал себя румыном

    Tекст: Антон Антонов

    Глава правительства Молдавии Дорин Речан, который родился в Молдавской ССР, заявил, что считает себя румыном.

    На вопрос о том, как он ответит на соответствующие вопросы в ходе начавшейся переписи населения, Речан заявил: «Я румын и говорю по-румынски».

    Молдавский оппозиционер Илан Шор выражал тревогу в связи с тем, что граждан Молдавии уговаривают записывать себя румынами в опросниках, передает ТАСС со ссылкой на Jurnal TV.

    Напомним, в 2023 году государственный язык Молдавии официально переименовали в румынский. Президент страны Майя Санду заявила о нехватке поддержки в Молдавии идеи объединения с Румынией.

    18 апреля 2024, 17:23 • Новости дня
    ПАСЕ призвала к «деколонизации» России

    ПАСЕ приняла резолюцию с призывом к «деколонизации» России

    ПАСЕ призвала к «деколонизации» России
    @ IMAGO/Kira Hofmann/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой призвала к «деколонизации» России.

    Соответствующий текст документа опубликован на сайте ПАСЕ. В резолюции говорится, что «ассамблея заявляет о необходимости действий стран Евросоюза в поддержку политических заключенных и гражданского общества в России, а также о том, что деколонизация РФ является необходимым условием установления демократии», передает «Рен-ТВ».

    Кроме того, ПАСЕ выступила за создание контактной платформы для диалога с «российскими демократическими силами».

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что стремление Запада нанести России поражение в конфликте с Украиной связано с желанием «убрать» конкурента США на нефтяных рынках. По его словам, этим они надеются ослабить Россию, вывести из числа глобальных игроков, более того – многие неправительственные организации и политические деятели заявляют о необходимости «деколонизации» России.

    Кроме того, в мае президент России Владимир Путин дал совет собирающимся в Праге политэмигрантам, которые организовывают форумы по «деколонизации России».

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    18 апреля 2024, 12:31 • Новости дня
    Захарова поинтересовалась реакцией Запада на разговоры о подрыве евротоннеля под Ла-Маншем

    МИД: Запад игнорирует планы Украины атаковать Крымский мост

    Захарова поинтересовалась реакцией Запада на разговоры о подрыве евротоннеля под Ла-Маншем
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия выразила недовольство отсутствием реакции западных стран на заявления Украины о возможном нанесении удара по Крымскому мосту.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля в интервью немецкому таблоиду Bild озвучил планы ВСУ разрушить Крымский мост к середине июля 2024 года, передает ТАСС.

    «Как вы думаете, была ли какая-то реакция со стороны Даунинг-стрит (канцелярия премьер-министра Великобритании – прим. ВЗГЛЯД), Форин-офиса (британского МИД – прим. ВЗГЛЯД), всевозможных обсерваторий по правам человека, которых наплодили на Западе? Нет», – подчеркнула Захарова.

    Она сравнила бездействие Запада с тем, как бы отреагировали западные страны, если бы военные эксперты третьих стран публично обсуждали планы по подрыву мостов в Германии, Португалии или евротоннеля под Ла-Маншем.

    «Что бы сделали с этими изданиями, и что бы сделали с теми экспертами, которые подобное предлагают?» – задала риторический вопрос Захарова.

    Напомним, украинские власти, по данным британской газеты Sun, планируют до середины июля нанести удар по Крымскому мосту.

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    18 апреля 2024, 13:06 • Новости дня
    В Совфеде предложили ответ на ультиматум «воров из G7» по разморозке российских активов

    Сенатор Климов: Условия «Большой семерки» по разморозке российских активов абсурдны

    В Совфеде предложили ответ на ультиматум «воров из G7» по разморозке российских активов
    @ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Угрозы G7 по поводу российских активов нелепы. Во-первых, Россия сама восстанавливает то, что было разрушено в ходе боев. Во-вторых, пора бы уже заставить «семерку» платить по счетам за их колониальное прошлое, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее «Большая семерка» пригрозила не размораживать российские активы, пока Москва не выплатит Киеву «компенсации».

    «Условия «Большой семерки» по разморозке российских активов абсурдны», – считает сенатор Андрей Климов. По его словам, у каждого члена объединения «рыльце в пушку», и Москве в ответ на ультиматумы воров стоит акцентировать внимание на их колониальном прошлом.

    Собеседник напомнил, что, по некоторым данным, Великобритания вывела из Индии почти 45 трлн долларов США с 1765 по 1938 годы. «Гипотетический ультиматум мирового сообщества о прекращении отношений с Лондоном до тех пор, пока он не возместит ущерб Нью-Дели, был бы более разумным, чем те требования, которые сейчас G7 выдвигает России», – указал парламентарий.

    Подобные «темные страницы» можно найти в истории каждого члена объединения, добавил Климов. «Их давно пора заставить платить по счетам. Поэтому, на мой взгляд, Москве стоит назвать общую сумму, сколько США, Британия, Германия, Франция, Япония, Италия и Канада наворовали», – предложил сенатор.

    Более того, по мнению собеседника, Москве стоит выставить «Большой семерке» счет за урон, который Украина с помощью натовского оружия наносит РФ. «Те разрушения, которые происходят на театре военных действий, Россия – без всяких ультиматумов со стороны этих негодяев – восстанавливает, потому что мы относимся к земле, как к своей родной», – детализировал он.

    Климов также считает правомерным посмотреть, сколько Москве пришлось вложить в «разбомбленное, разгромленное, разворованное наследие Советского Союза на территории бывшей УССР», и предъявить счет, «причем с процентами». «Не надо стесняться, нам не в чем оправдываться. В то же время важно постоянно показывать этим негодяям их лицо и натуру», – акцентировал спикер.

    Ранее в Вашингтоне состоялась встреча министров финансов и глав центробанков G7. На ней обсуждалась в том числе судьба российских активов. В итоговом заявлении говорится о том, что страны «Большой семерки» (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония) сохранят их замороженными, пока не добьются от Москвы выплат за урон, нанесенный Украине во время специальной военной операции.

    «Мы подтверждаем решимость добиться от России выплат за ущерб, причиненный Украине. До тех пор суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными», – приводит РИА «Новости» текст релиза. Указывается, что «семерка» приветствует предложение Евросоюза направить замороженные активы РФ в пользу Киева, а также решение Великобритании и США по ограничениям на торговлю недрагоценными металлами России. 

    G7 собирается рассмотреть различные механизмы, которые позволят помочь Киеву, задействовав замороженные активы России. При этом подчеркивается, что действовать G7 намерена в рамках международного права и национальных законов. Варианты представят на летнем саммите «Большой семерки» в Италии.

    Российский Минфин в 2022 году оценил замороженные активы примерно в 300 млрд долларов. На Западе изучают несколько вариантов использования этих средств. Среди них – прямая конфискация, использование процентных доходов, полученных от использования активов, выпуск специальных облигаций, залогом по которым будут замороженные активы.

    Москва предупреждала, что любые меры в отношении замороженных активов будут восприняты как «воровство российского имущества». Газета ВЗГЛЯД писала, что конфискация Евросоюзом средств может привести к крайне печальным последствиям не только для самой еврозоны, но и для всего финансового мира.

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    18 апреля 2024, 20:14 • Новости дня
    Шольц назвал число найденных НАТО для передачи Киеву систем Patriot

    Шольц: НАТО может поставить Украине шесть систем Patriot

    Шольц назвал число найденных НАТО для передачи Киеву систем Patriot
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Страны НАТО могут поставить Украине шесть систем противовоздушной обороны Patriot, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции, посвященной итогам двухдневного саммита ЕС.

    Пресс-конференция транслировалась на телеканале Phoenix. Шольц отметил, что в рамках НАТО есть возможность передать на Украину дополнительные системы Patriot. По его словам, вместе с уже поставляемой системой из Германии общее число ЗРК Patriot, которые могут быть переданы Украине, составит семь, передает РИА «Новости».

    Шольц уточнил, что во время саммита он выступил с соответствующей инициативой.

    Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса располагают достаточным количеством систем ПВО, которые можно было бы передать Украине.

    Ранее Германия подтвердила решение направить Киеву еще одну систему ПВО Patriot.

    Позже представитель командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш сообщил, что точные сроки доставки на Украину зенитного ракетного комплекса Patriot, который обещала передать Киеву Германия, назвать невозможно.

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    18 апреля 2024, 10:53 • Новости дня
    Bloomberg предрек России роль центра мировой торговли

    Bloomberg: Севморпуть и коридор «Север – Юг» могут сделать Россию центром мировой торговли

    Bloomberg предрек России роль центра мировой торговли
    @ Светлана Шевченко/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Реализация крупных инфраструктурных проектов – Северного морского пути (СМП) и международного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг» с участием Ирана и Индии – может превратить Россию в центр мировой торговли, пишет Bloomberg.

    По данным экспертов агентства, данные проекты способны сделать Россию центром большей части международной торговли, несмотря на попытки Запада изолировать ее на фоне СВО, передает ТАСС.

    Также, по мнению авторов материала, СМП и МТК «Север – Юг» позволят значительно сократить время доставки товаров до потребителя, а также избежать опасностей, связанных с судоходством в Красном море. Ожидается, что время в пути сократится на 30–50% по сравнению с традиционным маршрутом через Суэцкий канал.

    Кроме того, строительство новых транспортных путей также усилит разворот Москвы от Европы в сторону Индии и Китая.

    Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что перевозки по Севморпути установили рекорд в 36 млн тонн в год.

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    18 апреля 2024, 12:06 • Новости дня
    Боррель назвал «единственный путь» урегулирования конфликта на Украине

    Боррель: План Зеленского – единственный путь урегулировать конфликт на Украине

    Боррель назвал «единственный путь» урегулирования конфликта на Украине
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Единственный путь урегулирования украинского конфликта – это реализация плана Владимира Зеленского, другого нет, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    Боррель отметил, что предлагалось много планов, в том числе от Китая, Бразилии, Африки, Латинской Америки, однако все они «исчезли».

    «Единственный, который сохраняется и обсуждается на международном уровне, – это план Зеленского», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров по итогам переговоров с руководителем МИД КНР Ван И заявил, что Россия и Китай считают бесперспективными любые международные встречи по Украине, которые игнорируют законные озабоченности Москвы в сфере безопасности.

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    18 апреля 2024, 13:59 • Новости дня
    Подозреваемый в убийстве из-за парковки в Москве оказался жителем Закавказья
    Подозреваемый в убийстве из-за парковки в Москве оказался жителем Закавказья
    @ t.me/moscowproc

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Устанавливается законность пребывания в российской столице жителя одной из стран Закавказья Шахина Аббасова, подозреваемого в убийстве мужчины в ходе конфликта из-за парковочного места, сообщил источник в правоохранительных органах.

    По предварительным данным, регистрация в Москве у Аббасова отсутствовала, сказал собеседник ТАСС.

    Отмечается, что он мог скрыться с места на белой иномарке, из-за парковки которой начался конфликт.

    Ранее ГСУ СК по Москве сообщал, что установлена личность мужчины, подозреваемого в убийстве человека из-за парковочного места. Источник в правоохранительных органах сообщал, что подозреваемый является иностранным гражданином.

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    18 апреля 2024, 14:25 • Новости дня
    Российские войска поразили пункт командования ВСУ «Север»
    Российские войска поразили пункт командования ВСУ «Север»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки поразили пункт командования украинских вооруженных сил «Север», склад боеприпасов украинской оперативно-тактической группировки «Донецк», сообщило Минобороны России.

    Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили пункт управления командования ВСУ «Север», две пусковых установки с радиолокатором подсвета и наведения ЗРК С-300, склад боеприпасов группировки «Донецк», склады вооружения и топлива 101-й бригады теробороны, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 251 украинский дрон, две тактических ракеты «Точка-У» и 33 снаряда чешской РСЗО Vampire.

    С начала СВО уничтожено 583 самолета, 270 вертолетов, 21 734 дрона, 504 ЗРК, 15 801 танк и другие бронемашины, 1267 машин РСЗО, 8945 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    18 апреля 2024, 07:28 • Новости дня
    G7 пригрозила не размораживать активы России до выплаты «компенсации» Украине

    G7 подтвердила намерение оставить активы России замороженными до выплаты Москвой «компенсации» Украине

    G7 пригрозила не размораживать активы России до выплаты «компенсации» Украине
    @ Alessandro Bremec/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Суверенные активы России в странах G7 останутся замороженными, пока Москва не согласится оплатить «ущерб, причиненный Украине», заявили министры финансов и главы ЦБ стран G7.

    По итогам встречи на полях конференции МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне G7 заявила, что поддерживает предложения ЕС по доходам от замороженных российских активов, а также меры, принятые Великобританией и США против торговли российскими недрагоценными металлами.

    G7 собирается рассмотреть различные механизмы, которые позволят помочь Киеву, задействовав замороженные активы России. При этом подчеркивается, что действовать G7 намерена в рамках международного права и национальных законов, передает РИА «Новости».

    Министры финансов и главы ЦБ стран G7 собираются на июньском саммите в Италии представить лидерам своих стран варианты использования активов России.

    Напомним, главы государств и правительств стран ЕС считают, что предложения Еврокомиссии по использованию прибыли от замороженных активов России для Украины необходимо оперативно одобрить.

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    18 апреля 2024, 14:52 • Новости дня
    Иран пригрозил ударом по израильским ядерным объектам
    Иран пригрозил ударом по израильским ядерным объектам
    @ Morteza Nikoubazl/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тегеран может пересмотреть заявленную им ранее ядерную политику на фоне угрозы агрессии Израиля, заявил командующий подразделениями Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) по обеспечению безопасности иранских ядерных объектов.

    «Угроза со стороны Израиля ядерным объектам Ирана позволяет пересмотреть и отклониться Ирану от заявленной им ядерной доктрины и политики», – приводит его слова агентство Tasnim, передает РИА «Новости».

    В КСИР также заявили, что Ирану известно местоположение «всех ядерных объектов Израиля» и он готов мгновенно атаковать их в случае агрессии Тель-Авива.

    Ранее бывший советник по национальной безопасности Белого дома Джон Болтон призвал Израиль уничтожить иранскую программу ядерного оружия.

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    18 апреля 2024, 20:37 • Новости дня
    Панда Катюша ранила сотрудника Московского зоопарка
    Панда Катюша ранила сотрудника Московского зоопарка
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В Московском зоопарке панда Катюша во время игры расцарапала руку и живот сотрудника, сообщила директор зоосада Светлана Акулова.

    В своем Telegram-канале она поделилась фото, на котором кипер показывает полученные раны. «Многие спрашивают, почему мы не тискаем Катюшу. Вот потому и не тискаем. Она просто играла, но ее игры уже опасны», – написала Акулова.

    Ранее сообщалось, что панда Катюша впервые вышла к посетителям Московского зоопарка. 8 марта панду переселили в большой вольер на территории павильона «Фауна Китая». 9 апреля панда Катюша сбежала из своего вольера.

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    18 апреля 2024, 20:55 • Новости дня
    Трубопровод взорвался в Харьковской области
    Трубопровод взорвался в Харьковской области

    Tекст: Кристина Цыцура

    Взрыв прогремел в Харьковской области, пострадал газовый трубопровод, сообщило издание «Страна».

    По данным СМИ, в радиусе 40 метров от места взрыва плавится асфальт, высота столба пламени достигает 70 метров, передает ТАСС.


    О причинах происшествия и местоположении трубопровода не сообщается.

    Ранее сообщалось, что на Украине произошел взрыв в многоэтажном доме после того, как мужчина выстрелил из гранатомета.

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    18 апреля 2024, 08:47 • Новости дня
    Маск поддержал Дурова, рассказавшего о нежелании жить в США
    Маск поддержал Дурова, рассказавшего о нежелании жить в США
    @ Tatan Syuflana/AP/ТАСС,Jeffrey Mayer/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский предприниматель Илон Маск согласился с тем, что безопасность улиц в США является базовым требованием. Заявление прозвучало после того, как основатель Telegram Павел Дуров в интервью Такеру Карлсону рассказал о том, что его попытались ограбить в Сан-Франциско.

    Маск поставил лайк публикации пользователя Гарри Тана, который опубликовал отрывок из интервью Дурова и заявил, что безопасные улицы – это «лишь базовое требование».

    «Полицейская комиссия и судьи должны ответить за то, что они сделали с Сан-Франциско», – передает РИА «Новости» слова Тана.

    Напомним, Дуров рассказал, что хотел обосноваться в США, но передумал, когда в первый и единственный раз в жизни подвергся нападению уличных грабителей в Сан-Франциско, которые попытались вырвать из его рук телефон.

    Ранее Маск согласился с позицией российского лидера Владимира Путина о том, что превращение доллара в инструмент борьбы стало ошибкой Вашингтона.

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    18 апреля 2024, 11:54 • Новости дня
    Политолог: После обнаружения в Германии «похищенных» детей Киев продолжит обвинять Россию

    Политолог Шеслер: Украина и Запад не будут извиняться перед Россией после обнаружения в Германии якобы «похищенных» детей

    Политолог: После обнаружения в Германии «похищенных» детей Киев продолжит обвинять Россию
    @ Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Обнаружение «похищенных» украинских детей в Германии еще раз показывает надуманность обвинений в адрес России. Однако не стоит ожидать, что после этого случая перед Москвой извинятся. Запад будет и дальше использовать эту тему в личных целях, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее в ФРГ нашли более 160 детей, считавшихся вывезенными в Россию.

    «Судя по всему, в Германии обнаружили часть тех детей, которые якобы были «похищены» Россией. Это еще раз доказывает надуманность выдвинутых против президента Путина и уполномоченного по правам ребенка Львовой-Беловой обвинений со стороны Международного уголовного суда (МУС)», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «Что любопытно, офис Зеленского никогда не предъявлял никаких подробных данных о якобы вывезенных детях. Это делалось специально, чтобы Москва никак не могла опровергнуть претензии. Сложно опровергать что-то, не располагая фактами», – отмечает собеседница.

    При этом эксперт считает, что нахождение детей в Германии легко объяснимо. «В 2022 году многие украинцы покидали страну через Россию. В дальнейшем они могли уезжать в третьи страны, не предупредив об этом родственников. Те, в свою очередь, теряли след и обращались за помощью к украинским властям, которые вносили несовершеннолетних в списки пропавших без дополнительной проверки, – пояснила она.

    «Несмотря на то что ребят нашли, Украина никак не будет извиняться или оправдываться. В офисе Зеленского скажут, что часть «похищенных» обнаружили, а оставшихся нет. Более того, ситуации, когда детей возвращали из России обратно на родину, уже случались. Однако это никак не повлияло на позицию наших оппонентов. Более того, Запад также будет по-прежнему использовать эту тему в собственных интересах», – заключила Шеслер.

    Ранее на территории Германии нашли 161 украинского ребенка, которые ранее считались «вывезенными в Россию», заявил руководитель украинской нацполиции Иван Выговский. Каким образом дети попали в ФРГ, тот не уточнил.

    Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале отметила, что Москва давно обращает внимание мировой общественности на то, что «Украина создала мифологическую систему в отношении детей, которые были якобы «депортированы» в Россию».

    «Проверяя поступившие по различным каналам списки несовершеннолетних, видим, что часть детей давно находится дома с родителями или в других государствах и даже никогда не разлучалась со своими ближайшими родственниками», – отметила она. Кроме того, Львова-Белова предложила поискать «похищенных» ребят не только в странах ЕС.

    Напомним, в марте 2023 года досудебная палата Международного уголовного суда в Гааге выписала ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой по делу о «незаконном вывозе детей».

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    18 апреля 2024, 11:57 • Новости дня
    В Тбилиси рассказали о призывах «авторитетов» к «катастрофическим» санкциям против России

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили рассказал о призывах «авторитетов» из Вашингтона и Брюсселя, которые могли привести к катастрофическим последствиям для Грузии, в том числе из-за санкций против России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Что есть черное, а что – белое, должно решаться аргументами, а не «авторитетами». Определяющим для нас является интерес народа Грузии. Это автоматически означает, что мнение других не является для нас определяющим», – сказал он, комментируя жесткую критику Вашингтона и Брюсселя законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», одобренного накануне в первом чтении.

    «Если бы мы опирались исключительно на «авторитетов», то должны были бы ввести санкции (против России), что обернулось бы для Грузии катастрофой. Такой же катастрофой было бы освобождение (отбывающего шестилетний срок экс-президента Михаила) Саакашвили. Авторитеты подталкивали нас и к другим рискам – открыто или непублично», – заявил спикер высшего законодательного органа Грузии.

    «Мы следовали и продолжим следовать не тому, что говорят авторитеты, а с учетом верности для народа Грузии, после здорового и трезвого обсуждения», – сказал Шалва Папуашвили.

    По его словам, прозрачность, которой власти Грузии добиваются данным законом, является «главным принципом в Европе».

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    Украина приспособила для террора воздушные шары

    Украина начала регулярно запускать в сторону России малоразмерные воздушные шары, замаскированные под метеозонды. Они едва заметны для ПВО, но при этом могут нести взрывчатку и средства для ведения разведки. Эксперты расходятся во мнениях о том, как эффективно противостоять этой угрозе, но предупреждают: движение шара непредсказуемо и может привести к самым неожиданным последствиям. Подробности

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    Армения готовится сделать Турции ключевую уступку

    В Ереване началась подготовка к пересмотру одного из самых священных представлений об армянской истории и армянской нации в целом – отношению к геноциду, устроенному более ста лет назад Османской империей. Это главная психотравма армянского общества, лежащая в основе современной армянской государственности. Кто и зачем хочет ее переосмыслить? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Операция по спасению Майи Санду

      В октябре в Молдавии пройдет референдум, на котором гражданам предложат внести изменения в конституцию, подрывающие молдавский суверенитет, и определиться со вступлением в ЕС. По сути, этот плебисцит – операция по спасению президента Майи Санду, которая очень нужна и Киеву, и НАТО.

    • Как Китай унизил Шольца

      Канцлер Германии Олаф Шольц завершил трехдневный визит в Китай, который начался для него с унижения в аэропорту, а закончился переговорами с председателем Си Цзиньпином. Си явно не внял доводам Шольца по теме конфликта с Россией. Впрочем, эта тема для канцлера была лишь прикрытием: ему нужно другое.

    • Макрон хочет от России не того перемирия

      Президент Франции Эммануэль Макрон добивается того, чтобы на период Олимпиады в Париже бои на Украине прекратились. За помощью в этом деле он планирует обратиться к председателю Китая Си Цзиньпину. Пафос у логики Макрона вроде как благородный, однако прислушиваться к нему не нужно.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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