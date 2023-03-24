Госязык Молдавии официально переименовали в румынский

Закон о переименовании государственного языка в Молдавии в румынский опубликован в пятницу в «Официальном вестнике».

По данным журналистов РИА «Новости», в пятницу опубликован выпуск «Официального вестника» с текстом закона о переименовании языка из молдавского в румынский, это означает вступление его в силу.

Ранее президент Молдавии Майя Санду одобрила постановление парламента о переименовании госязыка с молдавского в румынский. До этого идею изменить госязык одобрил парламент Молдавии.

Лингвист газете ВЗГЛЯД, комментируя инициативу Санду, озвученную в 2021 году, рассказала о разнице между молдавским и румынским языками.