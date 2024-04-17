Из-за массовой сдачи билетов в Кургане отменили часть авиарейсов

Tекст: Александра Юдина

Отмечается, что отмена рейсов связана с низкой нагрузкой, люди испугались и сдали билеты, передает ТАСС.

По информации пресс-службы, были отменены рейсы на 16 апреля и 23 апреля ТИ-1091 и ТИ-1092 Москва – Курган – Москва и назначенные на 21 апреля рейсы ТИ-1093/ТИ-1094 Москва – Курган – Москва.

Ранее сообщалось, что аэропорт, по прогнозам, попадает в зону возможного подтопления.

Тем временем уровень воды в реке Тобол в Кургане поднялся до 850 см, достигнув отметки опасного явления.