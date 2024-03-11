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В Молдавии признали законным отказ от молдавского языка
Конституционный суд Молдавии признал законным переименование госязыка из молдавского в румынский
Конституционный суд (КС) Молдавии на заседании признал законным решение парламента о переименовании государственного языка из молдавского в румынский, заявила глава КС Домника Маноле.
Как указала Маноле на заседании, Конституционный суд Молдавии частично удовлетворил запрос о проверке законности решения парламента. По ее словам, решение парламента было принято в ответ на постановление КС от 2013 года, что приравнивается к конституциональным постановлениям. Также она добавила, что были внесены технические изменения в законодательство, передает РИА «Новости».
Таким образом, государственным языком в республике признан румынский. При этом КС указал, что парламент не имел права признавать устаревшей часть статьи 13 из Конституции. В частности, из основного закона была исключена формулировка о том, что государственный язык Молдавии «функционирует на основе латинской графики». Решение о признании какой-либо формулировки из Конституции должен был принять суд, а не депутаты парламента.
Напомним, премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что Украина официально признала молдавский язык румынским. Он также назвал молдавский «изобретением Российской Федерации».
В марте прошлого года государственный язык Молдавии официально переименовали в румынский. Ранее президент Молдавии Майя Санду одобрила постановление парламента о переименовании госязыка с молдавского в румынский. До этого идею изменить госязык одобрил парламент Молдавии.