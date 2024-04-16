  • Новость часаКадыров: Алаудинов назначен замглавы Главного военно-политического управления
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    Иран нашел способ взломать противоракетную оборону Израиля
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    Борис Акимов Борис Акимов Вихри истории надо закручивать в правильном направлении

    Россия – это особая цивилизация, которая идет своим путем, или Россия – это такая недо-Европа, цель которой войти в этот самый европейский дом?

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем Ватикан бросил вызов западной элите

    Трещина между Ватиканом и западной элитой, которая отчетливо поползла после отказа папы становиться «капелланом НАТО», усилилась после недавнего призыва «начать переговоры» в отношении конфликта на Украине, теперь обозначилась самым явным образом.

    5 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Запад всегда был против России

    Алекс Токвиль, французский государственный деятель и политический философ первой половины XIX века, предсказывал, что не пройдет и столетия, и Россия – если дать ей свободно развиваться – по своему национальному богатству обгонит всю совокупную Европу.

    18 комментариев
    16 апреля 2024, 18:23 • Новости дня

    Кадыров: Алаудинов назначен замглавы Главного военно-политического управления

    Кадыров: Алаудинов назначен замглавы Главного военно-политического управления ВС России

    Кадыров: Алаудинов назначен замглавы Главного военно-политического управления
    @ Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Замначальника Главного военно-политического управления ВС России назначен генерал-майор и командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Алаудинов освобожден от ранее занимаемой должности замкомандующего 2-м армейским корпусом ВС России и назначен заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны России, сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.

    Он подчеркнул, что это – важное решение, подтверждающее «выдающиеся способности, личное мужество и преданность избранному делу» Алаудинова.

    В конце 2023 года Алаудинов заявлял, что в 2024 году Россия «поставит точку в СВО».

    15 апреля 2024, 18:54 • Новости дня
    Переодетых в российскую форму сотрудников СБУ заметили под Харьковом

    Жители Волчанска сообщили о странных военных в российской форме с шевронами «Z»

    Переодетых в российскую форму сотрудников СБУ заметили под Харьковом
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Волчанска Харьковской области заметили сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) в российской военной форме, они считают, что готовится провокация.

    В соцсетях сообщается, что в последние дни в Волчанске «гуляют» военные с шевронами «Z». По словам местных жителей, появление «российских военных» выглядит странно, потому что ВСУ стоят на месте и никаких боев не наблюдается, пишет «Московский комсомолец».

    Эксперты предположили, что «странные русские» могут быть переодетыми сотрудниками СБУ, которые готовят провокацию или ищут лояльных России жителей Волчанска.

    Ранее сообщалось, что под Волчанском была уничтожена база наемников, которых украинские спецслужбы готовили для совершения терактов в Белгородской области.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как ВСУ способствуют превращению Харькова в город, непригодный для проживания.

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    16 апреля 2024, 13:58 • Новости дня
    Стало известно о возможной ликвидации Буданова или Сырского на Украине

    СМИ сообщили о возможной ликвидации Буданова или Сырского на Украине

    Стало известно о возможной ликвидации Буданова или Сырского на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Удар российских военных по полигону в Чугуеве около Харькова мог способствовать ликвидации руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) или главкома ВСУ Александра Сырского.

    Ряд СМИ утверждают, что на месте удара мог находиться не Буданов, а главком ВСУ Сырский, при этом все сообщения идут с упором на то, что уничтожены важные чины, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Военное дело».

    Также отмечается, что могли быть уничтожены украинские офицеры. Официальной информации из Киева по поводу жертв российской атаки не поступало.

    В Киеве уже не раз признавали десятикратное превосходство России в числе артиллерийских снарядов.

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    15 апреля 2024, 20:55 • Новости дня
    Пригожин: Пугачевой обидна потеря российской публики

    Продюсер Пригожин объяснил низкое число прослушиваний новой песни Пугачевой

    Пригожин: Пугачевой обидна потеря российской публики
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Это логичный финал, который стал следствием выбора Пугачевой – артиста, который пошел по другой дороге», – сказал газете ВЗГЛЯД продюсер Иосиф Пригожин, комментируя низкое число прослушиваний новой песни Аллы Пугачевой на российских музыкальных сервисах, которую певица выпустила к своему 75-летию.

    Певица Алла Пугачева в день своего 75-летия выпустила на платформах «Яндекс. Музыка» и «VK Музыка» новую песню «Жизнь слишком хороша». К вечеру 15 апреля песня набрала всего чуть больше 2,5 тыс. прослушиваний. 

    «Прослушивания показывают любовь публики или отсутствие этой любви. Вернуть былую любовь поклонников в таком возрасте невозможно», – говорит Пригожин. При этом он отмечает, что аудитория певицы достаточно взрослая и не сидит в соцсетях и на музыкальных сервисах. 

    «Это логичный финал, который стал следствием выбора Пугачевой – артиста, который пошел по другой дороге. Пугачева сказала публично, что умные люди из страны уехали, и что она в нас не нуждается, по сути», – напомнил продюсер. По его словам, те поступки, которые совершила Пугачева после начала спецоперации, нельзя назвать достойными звезды такого уровня.

    Говоря об отсутствии программ на телевидении к юбилею Пугачевой, Пригожин отметил, что для певицы никто не обязан делать поздравительные спецвыпуски, хотя раньше это и было определенной традицией. «Поэтому, уверен, что внутри, хоть она это никогда не покажет, ей обидно», – полагает Пригожин.

    Ранее концертный директор артистки Сергей Лавров рассказал, что за один концерт в Германии Пугачева запросила 50 тыс. евро. При этом он уточнил, что данный гонорар слишком мал для певицы такого масштаба. Гастроли по Европе запланированы на осень.

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    15 апреля 2024, 21:12 • Новости дня
    Радикалы в Грузии пообещали «кровавую ночь» против «русского закона»
    Радикалы в Грузии пообещали «кровавую ночь» против «русского закона»
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Представители грузинской оппозиции заблокировали проспект Руставели в Тбилиси у здания парламента, где в понедельник начались комитетские слушания по законопроекту «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Несколько тысяч протестующих скандируют «Нет русскому закону!» и обещают не допустить принятия этого резонансного законопроекта, который подразумевает лишь прозрачность финансирования неправительственных организаций.

    МВД призвало протестующих соблюдать положения законов, которые регулируют проведение акций протеста.

    Тем временем член радикально оппозиционной партии «Дроа!» («Настало время!») Марика Микиашвили в социальных сетях призвала «приходить на акцию подготовленными, так как это может быть самая кровавая ночь века в Грузии».

    Слушания в парламенте продолжаются, оппозиция пытается прорвать полицейские кордоны у здания.

    Ранее сообщалось, что в Тбилиси начался митинг против «русского закона».

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    15 апреля 2024, 20:36 • Новости дня
    Названы преимущества российско-белорусского самолета «Освей»

    Минпромторг: Российско-белорусский самолет «Освей» сможет работать в простых и сложных метеорологических условиях

    Названы преимущества российско-белорусского самолета «Освей»
    @ Александр Астафьев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российско-белорусский самолет «Освей» сможет перевозить до 19 пассажиров, сообщили в пресс-службе Минпромторга России.

    Отмечается, что самолет сможет выполнять широкий спектр авиационных работ, в том числе в отдаленных и труднодоступны районах. Новое воздушное судно будет сертифицировано по гражданским нормам летной годности и сможет работать в простых и сложных метеорологических условиях, передает ТАСС.

    15 апреля Москва и Минск заключили межправительственное соглашение о разработке и организации производства двухдвигательного легкого многоцелевого самолета «Освей».

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    16 апреля 2024, 07:44 • Новости дня
    Первый в мире боевой ледокол «Иван Папанин» принял экипаж
    Первый в мире боевой ледокол «Иван Папанин» принял экипаж
    @ Александр Гальперин/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Экипаж первого боевого ледокола проекта 23550 «Иван Папанин» завершил заселение на корабль, его готовят к выходу в море для заводских ходовых испытаний.

    «Завершено заселение экипажа на первый боевой ледокол «Иван Папанин», построенный для ВМФ», – передает ТАСС со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.

    Отмечается, что заселение экипажа проходило поэтапно и является важным шагом перед выходом ледокола на заводские ходовые испытания.

    По данным Минобороны России, моряки ледокола прошли специальное обучение, включающее отработку навыков эксплуатации техники и вооружения в условиях Арктики на учебно-тренажерных комплексах.

    «Иван Папанин» – головной корабль проекта 23550, серии многофункциональных ледоколов, способных преодолевать лед толщиной до 1,7 метра. Корабли этого проекта могут нести на борту вертолет и предназначены как для ВМФ России, так и для морских частей Пограничных войск ФСБ России.

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    16 апреля 2024, 09:07 • Новости дня
    Мэр Орска объяснил, как сын смог позволить себе квартиру в Дубае
    Мэр Орска объяснил, как сын смог позволить себе квартиру в Дубае
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Мэр Орска Василий Козупица заявил, что его сын Николай сам добился возможности иметь квартиру в Дубае, он и сейчас работает в Саудовской Аравии.

    По его словам, Николай Козупица окончил вуз с отличием по специальности «инженер-геолог» и около десяти лет работал на Сахалине, после чего получил приглашение работать в Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

    Также мэр Орска отметил, что гордится сыном, его заслугами, и подчеркнул, что в Дубае – «тоже не мед», передает «Комсомольская правда».

    Ранее общественность задалась вопросом, как сын мэра смог позволить себе недвижимость в Дубае стоимостью 33 млн рублей.

    Тем временем, по данным агентства «Интерфакс», в поселке Тукай в городском округе Орск Оренбургской области из-за угрозы подтопления объявлена эвакуация. Жителей перевезут в пункты временного размещения на базе двух школ.

    Глава МЧС Александр Куренков ранее сообщил, что в село Илек Оренбургской области направлены спасатели, там ожидается самая сложная паводковая ситуация.

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    16 апреля 2024, 12:34 • Новости дня
    Си Цзиньпин предложил четыре принципа урегулирования украинского кризиса
    Си Цзиньпин предложил четыре принципа урегулирования украинского кризиса
    @ Xie Huanchi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Китайский лидер Си Цзиньпин на встрече в Пекине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем предложил четыре принципа, которые позволят предотвратить выход украинского кризиса из-под контроля и достичь скорейшего восстановления мира.

    Си Цзиньпин считает, что в первую очередь следует уделять приоритетное внимание поддержанию мира и стабильности и воздерживаться от поиска корыстной выгоды.

    Вторым пунктом он призвал «остудить ситуацию», прекратить подливать масло в огонь, передает ТАСС.

    Китайский лидер настаивает на создании условий, чтобы стало возможным восстановление мира. Он призвал воздержаться от обострения напряженности.

    Кроме того, следует, по его словам, уменьшить негативное воздействие на мировую экономику и воздерживаться от подрыва стабильности глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок.

    Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает за созыв равноправной международной мирной конференции по урегулированию украинского кризиса, которую должны признать как Россия, так и Украина.

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    15 апреля 2024, 21:30 • Новости дня
    Назван процент пригодных для выполнения боевых задач F-35 ВВС США
    Назван процент пригодных для выполнения боевых задач F-35 ВВС США
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Расходы на программу по использованию и обслуживанию истребителей F-35 до 2088 года составят 1,58 трлн долларов. Это на 44% больше оценки Пентагона 2018 года, когда прогнозировалось 1,1 трлн долларов. Этопривело к тому, что только половина этих самолетов частично пригодна для выполнения боевых задач.

    Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на отчет Счетной палаты США, за последние пять лет общая готовность парка F-35 к выполнению боевых задач значительно снизилась.

    Лишь 52% истребителей F-35A ВВС США частично пригодны для выполнения боевых задач, что ниже целевого показателя в 80%. Для военно-морского флота этот показатель составил 62% по сравнению с целевым показателем в 75%.

    Ранее Министерство обороны США дополнительно заказало у компании Lockheed Martin 126 истребителей F-35 для нужд вооруженных сил Соединенных Штатов и поставок союзным странам на сумму в 7,8 млрд долларов.

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    16 апреля 2024, 12:06 • Новости дня
    Политолог назвал две причины отказа Киева от соглашения с Россией по Черному морю

    Политолог Корнилов: Украина неприемлемыми требованиями сорвала сделку о судоходстве в Черном море

    Политолог назвал две причины отказа Киева от соглашения с Россией по Черному морю
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    У офиса Зеленского могло быть две причины для срыва сделки с Россией и Турцией по судоходству в Черном море. Одна из них – неспособность «продавить» свои условия. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Владимир Корнилов. О том, что Москва, Киев и Анкара в течение двух месяцев вели переговоры по сделке и были близки к согласованию документа, сообщило агентство Reuters.

    «Сложно судить, какой из пунктов соглашения не понравился Киеву. Но я полагаю, что у офиса Зеленского могло быть несколько причин для того, чтобы в последний момент «дать заднюю», – отметил политолог Владимир Корнилов. Так, по одной из версий, на Банковой выдвинули определенные условия, а когда поняли, что они неприемлемы для остальных участников, то отказались от сделки.

    По мнению собеседника, таким условием могло быть разрешение на нахождение в Черном море военных кораблей НАТО для конвоирования судов, следующих как в порты Украины, так и в обратном направлении. Корнилов напомнил, что подобную инициативу украинское руководство озвучивало и прежде. «Это предложение неприемлемо ни для России, ни для Турции. Очевидно, что стороны не могли пойти на уступки в этом вопросе. Возможно, Киев, поняв бесперспективность достижения желаемого, решил сорвать сделку», – детализировал спикер. По мнению политолога, стоит ожидать, что Украина будет и дальше предпринимать попытки обойти Конвенцию Монтре.  

    Впрочем, существует и другая версия. Корнилов допускает, что Зеленский испугался последствий, которыми достигнутые договоренности могли бы обернуться. «Мы помним, что Киев официально запретил себе вести какие-либо переговоры с нынешней российской властью. Возможно, когда стало понятно, что Турция вскоре объявит о соглашении по судоходству, советников украинского президента осенило – сделка может быть воспринята как нарушение Зеленским собственного же указа», – предположил политолог.

    Ранее стало известно, что Россия, Украина и Турция в течение двух месяцев вели переговоры по сделке о безопасном судоходстве в Черном море и были близки к согласованию документа. Планировалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявит о соглашении 30 марта, но, по информации Reuters, в последний момент Киев отказался. Причина такого решения украинской стороны неизвестна. К началу переговоров стороны якобы подтолкнула ООН.

    Согласно тексту документа, который оказался в распоряжении агентства, Турция «в рамках своих посреднических усилий» достигла соглашений с Украиной и Россией «об обеспечении свободного и безопасного плавания торговых судов в Черном море». Москва и Киев обязывались предоставить гарантии безопасности торговым судам, в частности, не атаковать, не арестовывать и не обыскивать их.

    «Эти гарантии не распространяются на военные корабли, гражданские суда, перевозящие товары военного назначения (за исключением морских перевозок, согласованных сторонами в рамках международных миссий)», – следует из проекта соглашения. Оно должно было начать действовать в день объявления о нем.

    Эрдоган в конце февраля заявлял о необходимости заключения соглашения об обеспечении безопасности коммерческого судоходства в Черном море, напоминает ТАСС. По словам президента Турции, в этом контексте в сотрудничестве с ООН продолжаются контакты по выработке нового регламента, который будет включать соответствующие обязательства. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, комментируя инициативу Эрдогана, отмечал, что она не связана с зерновой сделкой.

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    15 апреля 2024, 19:10 • Новости дня
    Украина предложила использовать ПВО Европы для защиты своих газохранилищ
    Украина предложила использовать ПВО Европы для защиты своих газохранилищ
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр энергетики Украины Герман Галущенко на встрече с коллегами из стран ЕС предложил использовать системы ПВО, находящиеся на территории европейских стран, для защиты украинских газохранилищ.

    Как указал Галущенко на полях неформальной встречи министров энергетики ЕС в Брюсселе, Украина предложила данное решение для того, чтобы можно было использовать европейские системы ПВО для защиты хранилищ. Он, в свою очередь, назвал это мудрым решением, передает ТАСС.

    Видео выступления министра опубликовала пресс-служба Европейского совета. По его мнению, предложение было встречено с позитивом, однако окончательное решение о его реализации должно быть принято на политическом уровне.

    В марте еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявил, что Евросоюз откажется от украинского транзита газа с 2025 года, но продолжит использовать газохранилища страны для размещения европейских запасов газа.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Украина спровоцировала дефицит систем ПВО на Западе.

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    15 апреля 2024, 21:21 • Новости дня
    Житель Мытищ ударил ножом в шею девушку на глазах у бабушки

    Житель Мытищ ударил ножом в шею девушку в центре Москвы на глазах у ее бабушки

    Житель Мытищ ударил ножом в шею девушку на глазах у бабушки
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    В центре Москвы на улице Садовая-Кудринская 23-летний житель Мытищ ударил ножом в шею 18-летнюю девушку после ссоры с ее бабушкой. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Росгвардии.

    Как указали в пресс-службе, неадекватный мужчина начал конфликтовать с 62-летней женщиной, после чего нанес удар ножом в область горла ее 18-летней внучке и убежал на территорию детской больницы, передает Life.

    По словам бабушки пострадавшей, она сначала предложила жителю Мытищ денег, однако тот отказался и без причины перерезал внучке горло.

    Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника за несколько минут. Отмечается, что мужчина был в невменяемом состоянии и не смог объяснить, зачем напал на девушку. Его доставили в полицию. Пострадавшая доставлена в больницу, где ей оказывают необходимую помощь.

    В прокуратуре Москвы уточнили, что 23-летнему жителю Мытищ предъявлено обвинение в покушении на убийство. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о заключении его под стражу. Также будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

    Ранее сообщалось, что на МЦД в столице девушка распылила газовый баллончик в лицо мужчине, а после ударила ножом вступившегося за него попутчика, он получил тяжкий вред здоровью.

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    16 апреля 2024, 12:21 • Новости дня
    Зеленский назвал позором решение США разделить помощь Израилю и Украине
    Зеленский назвал позором решение США разделить помощь Израилю и Украине
    @ Ukrainian Presidential/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Решение спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона (республиканец от штата Луизиана) о разделении помощи Вашингтона Израилю и Украине позорное и является «чистой политикой», заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американской компании PBS.

    «Это означает, что речь идет не о безопасности. Это чистая политика. И это позор для всего мира и для демократии. Для тех, кто говорит только о демократии, это всего лишь разговоры», – подчеркнул он, передает ТАСС.

    Зеленский считает, что если Конгресс разделит помощь, то это будет означать, что это вопрос выборов в Штатах.

    По его словам, никого не волнует происходящее на Украине, американских политиков волнует только их рейтинг одобрения.

    Ранее Джонсон сообщил, что вскоре конгрессмены могут рассмотреть проект закона о помощи Украине.

    При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американская администрация выступает против разделения помощи Украине и Израилю.

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    16 апреля 2024, 14:41 • Новости дня
    Дуров дал интервью журналисту Карлсону
    Дуров дал интервью журналисту Карлсону
    @ Tatan Syuflana/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

    Как написал Дуров в своем Telegram-канале, интервью, которое «выйдет совсем скоро», будет в видеоформате, что для него «большая редкость».

    По его словам, как лидер политически нейтральной платформы, он обязан общаться с журналистами различных политических взглядов. Дуров отметил, что в феврале дал интервью журналисту либеральных взглядов, в то же время общаясь с известным консерватором Карлсоном.

    «Таким образом, я смогу оставаться честным по отношению ко всей аудитории и рассказать всем историю Telegram», – написал Дуров.

    В феврале Карлсон взял резонансное интервью у президента России Владимира Путина.

    Коментарии (2)
    16 апреля 2024, 09:32 • Новости дня
    В ДНР предложили изменить законодательство в отношении пленных

    Кимаковский: Демократизация закона активизирует сдачу в плен солдат ВСУ

    В ДНР предложили изменить законодательство в отношении пленных
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Демократизация российского законодательства в отношении пленных позволила бы активизировать переход украинских солдат на сторону России, заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

    По его словам, нужно расширить законодательство России, чтобы украинцы охотнее сдавались в плен, потому что сейчас в рамках российского законодательства при переходе линии фронта они все равно попадают под уголовную ответственность, передает РИА «Новости».

    Кимаковский уточнил, что украинцы не хотят воевать против России, но вынуждены это делать, при этом командование ВСУ их пугает уголовной ответственностью при попадании в российский плен, а при создании для пленных «мягкого захода» на территорию России часто проникают преступники.

    По его словам, в ближайшее время в России будет работать вот такого рода мягкая сила, и если взять в плен даже десять тысяч, то можно ослабить украинскую армию.

    Кимаковский добавил, что в таком случае военнослужащие ВСУ будут не только охотнее переходить на сторону России, но и приводить своих командиров и привозить технику.

    «А если мы еще им предложим за это и материальное вознаграждение, например за перевод какого-нибудь карателя или какого-то интересного вооружения, то я думаю, что там от заявок отбоя не будет по переходу украинских военнослужащих на нашу территорию», – добавил Кимаковский.

    Ранее издание New York Times сообщило, что украинские мужчины, пытаясь уклониться от армии и сбежать из страны, рискуют собственными жизнями, тысячи украинцев пытаются пересечь румынскую границу вплавь через реку Тиса.

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    «Русский закон» привел Грузию к крушению псевдозападных ценностей

    Законопроект об иноагентах вновь спровоцировал волнения в грузинском обществе. В то время как правительство страны говорит о защите суверенитета с помощью инициативы, оппозиция пытается добиться отмены принятия проекта, рассуждая о важности сближения с западными странами. Данный закон уже больше года становится поводом к массовым беспорядкам. Удастся ли грузинскому парламенту одобрить инициативу на этот раз? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Макрон хочет от России не того перемирия

      Президент Франции Эммануэль Макрон добивается того, чтобы на период Олимпиады в Париже бои на Украине прекратились. За помощью в этом деле он планирует обратиться к председателю Китая Си Цзиньпину. Пафос у логики Макрона вроде как благородный, однако прислушиваться к нему не нужно.

    • Итака Ирана на Израиль. Что это было?

      Иран все-таки ударил по Израилю в отместку за уничтожение своего консульства в Дамаске, но ударил так, что никого не задело. А самое странное, что Тегеран к этому как будто и стремился: о будущей атаке оповестили всех, даже США, разве что объявление не повесили. Чего добивается Иран?

    • СВО и судьба Харькова

      Мировые и украинские СМИ утверждают, что Россия готовит полномасштабное наступление на Харьков, причем на Западе сулят городу предельно мрачное будущее в свете регулярных атак ВСУ на Белгородчину.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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